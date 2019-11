Cómo dominar los ajustes del ecualizador para obtener el sonido perfecto

Todos hemos visto a productores de música, ingenieros y artistas de la grabación acurrucados alrededor de las mesas de mezclas, ajustando los nobles y deslizadores para alcanzar el sonido exacto que buscan, pero esta afinación no es exclusiva del estudio de grabación. En el pasado, el ecualizador (EQ) se ajustaba utilizando ecualizadores gráficos de tipo componente, pero para la mayoría de los dispositivos que se encuentran en la actualidad, todo se hace de forma digital.

La configuración del ecualizador ahora se puede encontrar en todo, desde teléfonos hasta altavoces inalámbricos, e incluso en servicios de transmisión por secuencias como Spotify. Desafortunadamente, comprender cómo funciona un ecualizador y utilizarlo correctamente es un concepto mucho más esquivo, y los ajustes digitales con más profundidad que el típico preset «hip-hop» pueden ser tan intimidantes o confusos como las filas de deslizadores físicos.

Los ecualizadores ponen el poder de la escultura de sonido al alcance de la mano y, como dicen, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y aunque un ecualizador no es una superpotencia, puede acercarte al sonido que quieres de tu equipo…. si sabes lo que estás haciendo. Aquí está nuestra guía de arriba hacia abajo de la Inteligencia Emocional. Lo que es, lo que hace y cómo usarlo para hacer que su música sea más agradable – vamos directamente a ello.

¿Por qué quiero usar un ecualizador?

Los fabricantes de electrónica tienen sus propias ideas sobre cómo debe sonar un engranaje, pero EQ le permite dar su opinión. Además, no siempre escuchamos música en entornos ideales. Muchos de nosotros escuchamos música mientras viajamos o hacemos ejercicio, donde la forma de la habitación o el ruido ambiental pueden tener un efecto desagradable en la forma en que suena nuestra música. Un ecualizador puede ayudar.

Tal vez tienes un par de auriculares con graves que necesitas bajar un poco el tono. O quizás escuche mucho EDM, pero los agudos son demasiado agudos y necesitan ser retirados. Ya sea que busques más potencia, un sonido más cálido o unos graves que te sacudan las tripas, un ecualizador puede ayudarte a marcar el sonido que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué hace un ecualizador?

En su definición más básica, un ecualizador manipula las frecuencias. La tecnología despegó primero como una pieza de electrónica analógica que se utilizó inicialmente en los estudios de grabación antes de llegar al hogar. Ya sea analógico o digital, un ecualizador se utiliza para ajustar diferentes elementos de sonido para lograr un resultado final que atraiga al oyente.

Puede asociar la ecualización con efectos como reverberación o eco, o con presets de ecualización populares como «Rock», «Jazz» o «Concert». Pero el tipo de ecualizador del que estamos hablando simplemente ofrece control sobre los diferentes registros de sonido para lograr un resultado refinado. Si se usa correctamente, el ecualizador puede suavizar el audio con el toque correcto, ya sea añadiendo algo de carne en el extremo inferior, quitando algo de mordida a los agudos, o cualquier otra cosa en el medio.

El ecualizador gráfico – que es en lo que nos vamos a centrar durante la mayor parte del recorrido – se parece a un gráfico (¡no bromees!) con las frecuencias en un eje y los decibelios (dB) en el otro. De izquierda a derecha, encontrará «deslizadores» que le permiten ajustar ciertas bandas de frecuencia hacia arriba o hacia abajo a lo largo de la escala de dB. Las frecuencias de bajo comienzan a la izquierda, con frecuencias medias en el medio y agudos en el extremo derecho (como un piano).

Si ya tienes una idea clara de lo que son las frecuencias y los decibelios, no dudes en pasar a la sección «Jugando con tu ecualizador», o incluso a nuestro examen «Parametric EQ» (si eres un gran bateador). Si no, el siguiente pequeño fragmento de Acoustics 101 probablemente será útil.

