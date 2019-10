Consejos para jugar They Are Billions

They Are Billions es un juego de estrategia para PC de Early Access sobre cómo construir una ciudad mientras luchamos contra hordas de zombis. Es sorprendentemente divertido y pulido, pero también increíblemente brutal. Si quieres tener alguna oportunidad de no morir de inmediato, tengo algunos consejos para ti.

Si has jugado a un RTS como The Settlers o Age of Empires antes, te sentirás como en casa en el montaje de They Are Billion. Un edificio de mando central le proporciona recursos adicionales a intervalos regulares que puede utilizar para construir más edificios y crecer aún más. Incluso si eres nuevo en el género, la versión de Numantian Games es un poco más accesible, con muy poco que administrar, excepto las unidades de combate que crees para marchar y mantener tu ciudad a salvo. El resto es bastante simple: construir una cosa, ganar recursos de las cosas, y luego usarlos para construir otra cosa.

Una vez que se sienta cómodo con los controles y el diseño del menú (recuerde presionar «Tab» para rotar la construcción antes de colocarlos o haga doble clic en uno específico para seleccionar todos los demás que le gusten), estará listo para las partes más complicadas del juego.

Aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta si quieres sobrevivir el mayor tiempo posible e incluso llegar hasta el final.

Dobla tus paredes, siempre, no importa lo que pase, en serio, sólo hazlo.

Hay dos tipos de paredes en el juego: de madera y de piedra. El primero lo hará lo suficientemente bien al principio del juego, pero desbloquear las paredes de piedra en el árbol de tecnología debe ser una prioridad. Esa actualización por sí sola duplicará con creces la fuerza de sus defensas. ¿Cómo puedes duplicarlos incluso más allá de eso? Literalmente construir una segunda pared. They Are Billions sólo te permite construir dos paredes seguidas. Si quieres empezar a hacer otro set, tendrás que separarlos más, lo cual es algo que a veces hago dependiendo de la situación. Las paredes no son baratas, especialmente las de piedra. Si estás tratando de amurallar en áreas grandes, podrías estar tentado a escatimar, al menos por un rato. No lo hagas! En todo caso, no poder permitirse paredes dobles significa que debe volver a pensar en cómo ha posicionado el perímetro de su base.

Mantenga sus niveles de recursos equilibrados.

La economía de They Are Billions gira en torno al dinero, los trabajadores, los alimentos y la electricidad. Luego hay un segundo conjunto de recursos que son principalmente para la construcción: madera, piedra, hierro y petróleo. Estos productos pueden ser comprados y vendidos en el mercado (una vez que usted los construye) y son recolectados de minas, aserraderos y otros lugares similares junto a ciertas partes del mapa.

Uno de los mayores obstáculos para la supervivencia fuera de los propios zombis es la gestión de los cuellos de botella de los recursos. Por ejemplo, es posible que necesite más electricidad para alimentar la nueva mina que desea construir. Sin embargo, el molino que le daría la electricidad requiere trabajadores adicionales. Para conseguir esos trabajadores adicionales se necesita construir más casas, pero más casas requieren más comida, así que antes de hacer nada se necesita construir un aparejo de pesca, una cabaña de cazadores o una granja.

En la esquina inferior derecha de la pantalla, el juego lleva un registro de lo que estás compensando en cada uno de estos recursos. Lo mejor que puedes hacer es desarrollarte uniformemente y asegurarte de que ninguno de ellos llegue demasiado bajo. No hay nada peor que estar corto de un recurso en particular y no tener una manera inmediata de cosechar más justo cuando la próxima ola de zombis está a punto de llegar.

Siempre hay que construir.

Por fuera They Are Billions es un juego de estrategia sobre tortugas, pero en un nivel más básico es una carrera para ver cuán rápido puedes construir una colonia, maximizar su economía y abastecerte de estructuras defensivas y unidades poderosas. Con el fin de hacer Thanatos y Titán de alto nivel para el final, y estos son los que usted querrá priorizar, usted va a tener que llegar a la era del petróleo y tener una gran cantidad de viviendas apoyadas por múltiples bancos para ganar suficiente dinero en efectivo.

