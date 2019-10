Los mejores navegadores para 2019

Chrome es un navegador fantástico, pero sigue siendo el mejor entre los nuevos competidores?

Elegir un navegador web no es como seleccionar un sistema operativo o un ecosistema de teléfonos inteligentes. A diferencia de elegir MacOS, Windows o Chrome OS, donde las opciones son mutuamente excluyentes, cambiar de navegador no es tan difícil. Usted podría descargar cualquiera de los principales navegadores del mercado hoy en día en el tiempo que le toma terminar de leer este párrafo. Pero, ¿cuál es el más rápido? ¿Cuál es la más segura y la más privada?

Para ayudarle a decidir, hemos desglosado los mejores navegadores del mercado hoy en día y los hemos reducido a su mínima expresión. Incluso si algunos de ellos podrían hacer con ser reconstruidos desde cero, estas opciones son su mejor oportunidad para una gran experiencia en línea.

El mejor navegador web: Google Chrome

El cromo es omnipresente, y con razón. Con un sólido conjunto de funciones, la integración completa de la cuenta de Google, un próspero ecosistema de extensiones y un conjunto fiable de aplicaciones para móviles, es fácil entender por qué Chrome es el estándar de oro para los navegadores web. Chrome incluso bloquea algunos anuncios que no cumplen con los estándares aceptados por la industria.

Chrome también cuenta con una de las mejores integraciones móviles disponibles. Con una aplicación para móviles disponible en todas las plataformas principales, es fácil mantener los datos sincronizados, lo que facilita la navegación entre varios dispositivos. Accede a tu cuenta de Google en un solo dispositivo y todos tus marcadores Chrome, datos guardados y preferencias aparecerán inmediatamente. Incluso las extensiones que están activas se mantienen sincronizadas entre los dispositivos. Es una característica estándar que puedes encontrar en otras plataformas, pero la integración de Chrome es inigualable.

Google lanzó Chrome 69 para celebrar el décimo cumpleaños del navegador con un rediseño visual significativo y algunas nuevas y bonitas funciones. La interfaz de usuario fue redondeada y suavizada, perdiendo todos sus bordes más afilados y ángulos más duros para lograr una estética más suave y atractiva. Las pestañas son más fáciles de identificar gracias a los faviconos más visibles, lo que las hace perfectas para cualquiera que mantenga abiertas un gran número de pestañas. Tenga en cuenta que a partir de Chrome 71, ya no podrá volver a la interfaz anterior.

Además, el administrador de contraseñas de Chrome ahora genera y recomienda automáticamente contraseñas seguras cuando un usuario crea una nueva cuenta en una página web. La barra de búsqueda, u Omnibox, ahora proporciona «resultados ricos» compuestos de respuestas útiles a preguntas cuando se escriben, resultados de calculadoras, resultados de eventos deportivos, y más. Por último, los favoritos son ahora más accesibles y se pueden gestionar en la página Nueva pestaña. Algunos de los cambios más recientes introducidos en Chrome 74 incluyen un modo oscuro que sigue la configuración del tema de Windows 10 y el bloqueo de detección de incógnito para que los sitios no puedan saber que se está ejecutando de forma encubierta.

¿Cuál es el resultado final? Chrome es rápido, libre, ligero y aún más atractivo. Con un próspero ecosistema de extensiones, tiene todas las funciones o está tan reducido como usted desee. Todo está donde debe estar, los controles de privacidad y seguridad están dispuestos en un lenguaje sencillo, y el navegador simplemente se aparta de su camino. Si no estás seguro de qué navegador deberías usar, deberías estar usando Chrome.

La mejor alternativa al Cromo: Mozilla Firefox

Firefox viene en un segundo lugar cercano – un segundo muy cercano. Mozilla ha dado grandes pasos para hacer de su navegador una forma realmente moderna de navegar de un sitio a otro, gracias a esfuerzos como la actualización a Firefox Quantum y a la alternativa centrada en la RV, Firefox Reality. No hace mucho tiempo que Mozilla ha reconstruido desde cero la interfaz de usuario del viejo y familiar navegador en espera, ofreciendo una visión más limpia y moderna de lo que debería ser un navegador web, e incluso ha introducido una experiencia de navegación sin contraseña.