Frecuencias

Todos los sonidos -todo lo que escuchas- son esencialmente vibraciones que podemos visualizar como ondas que suben y bajan a diferentes velocidades o frecuencias. Cuanto más rápido se mueve la ola, más alto es el tono. Por ejemplo, las frecuencias bajas, como las que se oyen en un ritmo de hip-hop, se mueven muy lentamente, mientras que los tonos altos (agudos), como el timbre de un triángulo, se mueven muy rápidamente.

Cada tono que toca un instrumento musical tiene una frecuencia central medida en hercios (Hz), que puede compararse con la lectura del velocímetro de la forma de onda. Hertz mide cuántas veces (es decir, la frecuencia) una onda completa un ciclo ascendente y descendente en 1 segundo. Si la onda sube y baja 50 veces en un segundo, eso se expresa como 50Hz. En el límite teórico, un humano puede oír de 20Hz a 20kHz (20.000 ciclos). En realidad, sin embargo, la mayoría de los audífonos humanos alcanzan los 15 kHz o 16 kHz – cuanto más viejo eres, menos agudos puedes oír.

Todo el sonido que oirás vive en esta zona de 20Hz a 20kHz, y por lo tanto esos son los números que bordearán tu típico ecualizador. La mayoría de los tonos en los que tus oídos se centran realmente se encuentran entre 60Hz y 4kHz – esa es la carne del sonido. La nota más alta de un piano, por ejemplo, vive a 4,186 Hz (alrededor de 4.2kHz). También hay sonidos llamados sobretonos, y un ecualizador también los afectará. Estos sonidos – que residen principalmente en el rango de 10kHz a 14kHz – no son algo que sus oídos oigan naturalmente, pero tienen un efecto en el sonido en su conjunto, por lo que es importante tenerlo en cuenta cuando se juega con esa sección de la banda de agudos.

Decibelios (dB)

El decibelio (dB) es la unidad de medida utilizada para expresar el nivel de volumen o la intensidad del sonido. Cuando mueve un control deslizante hacia arriba o hacia abajo en un ecualizador, está aumentando o disminuyendo el volumen de esa frecuencia en particular. Es importante saber que los pequeños ajustes de dB pueden tener un gran efecto en el sonido, por lo que hay que andar con cuidado. Es aconsejable comenzar con un cambio de 1 dB a 2 dB y moverse hacia arriba o hacia abajo desde allí. Dado que los decibelios utilizan una escala logarítmica, un cambio de 5 dB o 10 dB representa un aumento o una disminución drástica en una banda de frecuencias determinada.

Jugando con tu ecualizador

Por fin, la parte divertida! Ahora que tienes claro lo que hace tu ecualizador, es el momento de empezar a jugar con los ajustes. Adelante, empiece a reproducir música que le resulte familiar, suba su ecualizador y mueva algunos controles deslizantes hacia arriba o hacia abajo para escuchar en acción lo que ha estado leyendo. Pronto descubrirás que los pequeños ajustes pueden tener un efecto bastante salvaje en cómo suenan las cosas. A continuación, le daremos algunas indicaciones sobre cómo abordar las cosas.

Casi cualquier ingeniero de sonido profesional le dirá que lo primero que quiere probar con el ecualizador es disminuir el nivel de una frecuencia, en lugar de aumentar las demás que la rodean. Expandir demasiadas frecuencias puede hacer que la música suene confusa, y con un pequeño cambio aquí y allá, puedes restar un poco del molesto sonido y acercarte a lo que estás buscando. Esto no quiere decir que a veces no sea necesario un aumento en el rango de frecuencia, pero siempre se debe comenzar con la sustracción. Recuerde también que cualquier cambio en el ecualizador no sólo afectará a la gama de frecuencias que haya elegido, sino también a la forma en que el resto de las frecuencias interactúan entre sí.

Usted puede notar que toma un momento después de hacer un ajuste para escuchar el resultado. Esto es normal. También es normal que tenga que aumentar el volumen general después de reducir cualquier frecuencia. Por ejemplo, si quieres más graves y agudos en general, puedes bajar algunos de los controles deslizantes de rango medio, luego subir un poco el volumen y ver qué opinas del resultado. ¿No es exactamente así? Entonces es el momento de enfocarse más en sus ajustes, y para eso, usted necesitará saber cómo suena cada frecuencia. Tenemos una guía para usted al final de este artículo que explica las cosas muy bien.