Cuando comience el juego, comience a construir casas y un aserradero. Luego expanda con chozas de cazadores y pesca hasta que tenga suficiente comida para hacer más viviendas. Añada un molino para obtener más electricidad y siga repitiendo hasta que esté en condiciones de ahorrar para un cuartel, un taller de carpintería y almacenes. Aunque usted necesitará maximizar la producción de madera, piedra, hierro y eventualmente petróleo para seguir llenando su árbol de tecnología, los trabajadores y el dinero son los dos recursos a los que siempre estará buscando para volver y maximizar al máximo.

Mantenga una pequeña fuerza disponible para explorar y adelgazar la horda.

Mientras estás ocupado ampliando tu base y preparando tus defensas, también es importante reunir un pequeño grupo de luchadores (en su mayoría arqueros y francotiradores; los soldados no valen la pena) para patrullar el mapa y matar lentamente a tantos zombis ambientales como sea posible. No querrás que la última ola golpee y tengas el doble para pelear de repente.

También es una buena manera de entrenar a una banda de luchadores que se mueve por ahí. Después de matar a un cierto número de zombis, los luchadores se convertirán en oro y se convertirán en veteranos, aumentando sus estadísticas y haciéndolos mucho más letales. Tu escuadrón móvil de la muerte también ayuda durante las olas de los zombis, permitiéndote tapar un agujero particular en tus defensas si, por ejemplo, te olvidaste de doblar las paredes como se suponía que debías hacerlo. Además, se necesitará una fuerza de francotiradores y arqueros de élite, entre 20 y 40 efectivos, para eliminar las aldeas zombis de las afueras del mapa antes de la ola final. Mientras que el número de zombis que estos pueblos engendran es finito, puedes evitar que vengan a este mundo para empezar limpiándolos una vez que tengas el poder militar disponible.

Asegúrese de establecer las prioridades de las unidades.

Ya que estamos en el tema de la microgestión de su escuadrón de combate, también es importante establecer sus prioridades. Además de mover unidades de combate y poder establecer patrullas, también puedes decidir si se dirigen al enemigo más cercano o al más fuerte. Usted querrá una mezcla de diferentes tipos de unidades que priorizan cosas diferentes. Para las torres de vigilancia que pones detrás de las paredes en cada punto de estrangulamiento (¿lo estás haciendo bien?) dos francotiradores y dos arqueros es una mezcla buena y asequible. A partir de ahí, debes asegurarte de que los francotiradores dan prioridad a los enemigos más peligrosos, ya que tienen mayor alcance y causan más daño, lo que les facilita derribar a los zombis más grandes mientras se acercan lentamente mientras tus arqueros se concentran en los gruñidos que ya están en tu puerta.

El botón de pausa es tu amigo.

¿Sabías que si presionas la barra espaciadora, puedes pausar el juego? Esto hace que la barra espaciadora sea el botón más útil en el juego que no sea el botón derecho del ratón. Al principio puede que te sientas libre y relajado mientras manejas tu base en tiempo real, pero si realmente quieres estar preparado para las fases posteriores, necesitarás usar cada segundo. No pasa nada en el juego cuando está en pausa, pero aún puedes asignar órdenes y colocar edificios, que comenzarán a construirse una vez que despauses.

Las pausas a menudo no sólo son útiles para hacer un balance de la situación y planificar la siguiente fase de desarrollo, sino que también son ideales para las batallas en las que necesitas mezclar rápidamente las unidades entre las diferentes partes de tu base, compensando al mismo tiempo la búsqueda de unidades menos que grandes. Puede parecer una trampa, pero no lo es. Es mejor que empieces a hacerlo ahora, en lugar de perder tres partidos más tarde.