Sin embargo, los cambios no fueron sólo superficiales. Hay una ingeniería impresionante entre bastidores. Firefox Quantum está diseñado para aprovechar los procesadores multinúcleo de una forma que sus competidores no están haciendo. No va a hacer una gran diferencia en su navegación diaria, pero Mozilla Corporation espera que le dé una ventaja para seguir adelante. Gracias a la ingeniería para el futuro, Firefox Quantum está en una mejor posición para aprovechar los procesadores más y más rápidos a medida que salen al mercado año tras año.

Bajo esos cambios, sigue siendo el mismo Firefox que todos conocemos y amamos. Es un navegador capaz, con un profundo catálogo de extensiones y personalización de la interfaz de usuario. La nueva aplicación Firefox Mobile también recibió el tratamiento Quantum, por lo que es más rápida y ágil que nunca. Agarra la aplicación móvil Firefox y podrás compartir favoritos entre dispositivos, pero tendrás que registrarte para obtener una cuenta de Firefox independiente. Desafortunadamente, la gestión de la configuración en todas las plataformas no es tan sencilla como en Chrome.

Incluso con la reciente revisión, Firefox es un modo de espera cómodo y familiar. Hay un poco de beneficio adicional, también. Debido a que ha existido durante más tiempo que Chrome, algunas aplicaciones web antiguas, como las que puedes encontrar en tu universidad o lugar de trabajo, funcionan mejor en Firefox que en Chrome. Por esa razón, nunca está de más tenerlo a mano. Y la versión más reciente, Firefox 68, hace un trabajo aún mejor que nunca de mantenerte a salvo de los sitios que quieren rastrear tus actividades mientras navegas por la web.

Como navegador principal, Firefox no ofrece mucho que Chrome, pero su última actualización lo convierte en una alternativa muy atractiva si estás de humor para algo un poco diferente.

El navegador web más innovador: Ópera

También un venerable navegador y una alternativa popular, Opera comparte gran parte del ADN de Chrome. Ambos navegadores están construidos sobre el motor Chromium de Google, y como resultado, tienen una experiencia de usuario muy similar. Ambos cuentan con una URL híbrida/barra de búsqueda, y ambos son relativamente ligeros y rápidos.

Las diferencias aparecen cuando empiezas a ver las funciones incorporadas de Opera. Cuando Chrome se basa en un ecosistema de extensiones para proporcionar la funcionalidad que los usuarios podrían desear, Opera tiene algunas características más que se incorporan directamente en el propio navegador. También introdujo una capacidad de precarga predictiva del sitio web, y una función de búsqueda instantánea aísla los resultados de la búsqueda en su propia ventana, mientras que la página actual se desvanece en segundo plano, lo que permite a los usuarios centrarse más fácilmente en la tarea de investigación que se está llevando a cabo.

A partir de Opera 55, también puedes instalar la extensión Chrome desde la tienda web de Chrome, lo que significa que no sólo puedes ejecutar las mismas extensiones que si estuvieras usando Chrome, sino que descubrir e instalar extensiones es tan fácil como en el popular navegador de Google. Si la amplia variedad de extensiones de Chrome son importantes para ti, entonces Opera se convierte en una intrigante alternativa. Con Opera 56, el navegador fue perfeccionado, lo que significa que Opera podría ser uno de los mejores navegadores para navegar rápidamente por las páginas web.

Opera también dispone de un «Stash» integrado para guardar páginas para leerlas más tarde. No hay necesidad de registrarse para obtener una cuenta de Pocket o Evernote para guardar una página para su posterior lectura. De manera similar, Opera cuenta con un menú de marcación rápida que coloca todas sus páginas más visitadas en un solo lugar. Chrome también lo hace, pero sólo en una nueva pestaña en blanco. Por último, Opera cuenta con un servicio de VPN ilimitado integrado, lo que la convierte en una opción más segura.

Pero los mayores cambios llegaron con Opera 60 y Reborn 3, una renovación completa del diseño del navegador que trajo un nuevo diseño sin fronteras, soporte para Web 3, y una Crypto Wallet que permite a los usuarios prepararse para sitios basados en cadenas de bloqueo. Si estás buscando un navegador con muchas funciones que ofrezca una gran privacidad y seguridad, entonces Opera es una buena opción.

Usted puede ver que estamos en un territorio muy complicado, por lo que es importante recordar que su elección de navegador es, más que cualquier otro servicio o aplicación que utiliza a diario, totalmente dependiente de sus preferencias personales – lo que se siente más adecuado para usted. Opera tiene un aspecto único y combina algunas de las mejores características de Firefox y Chrome.