¿Qué pasa con los presets del ecualizador?

Los presets de ecualización como «Rock» y «Jazz» son una forma rápida y sucia de llegar a un tipo de sonido diferente sin mucho esfuerzo. Aunque estos probablemente no le darán el sonido exacto que está buscando, pueden ser útiles para comenzar. Es posible que desee comenzar con una configuración prefijada y luego personalizarla hasta que sea la correcta. Algunos ecualizadores, como el integrado en iTunes, te mostrarán cómo se ve la curva de frecuencias cuando selecciones un preset. Esto puede ayudarle a entender lo que los diferentes ajustes del ecualizador pueden hacer por usted.

Ecualizador paramétrico

Los ecualizadores paramétricos son complicados, complicados, y no para los débiles de corazón o los usuarios inexpertos. Generalmente se reservan para grabar/mezclar, pero de vez en cuando aparecen en aplicaciones para altavoces o auriculares. El uso de un ecualizador paramétrico implica apuntar frecuencias con una banda de alrededor de cinco a siete puntos de control móviles establecidos a lo largo del espectro de frecuencias de 20Hz a 20kHz mencionado anteriormente. Cada uno de los puntos se visualiza a lo largo del eje X/Y; el plano vertical representa el volumen (en decibelios), el horizontal es para la frecuencia. En el mundo digital, un ecualizador paramétrico se parece un poco al antiguo juego de arcade Galaga, con los puntos de ecualización móviles actuando como tu cañón. (Por suerte, no hay extraterrestres descendientes.) ¿Con nosotros hasta ahora?

Q – No es sólo el tipo de Star Trek

Cada uno de estos puntos de ecualización está equipado con tres parámetros controlables: Frecuencia primaria, ganancia o aumento de la frecuencia y ancho de banda de la frecuencia, también denominada «Q». Empezaremos con la más simple y nos iremos ascendiendo.

La frecuencia primaria es, simplemente, la frecuencia real que está afectando. Normalmente, encontrará el punto del ecualizador que más se aproxime a la frecuencia que desea aumentar o reducir, y luego simplemente muévalo al punto exacto que desee para obtener el efecto deseado. Subir o bajar la perilla de aumento o ganancia determina cuánto está aumentando (o reduciendo) la frecuencia elegida en decibelios.

El ancho de banda, o Q, es el parámetro técnicamente más difícil de entender, pero en realidad es bastante simple en la práctica. (Técnicamente, el ancho de banda y la Q se definen de forma diferente en el esquema más amplio, pero para nuestros propósitos, pueden ser la misma cosa.) En los términos más simples, Q (como lo llamaremos de aquí en adelante) refleja cuán amplia es la franja del espectro de frecuencias que usted estará afectando. Una Q más amplia afecta a una gama más amplia de frecuencias, mientras que una más estrecha ofrece una ecualización más enfocada.

Cuando gire el botón Q, podrá ver que el punto de frecuencia se hincha o se encoge. Narrower Q es ideal para aumentar o reducir una frecuencia muy específica – esto es lo que se utiliza cuando se trata de eliminar una resonancia no deseada, por ejemplo. Por el contrario, un Q más ancho afecta a una mayor cantidad de frecuencias -por lo general hasta 10 Hz por encima y por debajo-, lo que lo hace más parecido a un hacha de guerra, en comparación con un bisturí. Dicho esto, la frecuencia primaria es siempre la más afectada. Generalmente, un Q más estrecho es mejor para las frecuencias de corte y un Q más ancho es mejor para el aumento, pero no hay reglas estrictas.

¿Estante o muesca?

Además (vea, le dijimos que está involucrado), algunos puntos de ecualización en un ecualizador paramétrico pueden ser cambiados de Notch (el valor por defecto para la mayoría de los puntos de control) a Shelf. Shelf esencialmente elimina todas las frecuencias por debajo o por encima del punto seleccionado, como un acantilado de frecuencia. Como tal, Shelf está reservado para los puntos de control más bajos y más altos de su ecualizador.