Siempre está buscando mejores puntos de estrangulamiento.

Los zombis no pueden caminar entre los árboles, escalar montañas o nadar. Como resultado, los mapas generados al azar del juego siempre te ofrecerán la oportunidad de usar barricadas naturales de forma gratuita. Es algo simple de tener en cuenta, pero se vuelve más complejo cuando tienes que decidir si vale la pena expandirse y establecer un nuevo punto de estrangulamiento en lugar de permanecer más cerca de las defensas que ya has construido.

Un muro largo no siempre es más difícil de defender, ya que los zombis casi siempre atacan en un área específica en lugar de dispersarse. Los muros largos le permiten aprovechar toda el área de efecto de las torres eléctricas, las balas y los luchadores en sus torres, en lugar de tener que construir todas esas cosas por separado en cada nuevo punto de estrangulamiento. Si estás cambiando una pared larga por tres o más puntos de estrangulamiento muy pequeños, probablemente no vale la pena.

Asegúrese de que cada edificio esté produciendo todo lo que pueda.

Edificios como aserraderos, minas y granjas producen nuevos recursos a un ritmo fijo basado en el terreno de su área. A medida que construyes tu base y las cosas empiezan a apretarse, puede ser atractivo tirar el siguiente edificio donde sea que quepa. Con un poco de pensamiento y planificación por adelantado, por lo general se puede obtener mucho más por mucho menos.

Si usted tiene casas en terrenos con hierba, deshágase de ellas y ponga su granja allí en su lugar. Si usted tiene un aparejo de pesca en un lago, vea si no hay una manera de extenderlo más lejos y poner dos o incluso tres en su lugar. Y nunca, nunca, coloque un aserradero o una mina en un lugar que no sea el óptimo. La madera y la piedra son dos de los recursos más importantes del juego, y no encontrarás toneladas de bosques o grandes yacimientos minerales en estado salvaje. Por encima de todo, usted debe dar prioridad a esos tipos de edificios cuando se trata de la colocación. Si el área del mapa inicial no tiene al menos unas pocas áreas boscosas sólidas y depósitos minerales, debe comenzar de nuevo inmediatamente.

No tenga miedo de destruir sus propios edificios.

Este es un juego de zombis, así que cuando las cosas se matan no sólo mueren, sino que se convierten en zombis. Las casas, granjas y cuarteles pueden volverse mortales una vez que la horda enemiga ponga sus manos sobre ellos. Por eso el juego no te permite borrar ciertas unidades cuando los enemigos se acercan demasiado. Tendrás que pensar en el futuro y no tener miedo de destruir toda una sección de tu base si los zombis están a punto de atravesarla e infectarla. Usted recibe la mitad de sus recursos gastados, y la destrucción de edificios puede terminar siendo una buena oportunidad para afinar el diseño de su base.

Fíjese metas pequeñas y disfrute de la curva de aprendizaje.

Acepta el hecho de que no vas a ganar una partida de They Are Billions en tu primer intento. O tu segundo. O tal vez hasta el décimo. Afortunadamente, el juego hace que sea fácil aprender de cada fracaso. ¿Tardaste mucho en desarrollarte? ¿Se expandió demasiado rápido, antes de tener suficientes recursos para defenderse adecuadamente? O tal vez llegaste a la ola final y te pateó el trasero porque no creíste a todos los que te dijeron lo difícil que sería… Sea lo que sea, mantén la calma y disfruta del proceso.

En lugar de tratar de ganar todos los partidos al principio, concéntrate en lo que es más fácil de lograr. Tal vez pasar un rato tratando simplemente de llegar a la etapa final del desarrollo tecnológico. O incluso para sobrevivir a la primera ola de zombis. De cualquier manera, hay mucho que aprender y crecer como un planificador urbano que lucha contra los zombis. El juego todavía está en Early Access, así que hay un montón de cosas que probablemente cambiarán o se añadirán en el futuro.