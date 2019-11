Desde Rolls-Royce hasta Lamborghini, estos son los coches más caros del mundo.

El dinero no compra la felicidad, pero suficiente puede poner un coche muy bonito en tu garaje. Uno bien construido, exclusivo, precioso y rápido. No estamos hablando de un viajero que consume mucho combustible, o de un SUV de primera calidad bien equipado. Los coches más caros del mundo desdibujan la línea entre un medio de transporte y una obra maestra que pertenece a un museo.

En aras de la claridad, estamos clasificando únicamente los vehículos de producción reciente y estamos dejando fuera los vehículos clásicos vendidos en subastas. También estamos limitando la lista a un participante por placa de identificación, así que no busque múltiples iteraciones del mismo Bugatti Veyron. Y, tenga en cuenta que estos no son necesariamente los coches más rápidos del mundo, aunque muchos de ellos son muy rápidos.

Así que si su nombre es Zuckerberg, Gates, Bezos, o McDuck, estos paseos son para usted.

Bugatti La Voiture Noire

Deja que Bugatti destrone a Rolls-Royce. La Voiture Noire, única en su género, presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019, se enorgullece de ser el coche nuevo más caro jamás construido. El fabricante de automóviles francés no ha revelado cuánto cobró por el modelo único, basado en Quirón, aunque los rumores apuntan a un precio cercano a los 19 millones de dólares. Ni siquiera sabemos quién lo compró. Algunos dicen que pertenece al ex jefe del Grupo Volkswagen, Ferdinand Piëch; otros creen que la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo la añadió a su colección.

Aunque la identidad de su propietario sigue siendo un misterio, sus especificaciones son bien conocidas. El La Voiture Noire – un nombre que significa «el coche negro» en francés – está propulsado por el mismo motor W16 de 8,0 litros con turbocompresor de cuatro cilindros que se encuentra en el poderoso Quirón. Canaliza 1.500 caballos de fuerza monstruosos a las cuatro ruedas.

$13 million — Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce le construirá cualquier cosa si tiene una cartera lo suficientemente gruesa como para pagarla. Tomemos el Sweptail, por ejemplo. Es un cupé único que un cliente encargó desde cero. Su diseño se inspira en los modelos clásicos de la marca y toma prestadas las pistas de estilo del mundo de los superyates. Casi todas las partes de este coche son únicas, y el proyecto duró cuatro años de principio a fin, lo que explica por qué costó aproximadamente 13 millones de dólares.

8,9 millones – Bugatti Centodieci

Bugatti sorprendió a todos cuando presentó un superdeportivo único de 19 millones de dólares llamado La Voiture Noire en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019. No lo sabíamos en ese momento, pero la compañía francesa ya estaba trabajando en su próxima obra maestra. La edición limitada de Centodieci, con base en Quirón, es un tributo al EB110 que forró las paredes de los dormitorios de todos los niños enloquecidos por los coches durante la década de 1990. Es una ganga de 8,9 millones de dólares, al menos en comparación con La Voiture Noire.

El Centodieci (nombre que significa ciento diez en italiano) tiene un diseño más angular que los demás miembros de la gama Bugatti. El emblema se coloca encima de la parrilla en forma de herradura, como en el EB110, y cinco ranuras redondas detrás de cada ventana lateral crean una conexión visual adicional entre los dos coches. El interior es muy parecido al de la Quirón, aunque con piezas especiales para cada modelo, materiales y acentos.

La carrocería esconde una plataforma compartida con el Quirón, y un poderoso motor W16 de cuatro turbocompresores sintonizado para proporcionar 1.600 caballos de fuerza. Bugatti culminó la producción en 10 unidades, y cada una de ellas ya había sido anunciada mucho antes de que el coche hiciera su debut público.

8 millones de dólares – Mercedes-Benz Maybach Exelero

Aunque no es el coche más caro de nuestra lista, el Maybach Exelero hace su aparición bajo Menciones Honoríficas debido a su estatus único. El Maybach también se construyó en 2004, pero eso hace que su precio de etiqueta sea más impresionante.

