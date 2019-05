¿Por qué un diario de alimentación diaria sigue siendo el último recurso para perder peso?

Si usted es uno de los millones de estadounidenses que están tratando de perder peso, el proceso a veces puede parecer desalentador.

Desde adoptar una nueva dieta añadiendo elementos más nutritivos a sus comidas hasta encontrar un régimen de ejercicios con el que se sienta cómodo, descubrir una estrategia para perder esos kilos de más puede sonar como un cambio abrumador en la forma en que vive su vida diaria.

Sin embargo, una nueva investigación sugiere que el automonitoreo de lo que usted come podría ser la parte más efectiva de cualquier dieta – y toma menos de 15 minutos cada día para hacerlo.

Si lo muerdes, escríbelo

El estudio, publicado en la revista Obesity, observó cómo 142 personas autocontrolaron sus dietas a través de un programa de control de peso conductual en línea durante un período de seis meses.

Durante 24 semanas, participaron en una sesión semanal de grupo en línea dirigida por un dietista capacitado. A través del programa, los participantes registraron su ingesta diaria de alimentos.

Los participantes más exitosos del estudio fueron los que terminaron perdiendo 10 por ciento de su peso corporal, y pasaron un promedio de 23.2 minutos al día en autocontrol durante el primer mes del periodo de estudio.

Al finalizar el estudio a los seis meses, el tiempo promedio había descendido a 14,6 minutos.

«No nos sorprendió que el autocontrol frecuente estuviera relacionado con el éxito en la pérdida de peso. Nos sorprendió que 15 minutos al día es todo lo que se necesita», dijo a Healthline el autor principal Jean Harvey, PhD, RD, presidente del Departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Vermont.

Sí, a primera vista, comprometerse a apenas 15 minutos para grabar y hacerse responsable de lo que consume cada día no suena mucho, pero Harvey dijo que el acto de autocontrol puede ser desalentador al principio para la gente.

«¡El autocontrol es una molestia! Hay que tratar de adivinar qué alimentos de la base de datos coinciden con los que se han ingerido, como por ejemplo, cuando se sale a comer, y hay que pesar y medir los alimentos si se quiere que la estimación sea exacta», señaló Harvey. «Tienes que tomarte el tiempo para hacerlo, y tienes que admitir que acabas de comer lo que has comido.»

Ali Webster, PhD, RD, director asociado de Comunicaciones de Nutrición de la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria, dijo a Healthline que muchas personas «tienen miedo de enfrentarse a la realidad de lo que nos estamos metiendo en la boca».

«Es más fácil descartar la contribución que los viajes regulares al lugar de trabajo pueden tener en nuestra cintura si no nos enfrentamos a verla escrita en papel o rastreada en nuestros teléfonos», dijo Webster, que no estaba afiliado al estudio, a Healthline. «Muchas personas también ven el monitoreo de los alimentos que comemos como’otra cosa más’ en la que tienen que pensar durante el día, u otra tarea que los encadena a sus computadoras o a sus teléfonos».

Sin embargo, dijo Webster, este estudio muestra que el compromiso de tiempo requerido para este tipo de autocontrol es bastante mínimo.

«Todos estaríamos mintiendo si dijéramos que no pasamos al menos 15 minutos navegando sin pensar por Facebook o Instagram todos los días», enfatizó. «¿Por qué no redirigir parte de ese tiempo hacia un hábito productivo y saludable?»

¿Por qué ayuda el autocontrol? Harvey dijo que el conteo de calorías es una de las estrategias más efectivas para controlar el peso. Dijo que es muy probable que las personas que se autocontrolaron en el estudio fueran más conscientes de cuánto consumían. Como resultado, probablemente tuvieron más éxito en mantenerse cerca de su objetivo inicial de «calorías».

Cómo llevar la cuenta te mantiene en el buen camino

«El autocontrol puede ser útil tanto para reforzar positivamente la toma de decisiones saludables como para frenar las tendencias a complacerse más a menudo de lo que es beneficioso para los objetivos de peso o nutrición. Ver que las decisiones sobre comidas y refrigerios saludables se manifiestan en mejoras en nuestra salud es gratificante», explicó Webster. «Y poder decir, «oh, olvidé que hoy comí dulces después del almuerzo – tal vez pueda ir con cuidado con el postre esta noche,’ es una manera clara de que tener un registro escrito de la comida puede llevar a tomar decisiones más saludables en general».