El navegador web con más potencial: Borde de Microsoft

Microsoft creó su propio navegador para Windows 10, apodado Edge, que utilizaba su propio motor de navegación y fue actualizado junto con el sistema operativo. Ese proyecto fue sin duda un fracaso, ya que Edge no consiguió ganar cuota de mercado a pesar de que estaba integrado en Windows 10 y configurado como el navegador por defecto.

En respuesta, Microsoft está reescribiendo Edge como un navegador Chromium, tomando el liderazgo de Google y haciendo algo propio. La nueva versión está actualmente en beta, y aunque tiene un parecido pasajero con el antiguo Edge, es un navegador completamente diferente en su interior.

No hay mucho que decir sobre el nuevo Edge en este momento. Puede probar una de las versiones beta si lo desea, y el navegador funciona lo suficientemente bien para una navegación sencilla. Existe la posibilidad de sincronizar algunos -pero no todos- los ajustes de las plataformas, utilizar una selección limitada de extensiones de Chrome y personalizar el navegador de forma limitada.

Entonces, ¿por qué nos centramos en la nueva versión cuando es tan limitada? Primero, porque afrontémoslo, no hay razón para invertir en un navegador que está siendo abandonado por su desarrollador. En segundo lugar, el nuevo Edge tiene algo que el anterior nunca tuvo: funciona en todas las plataformas, incluyendo MacOS, lo que significa que es un reemplazo más factible para otros navegadores que no han sido vinculados al SO de Microsoft.

Si buscas algo un poco más experimental que Chrome o Firefox, sólo tienes que encender el Edge Chromium beta y ver lo que puede hacer. Puede que se sorprenda – o no. Además, ahora Edge está desacoplado de Windows 10, lo que significa que se actualiza con más frecuencia.

Navegadores alternativos

Mientras que los navegadores anteriores satisfacen las necesidades de la mayoría de los usuarios, existen otras alternativas para cualquiera que busque algo diferente.

Safari de Manzanas

Si utilizas plataformas Apple exclusivamente, es posible que quieras considerar Safari si no es ya tu opción predeterminada. Puede que Safari no sea el navegador más rápido de Mac, ya que Chrome es significativamente más rápido, pero es lo suficientemente rápido como para que no te sientas demasiado lento. Además, es el más integrado en MacOS, lo que significa que te sentirás más a gusto y probablemente tendrás una mejor duración de la batería gracias a algunas optimizaciones específicas para Mac.

Safari también se centra mucho en la privacidad y la seguridad. Si quieres minimizar la forma en que te están siguiendo y si el Gran Hermano está mirando por encima de tu hombro, entonces Safari es una buena opción. Si también usas un iPhone y/o un iPad, entonces usar Safari en tu Mac hará que la transición entre plataformas sea lo más fluida posible.

Vivaldi

Vivaldi es realmente único. No hay dos usuarios de Vivaldi que tengan la misma configuración. Cuando lo ejecute por primera vez, se le guiará a través de un proceso de configuración que presenta su navegador de una manera que tiene sentido para usted. Puedes elegir dónde van tus pestañas y la barra de direcciones, y puedes elegir si quieres que se muestren las pestañas del navegador en la parte superior de la página o en un panel lateral separado. Se trata de un navegador construido desde cero para ofrecer una experiencia de usuario única y, en su mayor parte, tiene éxito. Vivaldi 2.0 mejoró las características de personalización y facilitó el acceso a ellas. Disfrutamos mucho de Vivaldi cuando lo intentamos.

Este navegador se destaca en la personalización, y puede elegir entre una variedad de temas de buen gusto que no se sienten anticuados o fuera de lugar en un PC moderno, además de las opciones de interfaz de usuario antes mencionadas. También tiene algunas características que mejoran la privacidad, como un reciente equipo con DuckDuckGo, para hacer de la herramienta de búsqueda sin rastreo la opción por defecto cuando se está en modo de privacidad. Por último, la última versión añadió una gestión de pestañas más potente, mejoras como los Web Panels que permiten una navegación más inteligente y (como ya se ha mencionado) opciones de personalización aún más potentes.

Brave

Uno de los navegadores más inusuales es Brave – o, quizás, el modelo de negocio de Brave que es el más extraño. Brave bloquea todos los anuncios en todas las páginas web de forma predeterminada, lo que lo convierte en el navegador más rápido del mercado. Los anuncios son una gran parte de la cantidad de sitios web que ganan dinero. Bloquea los anuncios y de repente se elimina la herramienta financiera web más importante. Ahí es donde el programa Brave Rewards entrará en juego. Los usuarios recibirán «Basic Attention Tokens», o BATs, cuando vean anuncios alternativos que Brave coloca en el flujo de navegación. Los usuarios pueden pasar una parte de sus tokens a los editores. En el futuro, Brave espera que los editores se unan a nosotros y ofrezcan contenido premium a cambio de MTDs.