En la práctica, Shelf le permite establecer un punto, por ejemplo, en el extremo inferior de su ecualizador en el que sólo las frecuencias más altas que ese punto pueden pasar a través de él (esto se denomina filtro pasaaltos). También puede establecer un punto en el extremo superior en el que sólo puedan pasar las frecuencias por debajo del punto seleccionado (un filtro de paso bajo). Confuso, ¿verdad? Puede ayudar pensar en ello como Gandalf de El Señor de los Anillos apuñalando a su personal en el punto de Inteligencia Emocional de la Estantería. Para el filtro de paso alto, Gandalf impide que los bajos pasen: «¡Los bajos no deben pasar!» Para el filtro de paso bajo del otro extremo, impide que pasen todas las frecuencias por encima del punto seleccionado: «Los agudos no deben pasar».

Es muy complicado, pero la mejor manera de aprender es simplemente experimentar. La libertad asignada por un ecualizador paramétrico es extremadamente útil en ciertas situaciones, permitiéndole personalizar totalmente su ecualización y su sonido.

Auriculares sin contacto EQ

Ahora que es probable que su cabeza esté girando con las complejidades de la ecualización paramétrica, queríamos hablar finalmente sobre un nuevo producto de software que está teniendo mucho éxito llamado True-Fi de Sonarworks. El motor de procesamiento de sonido de estudio de Sonarworks ya está en uso en más de 20.000 estudios de grabación y, más recientemente, la compañía se ha ramificado en auriculares.

Al igual que el software de estudio de Sonarworks, True-Fi está diseñado para ajustarse a los picos y oscilaciones de frecuencia de la señal de sonido de los auriculares para crear una reproducción de sonido más plana y lineal. Diseñado a medida para cada par de audífonos, True-Fi siempre está actualizando su banco de audífonos compatibles, configurados para funcionar con más de 280 modelos diferentes en el momento de la publicación de una amplia variedad de fabricantes de audífonos de marca. Aunque en la mayoría de los casos es sin intervención manual, puede ajustar la configuración hasta cierto punto, incluido el control de los graves, e incluso ajustar la edad para tener en cuenta la pérdida de audición.

Queremos destacar que, por lo general, seguimos prefiriendo adaptar nuestro propio ecualizador a mano, pero también nos ha impresionado mucho el True-Fi en la práctica, y para aquellos que buscan simplemente configurarlo y olvidarlo, esta es una opción viable para sus auriculares. Y lo que es mejor, la aplicación móvil ya está en acceso temprano, lo que significa que pronto podrá disfrutar de las ventajas de True-Fi en los dispositivos de reproducción de melodías más populares del mundo.

Dirigir sus esfuerzos

Como se prometió, hemos proporcionado un desglose del espectro de frecuencias para ayudarle a comprender qué sonidos viven y dónde. Si alguna vez te quedas perplejo, esta guía puede ayudarte a profundizar hasta la frecuencia de la ofensa (o delgada) para ayudarte a hacer un ajuste más efectivo. A continuación se presentan pautas, no reglas firmes, y su propia aportación auditiva es lo que hace que este proceso sea aún más personal y agradable. Y ese es realmente el punto: ¡diviértete!

Subgraves: 20Hz a 50Hz

Mientras que los humanos pueden oír técnicamente hasta las profundidades de este registro, la mayoría de estas frecuencias son menos cerebrales y más intestinales. En algún lugar en el medio de este registro es donde su subwoofer hará ese misterioso sonido del espacio profundo en películas de ciencia ficción, y estas frecuencias pueden añadir algo de poder serio y sobrenatural. Sin embargo, muy rara vez querrá añadir más de este sonido, y llevárselo de aquí puede ayudar a dar a la música más claridad en general.

