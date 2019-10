Hay muchas personas que hacen dieta para perder peso y se sorprenden al saber que algunas personas necesitan una dieta específica para aumentar de peso e incluso hacen uso de medicamentos para engordar rápidamente.

Esto se debe a que algunas personas tienen un metabolismo muy rápido. Por lo general, estas personas tienen un tipo físico muy delgado y desean aumentar de peso y masa muscular.

Por lo tanto, traemos algunos consejos para los medicamentos de engorde rápido que pueden ayudar a los que luchan por ganar peso, además de algunos consejos de alimentación que serán esenciales para engordar con salud.

¿Por qué es tan difícil para algunas personas engordar?

Algunas personas tienen un metabolismo muy rápido y esto es una herencia genética. Aun así, puede haber otras razones por las que no puede engordar.

No está comiendo lo suficiente

Si usted tiene un metabolismo rápido, es posible que no coma lo suficiente para engordar. Esto se debe a que, para aumentar de peso, necesitamos comer más calorías de las que quemamos, y los que tienen un metabolismo acelerado pierden calorías muy fácilmente.

Cada comida debe contener cantidades consistentes de proteínas de calidad, carbohidratos complejos y grasas poli o monoinsaturadas. Los expertos recomiendan que una persona con dificultad para subir de peso debe comer al menos 4 comidas grandes al día y que no pase más de 3 horas sin comer.

Está comiendo los alimentos equivocados

Es inútil comer con frecuencia y en grandes cantidades si los alimentos que usted come no contienen los nutrientes que necesita para aumentar de peso.

Como dijimos, es necesario centrarse en los alimentos que contienen buenas dosis de proteínas, carbohidratos y grasas buenas. He aquí una lista de algunos alimentos que pueden ayudar:

Huevos;

Patatas dulces;

Aguacate;

Granola;

Espinacas;

Pan integral;

Arroz entero;

Garbanzos, lentejas, frijoles, arvejas y otros granos;

Cacahuetes, nueces, almendras y otras castañas;

Salmón, atún, sardinas u otros pescados con alto contenido de grasa.

No estás haciendo ejercicio como debieras.

Es decir, estamos asumiendo que usted está haciendo ejercicio porque es una gran manera de ganar peso y músculo, además de ser la mejor manera de ver buenos resultados en poco tiempo.

Los ejercicios aeróbicos sirven para quemar grasa, pero no para fortalecer los músculos. Por lo tanto, concéntrese en el entrenamiento con pesas para obtener mejores resultados.

Medicamentos para el engorde rápido

Si usted ya sigue una dieta regulada y hace ejercicio regularmente, puede tratar de usar algunos medicamentos de engorde rápido para ayudar a su proceso de aumento de peso.

He aquí una lista de los principales remedios para el aumento rápido de peso y cómo funcionan:

Cobavital

Una combinación de clorhidrato de ciproeptadina, un fuerte estimulante del apetito, y cobamida, una sustancia que se encuentra en la vitamina B12 y que colabora con la síntesis de proteínas, Cobavital es uno de los remedios de engorde más populares en el mercado.

Generalmente se elige porque no tiene ningún elemento esteroide en su composición, disminuyendo el riesgo de efectos secundarios no deseados.

El Cobavital debe ser utilizado por personas que ya hacen ejercicios físicos, ya que además de ayudar en la ganancia de apetito, ayudará en la ganancia de masa y resistencia muscular.

Siendo un anabólico sin la presencia de esteroides, el Cobavital suele ser elegido por aquellos que no quieren tomar ningún medicamento muy fuerte para no correr el riesgo de sufrir efectos secundarios graves.

De cualquier manera, todos los medicamentos pueden causar efectos secundarios y en el caso de Cobavital son somnolencia y sensación de sedación. Otros síntomas que pueden aparecer son sequedad de la mucosa, náuseas, agitación y confusión mental.

Bucanero

Su compuesto principal es el dihidrocloruro de buclizina, un potente estimulante del apetito que actúa en el cuerpo para causar una pequeña hipoglucemia, que se interpretará en el cerebro como una sensación de hambre.

Buclin no tiene ningún tipo de agente anabólico, por lo que su precio puede ser más barato que otros medicamentos. Muchas veces, se recomienda usar Buclin con algún otro medicamento, como el Complejo B, para obtener mejores resultados.

Los efectos secundarios son el sueño excesivo, causado por sustancias que actúan como sedantes en nuestro cuerpo.

Apetitoso

Esta es una droga similar a Buclin, ya que tiene en su composición el mismo compuesto, el dihidrocloruro de buclinizina.

Tiene un efecto hipoglucémico, es decir, aumenta la producción de insulina, reduciendo la concentración de azúcar en la sangre. Esto hace que el cerebro le indique al cuerpo que necesita más comida.

Los efectos secundarios de Apetil están relacionados con dolor de cabeza, mareos, somnolencia, irritación y sequedad de boca.

Profol

El Propol es un complemento alimenticio que también contiene dihidrocloruro de buclizina, pero la lisina también está en su composición. Funciona como estimulante del apetito, pero debido a que contiene la adición de vitamina B6, vitamina B12 y tripofano, este medicamento ayuda a aquellos que necesitan complementación vitamínica, especialmente los del complejo B.

Su composición colabora con un mayor aprovechamiento nutricional de los alimentos consumidos, haciendo con que la absorción de vitaminas y aminoácidos esenciales para nuestra salud se realice con mayor eficacia.

Los efectos secundarios de este medicamento pueden ser el exceso de sueño, especialmente en las primeras semanas de uso, la sequedad de las membranas mucosas y el dolor de estómago.

Complejo B

Aquellos que tienen problemas de apetito también pueden tomar el Complejo B como complemento alimenticio para regular el hambre. Este medicamento por sí solo no tiene el poder de estimular el apetito, sino más bien de regular. Funciona para las personas que por alguna razón están teniendo problemas para comer, pero no dará resultados para aquellos que no tienen problemas de apetito.

Además, se trata de un suplemento vitamínico que aportará las cantidades necesarias al día de todas las vitaminas del complejo B, muy importantes para nuestra salud.

Efectos secundarios

La mayoría de estos medicamentos de engorde rápido tienen efectos secundarios similares. Son ellos:

Sueño excesivo;

Membranas mucosas secas;

Trastornos gastrointestinales;

Náuseas;

Irritación;

Mareos;

Dolor de cabeza.

Consejos y recomendaciones

Es importante enfatizar que estos son medicamentos para aumentar el apetito y el peso, por lo que sólo deben ser tomados por personas que realmente tienen dificultad para engordar.

Para obtener buenos resultados, es necesario combinar el uso de algunos de estos medicamentos con una dieta saludable y una rutina de ejercicio físico, además de, por supuesto, no exceder la dosis recomendada por el fabricante.

Antes de tomar cualquier medicamento, siempre consulte con su médico para averiguar las ventajas y desventajas de cada composición, especialmente si ya usa cualquier medicamento. Además, puede ayudarle con otros consejos sobre el aumento de peso.

Nunca tome más de lo recomendado por el fabricante o el médico, porque esto puede afectar negativamente el tratamiento e incluso dañar su salud.

Si nota efectos negativos después de comenzar a usar cualquiera de estos medicamentos, deje de usarlos y hable con un médico.

Un consejo que puede ayudar mucho a mejorar su dieta, que es esencial para el aumento de peso, es involucrarse más en la preparación de los alimentos. Aprender a cocinar puede estimular su apetito y saber lo que está comiendo le ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de comer.