Ajustado por la inflación, el Exelero costaría hoy en día alrededor de 10,1 millones de dólares en los Estados Unidos, lo que se aproxima al PIB de un pequeño país insular. El dinero y Maybach están tan estrechamente relacionados como la mantequilla de cacahuete y la gelatina, pero las dos puertas justifican aún más su costo con un V12 de 700 caballos de fuerza, doble turbo y lujosas amenidades.

4,8 millones de dólares – Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg hace su primera aparición en nuestra lista con la CCXR Trevita, y lo hace como el coche de producción legal de calle más caro del mundo. ¿Por qué tanta moneda? Sin exagerar, el coche está literalmente recubierto de diamantes…. y los diamantes no son baratos.

Para el Trevita, el fabricante sueco desarrolló un nuevo acabado exterior llamado Koenigsegg Proprietary Diamond Weave, que consiste en recubrir las fibras de carbono con una resina impregnada de polvo de diamante. Ni siquiera podemos imaginar cuánto cuesta la pintura de retoque.

$4.5 million — Lamborghini Veneno

Veneno. Ese es el nombre que Lamborghini eligió para el roadster Aventador modificado que ves arriba – traducido del italiano, por supuesto – construido para celebrar el 50º aniversario del fabricante de automóviles. No podemos hablar de las motivaciones de la compañía, pero el nombre es apropiado para un vehículo que parece tan positivamente mortal, tan innegablemente venenoso.

El coche es absolutamente impresionante desde todos los ángulos, y hasta el día de hoy, no estamos convencidos de que no sea una nave espacial alienígena inspeccionando nuestro planeta para una eventual toma de control. No parece real. La única cosa más notable que el aspecto es el precio – la friolera de 4,5 millones de dólares, lo que claramente lo pone en nuestra lista de los coches más caros.

El Veneno es rápido, y eso no debe sorprender. Su V12 de 6,5 litros gira hasta 8.400 rpm para ofrecer 740 CV y 507 lb-ft, elevando el coche a 60 mph en 2,9 segundos.

3,6 millones de dólares – Lamborghini Sian

El Sian no es un Lamborghini ordinario. Limitada a 63 unidades en todo el mundo, es el primer modelo híbrido de producción de la compañía. Y, tampoco es un híbrido ordinario. El motor eléctrico es una unidad de 48 voltios que se encuentra entre el motor y la transmisión, y toma energía de un supercapacitador en lugar de una batería de iones de litio más común. Lamborghini ya presentó esta tecnología en el concepto Terzo Millennio presentado en 2017; es un dispositivo que se carga tan rápido como se descarga, por lo que proporciona una intensa ráfaga de energía durante un corto periodo de tiempo.

El motor eléctrico aporta sólo 34 caballos de fuerza a la monstruosa potencia de 819 caballos de fuerza de Sian. El resto proviene de un motor V12 de aspiración natural que proporciona 785 CV a las cuatro ruedas. Lamborghini cita un tiempo de 2,8 segundos entre cero y 60 mph, y una velocidad máxima de 220 mph. Se ve tan rápido como es gracias a un diseño de baja inclinación que se inspira en los ilustres modelos anteriores de la compañía, como el Countach. El jefe de diseño de Lamborghini, Mitja Borkert, prometió que no habrá dos ejemplos de Sian que se parezcan, lo cual es una tarea difícil de cumplir para una producción de 63 coches. Sin embargo, la empresa está a la altura del desafío.

$3.4 million — W Motors Lykan Hypersport

Recordarán el Lykan Hypersport por su papel protagonista en el éxito de taquilla Furious 7, en el que el superdeportivo libanés se estrelló no contra uno, sino contra tres rascacielos en Dubai. En una franquicia llena de exóticos de alta gama y creaciones personalizadas únicas, el hecho de que el Hypersport tuviera tanta atención es un testimonio de su magnetismo.