Graves: 50Hz a 200Hz

La mayoría de las veces, un ritmo de hip-hop robusto comenzará en o alrededor de 60Hz. El registro inferior fundamental y de gran impacto que sale de su subwoofer descansa en este dominio, incluyendo el fuerte golpe del bombo y la batería y el bajo de la guitarra. Moverse hacia la línea de 200Hz comienza a afectar el boom más bajo de guitarras acústicas, piano, voces, vientos bajos y cuerdas. Si la música es demasiado pesada, o no lo suficiente baja, un pequeño ajuste aquí ayudará.

Gama media de graves superiores a inferiores: 200Hz a 800Hz

Subir por encima de 200Hz comienza a lidiar con el lado más ligero del extremo inferior. Esta región es donde se encuentra el cuerpo más carnoso de un instrumento. Añadir volumen del ecualizador alrededor del medio de este espectro puede añadir un poco de energía a los tonos más ricos, incluyendo el extremo inferior de las voces, notas más profundas de los sintetizadores, vientos bajos y piano, y algunos de los tonos dorados de la parte inferior de una guitarra acústica. Bajar un poco el nivel aquí puede despejar un poco el espacio y abrir el sonido. Si se desplaza a la región de 800 Hz, comenzará a afectar al cuerpo de los instrumentos, lo que le dará más peso con la suma o aligerará la carga con la resta.

Rango medio: 800Hz a 2kHz

Esta área es muy delicada y puede cambiar el sonido rápidamente. Poner los frenos en esta región puede eliminar el sonido quebradizo de los instrumentos. Agregar un poco de jugo, especialmente hacia el extremo superior, puede darle a las cosas un toque metálico, y puede desgastar sus orejas rápidamente si se las empuja.

Medios superiores: 2kHz a 4kHz

Como se mencionó anteriormente, este registro es donde tus oídos apuntan mucho de su enfoque. Sumar o restar aquí puede subir o bajar rápidamente el chasquido de la instrumentación superior. Suena como el estallido de una trampa, y el sonido descarado de una trompeta puede ser afectado aquí. Añadiendo un pequeño empujón aquí puede dar más claridad a las consonancias vocales, así como a la guitarra acústica y eléctrica y al piano.

Registro de presencia y posibilidad: 4kHz a 7kHz

Esto se conoce comúnmente como la zona de presencia e incluye la gama más alta de tonos producidos por la mayoría de los instrumentos naturales. Aumentar el extremo inferior de esta escala puede hacer que la música suene más hacia adelante, como si se la empujara un poco más cerca de los oídos. Retrocederlo puede abrir el sonido y alejar los instrumentos para obtener más profundidad. El extremo superior de esta región es también responsable de la aguda «s» siseante de las voces, conocida como sibilancia. Si las consonantes agudas se te salen como la mordedura de una serpiente, cortar unos pocos dB de alrededor de 5kHz a 7kHz puede resolver el problema, y ahorrarte algo de dolor y sufrimiento.

Registro de brillo/chispa: 7kHz a 12kHz

Subir o bajar el nivel en el extremo inferior de este registro puede ayudar a aportar un poco de vitalidad y claridad, añadiendo un ataque más cerrado y un sonido más puro. Si las cosas están un poco demasiado agudas o causan algún dolor después de escuchar durante demasiado tiempo, bajar la parte inferior de este registro puede ayudar bastante. Hacia arriba es donde las cosas comienzan a espaciarse hacia una definición menos tangible, alejándose de lo que se puede oír y más hacia lo que se puede sentir. Esa resonancia resplandeciente en la punta de un címbalo que choca flota en las regiones de este espacio.

Aire libre: 12kHz a 16kHz

Una vez que llegas aquí, las cosas se vuelven más subjetivas. Los registros inferiores siguen afectando a los tonos más altos de la instrumentación, y los efectos de sintetizador de la música electrónica también pueden aparecer en esa región. Más arriba, se trata más bien de crear un sonido más espacioso y abierto. Hay muy pocos puntos en los que se quiera afectar el sonido mucho más allá de los 14kHz – muchos oyentes mayores ni siquiera podrán oír estos sonidos. Si quieres aumentar un poco el espacio en los campanarios de la música, puedes añadir un poco de nivel aquí. Demasiado, sin embargo, hará que las cosas empiecen a sonar sintéticas.