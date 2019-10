10 recetas caseras de batidos para adelgazar

En la carrera por la reducción de peso, muchos asistentes nos acompañan y realizan su trabajo de forma muy competente. Uno de estos complementos de nuestra dieta de adelgazamiento son los batidos, poderosos aliados en nuestra guerra contra las escamas.

Los batidos son bebidas que se recomiendan para reemplazar una comida pequeña, como los bocadillos. Ayudan a mantener la sensación de saciedad y aseguran buenos nutrientes. Muchas veces entre las comidas principales hay ese deseo de comer algo y muchas veces comemos algunos dulces, lo que hace que nuestro objetivo de mantenernos en forma se vea comprometido – es en estos momentos que el sentido común de hablar más alto y hacernos cambiar los dulces por un batido, lo que además de ser sabroso nos mantiene en línea y dentro de la dieta.

A pesar de todos los batidos disponibles en el mercado, han ganado una nueva versión: la versión doméstica. El batido adelgazante casero es tan bueno como el batido industrial, o incluso más. Mantienen las mismas propiedades que los batidos industrializados, promueven los mismos resultados trabajando como auxiliares en dietas de adelgazamiento. Se vuelven más económicos, son súper naturales, pueden cambiar el sabor cuando uno se enferma, sin tener que esperar a que termine y hay una multitud de recetas que le enseñan a hacer batidos caseros para perder peso.

Antes de las recetas, algunas preguntas

¿Sabes que el batido es sólo un complemento?

Como se dijo antes, el batido es una ayuda. No tiene sentido hacerlo bien todo el día, cambiarlo por una comida y a la hora del almuerzo o la cena no seguir una dieta equilibrada y si no haces ejercicio. Sólo con el batido nunca verás resultados.

¿Durante cuánto tiempo puedo incluir batidos caseros en mi dieta?

Los batidos para adelgazar pueden ser parte de su dieta durante un máximo de 30 días. Después de este período se recomienda dejar de fumar durante 2 semanas y luego pueden volver. Puede continuar de esta manera hasta que se logre el objetivo deseado.

¿Cuántos kilos perderé de peso al incluir batidos caseros en mi dieta?

Depende de varios factores. Uno de ellos es todo el contexto de tu vida diaria. Quien tiene una dieta balanceada y ejercicios tendrá un resultado diferente de quien tiene una dieta balanceada y es sedentario. Recordamos que otros factores son decisivos en la pérdida de peso, como la edad, cómo funciona el metabolismo de la persona, cómo responde el cuerpo a las dietas de pérdida de peso – algunas más rápidas, otras más lentas. Todo esto debe ser considerado.

10 recetas de batidos caseros para adelgazar

Los batidos son muy fáciles de hacer, y siempre deben hacerse con leche descremada o leche de soja. Las verduras y frutas frescas asegurarán todos los beneficios de las vitaminas y minerales. El uso de edulcorante es opcional, si decide no utilizarlo sólo ganará en salud y estará aún más cerca de la buena forma física que tanto desea.

Batido casero nutritivo – 268 calorías

1 taza de leche de soja ligera

media banana

¼ de papaya

½ manzana

1 cucharada (postre) de linaza

1 cucharada de copos de avena

½ cuchara (postre) de miel

edulcorante al gusto (opcional)

Batido de fresa casero – 189 calorías

10 fresas medianas

1 cucharada de leche en polvo descremada

200 ml de yogur natural descremado

1 cucharada (postre) de miel

1 frasco de gelatina de frambuesa light ready

hielo al gusto (opcional)

Batido de plátano casero – 208 calorías

100 ml de leche desnatada

1 plátano pequeño

1 ciruela negra

1 cucharadita (postre) de miel poco profunda

Batido casero para adelgazar – 218 calorías

200 ml de leche desnatada

1 manzana con cáscara

1 cucharadita de frijoles chia

1 cucharadita de salvado de avena

1 cucharadita de linaza

edulcorante al gusto

Batido de manzana casero – 197 calorías

100 ml de leche desnatada

1 manzana con cáscara

1 cucharada de linaza

1 cucharada (postre) de miel

Batido de chocolate casero – 226 calorías

100 ml de leche desnatada

1 plátano

2 cucharadas de chocolate dietético

1 cucharada (postre) de linaza

Batido de sandía casero – 204 calorías

1 rebanada gruesa de sandía con semillas

1 cucharada de leche en polvo descremada

100 ml de yogur natural descremado

1 frasco de gelatina de frambuesa light ready

1 cucharada (postre) de miel

Batido casero mixto – 299 calorías

1 pera

4 fresas

2 cucharadas de copos de avena

200 ml de yogur natural descremado

1 Nuez de Brasil

½ cucharada de hojas de menta

1 sobrecito de edulcorante en polvo

Batido casero mixto 2 – 158 calorías

3 rebanadas de piña

2 rebanadas de papaya

1 cucharadita de levadura de cerveza

½ taza (100 ml) de agua fría

1 cucharada de copos de arroz

Batido de frutas casero – 265 calorías

1 taza de leche de soja ligera

½ banana

¼ de papaya

½ manzana

1 cucharada (postre) de linaza

1 cucharada de copos de avena

½ cuchara de postre de miel

En todas las recetas los ingredientes son batidos juntos en la licuadora por unos minutos y su batido está listo para beber.