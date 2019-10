Planificar cuidadosamente cada comida es una de las maneras en que usted puede conseguir un intento efectivo de perder peso. Es posible que tenga que eliminar ciertos alimentos como las hamburguesas, los refrescos y más sabiendo que engordan, pero ¿el plátano engordará y usted debe eliminarlo también?

La respuesta rápida: No, los plátanos no son uno de los culpables del aumento de peso no deseado. Por el contrario, los plátanos son una fuente natural de muchos nutrientes. También es un alimento bajo en calorías, que se puede incluir fácilmente en la dieta. Este artículo explica en detalle cómo puedes comer plátanos adecuadamente para evitar el aumento de peso.

¿El banano engorda?

En pocas palabras, es erróneo pensar que un plátano engorda, ya que no tiene grasa (si no comes demasiados plátanos). Sin embargo, tienen una gran cantidad de azúcar, lo que es una buena noticia. El azúcar se transforma en glucosa, que usted necesita en cada movimiento que hace durante el día. Atletas, levantadores de pesas, nutricionistas y otros consideran que las bananas son frutas maravillosas.

Es muy importante que sepa que si no utiliza energía, el exceso de glucosa se acumulará en su cuerpo y se convertirá en grasa. Así que aunque los plátanos no engordan, comer demasiado puede hacer que ganes peso.

Datos nutricionales y beneficios de los plátanos

Los plátanos son versátiles, llenos de energía y cosas buenas, y excelentes para la digestión. Son perfectos como un bocadillo rápido o un postre saludable, ya sea solos o con otras frutas y otros alimentos saludables.

Calorías en plátanos

Los plátanos tienen de 110 a 150 calorías, con 19 a 30 carbohidratos en un plátano mediano. La mayoría de las calorías provienen de los carbohidratos, que son azúcares simples o almidón.

Otros Nutrientes

Un plátano promedio tiene alrededor de 110 calorías, 25 gramos de carbohidratos, 50 miligramos de potasio, 3 gramos de fibra, 1 gramo de proteína y el 15% de su necesidad diaria de vitamina C. Los plátanos no contienen sodio, grasa ni colesterol.

Más beneficios de comer bananas moderadamente

Debido a que son ricos en vitaminas A y C, los plátanos son un gran alimento antiarrugas. Además, los veganos usan las bananas como fuente de importantes vitaminas como el hierro y las vitaminas del complejo B. Sin embargo, dado que un plátano contiene pocas proteínas, no puede utilizarse como sustituto de los alimentos ricos en proteínas.

¿Sabías que los plátanos también pueden mejorar tu estado de ánimo? Los plátanos contienen triptófano, que crea una sensación de felicidad, sin importar cuándo. Por ejemplo, puedes poner plátanos en tu desayuno o yogur para un impulso feliz.

¿Cómo se hace Banana Slim? ¿Puede ayudar a perder peso?

1 – Como un bocadillo antes de hacer ejercicio

Se dice que el plátano adelgaza debido a que es un excelente alimento para antes de los ejercicios, ya que condensa los carbohidratos y azúcares, que son esenciales para cualquier ejercicio. Además, la energía y los nutrientes en cada banana los convierten en el bocadillo perfecto para cualquier atleta.

Los plátanos también son un acompañamiento perfecto para el desayuno, el almuerzo o la cena. Puedes desayunar plátanos con avena, leche, huevos y almendras. Los plátanos son excelentes con leche descremada, yogur o en un batido.

2 – Plátanos para el desayuno

Los plátanos están entre los mejores alimentos para comer en el desayuno. Puede cortarlo y agregarlo a su cereal o avena, o ponerlo en su yogur. Los plátanos añaden una dulzura natural a su desayuno. Sin embargo, debe tener cuidado al comer sólo plátanos para el desayuno, ya que no tienen otros nutrientes, como proteínas, para comenzar el día.

3 – Maduro

Mientras que el plátano es considerado un superalimento para las personas físicamente activas, es un error pensar que el plátano verde se adelgaza. Usted puede terminar con problemas estomacales si los come verdes. Otras personas han reportado dolores de estómago y otras irritaciones gástricas. Además, casi no hay antioxidantes en los plátanos verdes.

Los estudios también muestran que las bananas verdes causan estreñimiento. Además, los plátanos verdes no son tan sabrosos y son más amargos que los plátanos maduros. Para asegurarte de que sacas el máximo provecho de los plátanos, asegúrate siempre de que estén maduros. Los plátanos son mejores cuando están maduros, amarillos y con la cáscara intacta.

¿Cuántos plátanos debe comer por día?

Como todos los demás alimentos, los plátanos deben consumirse con moderación. El número de bananas que una persona puede comer en un día para mantenerse saludable varía de persona a persona. Mientras que algunos pueden tolerar mayores cantidades de vitaminas y minerales, otros necesitan menos.

La mayoría de los expertos en salud recomiendan sólo uno o dos plátanos al día, y consideran que una ingesta de cuatro al día es excesiva. Esta recomendación no es sólo para contener el riesgo de comer demasiados plátanos, sino también la fruta recomendada por día. La persona normal debe comer sólo una o dos tazas de fruta al día. Se trata de dos o tres porciones, que pueden distribuirse fácilmente en una porción en el desayuno, almuerzo y cena, o comerse durante el día.

Los nutricionistas y los especialistas en dietas también recomiendan que usted debe comer una selección de frutas, no sólo una variedad o dos. Una sola porción de plátano con una o dos frutas más sería la mejor opción para tu salud, ya que ofrecería los mejores beneficios.