En otras palabras, el autocontrol nos permite ver las buenas decisiones que estamos tomando, corregir rápidamente el rumbo cuando nos damos el gusto, y tomar decisiones más inteligentes en el futuro.

Una tendencia creciente

Encontrar formas de manejar la dieta y la nutrición está ganando popularidad.

Se estima que alrededor de 45 millones de personas en los Estados Unidos hacen dieta cada año, mientras que los estadounidenses invierten alrededor de $33 mil millones al año en comprar productos para perder peso, según el Boston Medical Center.

Estos esfuerzos para encontrar los mejores métodos para perder peso se destacan claramente contra el número cada vez mayor de obesidad entre los adultos estadounidenses.

Se dice que más de 1 de cada 3 adultos tiene obesidad, mientras que 1 de cada 13 tiene «obesidad extrema», según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).

Un estudio publicado en 2013 en el American Journal of Public Health (AJPH) mostró que la obesidad representa el 18 por ciento de las muertes entre los estadounidenses de entre 40 y 85 años de edad.

Es más fácil de lo que crees.

Haga una búsqueda rápida en Google y encontrará innumerables aplicaciones y productos que tienen como objetivo proporcionar a las personas herramientas útiles para registrar y medir sus objetivos de pérdida de peso.

El número total puede parecer abrumador al principio, pero la forma en que usted elige llevar un registro de lo que come no es tan importante como el acto en sí.

Además, no hay necesidad de gastar mucho dinero en un programa de lujo. Varias aplicaciones de autocontrol de calidad están disponibles de forma gratuita.

Por ejemplo, Lose It! es una aplicación gratuita para dispositivos Apple y Android que ofrece a los usuarios una forma fácil de hacer un seguimiento de lo que consumen.

Fooducate es otra aplicación gratuita de Apple y Android que te da la oportunidad de buscar exactamente lo que hay en los alimentos que comes regularmente. La aplicación proporciona clasificaciones para artículos comunes – «Tostitos Multigrain Scoops! Tortilla Chips» tiene un «B menos» en la aplicación. Compáralo con un refresco de Coca Cola, que tiene una sombría calificación «D» en la aplicación.

Harvey agregó que su investigación subraya la eficacia de la automonitorización como un comportamiento que está «fuertemente relacionado con el éxito en la pérdida de peso».

Dijo que encontrar cualquier forma de controlar la ingesta de alimentos «será útil para la pérdida de peso y el mantenimiento».

Webster sugiere que usted haga lo que le resulte más cómodo y fácil de aplicar a su agenda diaria.

«Si usted es una persona que escribe a mano listas de cosas por hacer o escribe a menudo en un diario, tal vez una forma escrita de autocontrol sea su estilo. Es fácil anotar las cosas en un simple cuaderno, y hay muchos diarios de comida diferentes o plantillas en blanco disponibles en las librerías o en línea», apuntó. «Si utiliza con frecuencia su teléfono, tableta o computadora para el trabajo o el ocio, tal vez tener un sistema de rastreo de alimentos en línea o basado en aplicaciones sea lo más eficiente.

«Es importante encontrar un sistema que te guste y con el que te sientas cómodo. De lo contrario, el deseo de caerse del tren será mucho mayor», agregó. «A menudo oímos que la mejor forma de ejercicio es’la que realmente harás'». Lo mismo ocurre con las opciones de autocontrol».

El resultado final

Un nuevo estudio en la revista Obesity sugiere que el autocontrol de los alimentos que consume es la forma más efectiva de perder peso.

Los participantes del estudio de seis meses que perdieron la mayor parte del peso, pasaron poco menos de 15 minutos al día registrando lo que comieron y bebieron.

Aunque pueda parecer desalentador, los investigadores instan a que encontrar una manera de incluir la automonitorización en su rutina diaria le ayudará a alcanzar sus metas de pérdida de peso.