¿Qué hay para los usuarios? En pocas palabras, si no estás esperando a que los anuncios se descarguen junto con el contenido del sitio web, entonces tu experiencia web va a parecer mucho más rápida. Además, Brave no realiza ningún seguimiento de usuarios, lo que lo convierte también en un navegador privado.

Tor

El Navegador Tor es una versión de Firefox que sirve para un propósito muy específico. Proporciona un simple punto de entrada para Tor (The Onion Router), que es un software combinado con una red abierta destinada a hacerte invisible enrutando tu tráfico a través de un número de servidores anónimos. Aunque no es absolutamente infalible, es muy difícil para alguien identificarte cuando estás configurado correctamente y usas algo como el Navegador Tor para navegar por la web. Especialmente si se combina con una VPN.

Realizamos las siguientes pruebas de rendimiento en un equipo de sobremesa con un procesador Intel Core i7-4770K, 16 GB de RAM y una unidad SSD de 256 GB. Todos los navegadores eran instalaciones limpias de las versiones de producción más actuales a principios de 2019 y todos se ejecutaban con la configuración predeterminada.

Cambiamos al último benchmark de Jetstream 2 -que se centra en las aplicaciones web modernas- y Edge ha mantenido su posición número uno. Aunque hay un giro: La antigua versión Edge no completaría la prueba, por lo que el ganador es la versión Chromium. Opera está en segundo lugar y Chrome está muy cerca, con Firefox en último lugar con una puntuación significativamente más baja.

La referencia Kraken de Mozilla tiene a Firefox en un sólido primer puesto, con Edge Chromium en segundo lugar y Chrome en tercer lugar. La ópera viene en tercer lugar y el viejo Edge termina en último lugar.

Curiosamente, Chrome y Edge Chromium se quedaron muy atrás en la prueba de conformidad con HTML5. Opera viene en primer lugar y Firefox en segundo lugar.

Finalmente, también probamos cuánta RAM usa cada navegador, tanto sin pestañas abiertas como con 10 pestañas abiertas accediendo a los mismos sitios populares. Nos aseguramos de que cada navegador no tuviera extensiones funcionando, y dejamos que cada navegador se estableciera antes de mirar su uso de memoria. Para la prueba con 10 pestañas abiertas, promediamos el uso de memoria cuando todas las pestañas se abrieron por primera vez y luego cinco minutos después, para tener en cuenta cualquier variabilidad.

No es una prueba científica, pero debería ser lo suficientemente sólida como para dar una idea de qué navegadores son los más y menos eficientes en términos de consumo de RAM. Encontramos que Opera usaba la menor cantidad de RAM cuando se abrió por primera vez y que Firefox usaba la menor cantidad con las 10 pestañas cargadas. Chrome era mucho menos eficiente con múltiples pestañas abiertas con Edge Chromium era un ejecutante sólido en ambos casos.

Seguridad y privacidad

La herramienta más valiosa para una navegación segura es la discreción del usuario, especialmente si se tiene en cuenta que todos los navegadores web han sufrido violaciones de seguridad en el pasado. En particular, la reputación de Internet Explorer y Chrome de proteger las credenciales de seguridad y privacidad de los usuarios es, en el mejor de los casos, irregular.

Chrome, Safari, Vivaldi, Opera y Firefox confían en la API de navegación segura de Google para detectar sitios potencialmente peligrosos. Gracias a las constantes actualizaciones, Mozilla, Chrome y Opera realizan constantes mejoras de seguridad.

Todos los navegadores también ofrecen una opción de sesión privada. Las sesiones privadas evitan el almacenamiento de historial, archivos temporales de Internet y cookies. El soporte del navegador para «No rastrear» sigue siendo irregular, y vale la pena señalar que un estudio de la NSS de 2013 mostró que sólo los rastreadores de bloqueo de Internet Explorer se utilizan en más del 90 por ciento de los sitios potencialmente peligrosos.

Mozilla ha dado algunos pasos para intentar diferenciarse de los demás con un enfoque real en la privacidad en los últimos años. Incluso recientemente debutó un Contenedor de Facebook para hacer más difícil para la red social recopilar la información de un usuario.