Comencemos con el estilo, que incluye faros con incrustaciones de joyas, puertas de tijera y un interior arrancado directamente de la ciencia ficción. Parece un auto blindado enojado del futuro, y su desempeño está a la par con su imagen. El Hypersport cuenta con un motor de 3,7 litros y doble turbo de seis cilindros planos que produce 770 CV y 708 lb-ft.

Sin embargo, no es sólo Dominic Toretto quien se beneficia de este nivel de rendimiento: La fuerza policial de Abu Dhabi ha reclutado a Hypersport para patrullar. Aunque se utiliza principalmente para fines de marketing y relaciones públicas, el aturdidor de alto vuelo asegura que las autoridades pueden mantenerse al día con cualquier malvado que trate de hacerse el simpático en la autopista. Pedalea hasta el suelo, de 0 a 62 mph se logra en sólo 2.8 segundos, y la velocidad máxima es de 240 mph.

$3.4 million — Limited Edition Bugatti Veyron by Mansory Vivere

Esta lista no estaría completa sin alguna versión del poderoso Bugatti Veyron. Estamos destacando la edición de Mansory Vivere, porque no sólo es uno de los coches más rápidos del mundo, sino también uno de los más caros.

Aumentado por los médicos brujos alemanes Mansory, el Veyron de 1.200 caballos de fuerza comienza como un Grand Sport Vitesse Roadster, sólo para ser adornado con una magnífica carrocería de fibra de carbono, un nuevo paquete de spoiler, luces LED mejoradas, una cabina renovada y una parrilla frontal rediseñada. Además de clasificar el Veyron como una obra de arte, los mapas de los eventos históricos de la raza como la Targa Florio son grabados con láser en el exterior y el interior. Oh, y puede llegar a 254 mph.

$3 million — Ferrari Pininfarina Sergio

Con un precio de 3 millones de dólares, el Ferrari Sergio no es el coche más caro de nuestra lista. Sin embargo, es uno de los vehículos más codiciados del mundo, ya que sólo se fabricaron seis.

Elaborado por la legendaria casa de diseño italiano Pininfarina, el Sergio es esencialmente un Ferrari 458 Spider con una carrocería y un interior completamente nuevos. Esto significa que un V8 de 4,5 litros envía la friolera de 562 CV a las ruedas traseras, pero como el Sergio es más ligero que el 458, es más rápido y se maneja mejor. La nueva carrocería no sólo ahorra peso, sino que está repleta de detalles interesantes, como reposacabezas aerodinámicos que se incorporan directamente en la jaula antivuelco.

Con tan pocos ejemplos construidos, el proceso de compra del Sergio no fue tan simple como ir a un concesionario Ferrari. No, cada propietario fue elegido por el propio fabricante de automóviles, lo que lo convierte en uno de los pocos vehículos de invitación en la historia del automóvil.

$2.9 million — Bugatti Chiron

¿Cómo se sigue un clásico? Haces algo aún mejor.

Con un precio inicial de 2,9 millones de dólares y un nuevo y precioso cuerpo, la divina Quirón supera a su predecesor en todos los aspectos imaginables. Mientras que el Bugatti Veyron redefinía lo que podía hacer un automóvil, el Quirón se ríe de aquellos que decían que el Veyron era el último de su clase, empujando los límites del rendimiento aún más hacia la estratosfera.

Las monstruosas especificaciones del superdeportivo son posibles gracias a su W16 de 8,0 litros turboalimentado cuádruple, que ahora produce 1.500 CV y un monstruoso 1.180 lb-ft. Sesenta millas por hora se resuelven en 2,5 segundos en el camino hacia la velocidad máxima de la Quirón, que está limitada a 261 millas por hora. Sin embargo, la variante de edición limitada 300+ es el coche más rápido del mundo.

$2.8 million — Koenigsegg Jesko

Koenigsegg ha demostrado una y otra vez que ya no es un forastero ni un novato, sino que sabe cómo fabricar un coche superrápido que desafía a los mejores del mundo. El Jesko es el último de una larga lista de cohetes terrestres de alta tecnología construidos por la pequeña empresa sueca. Nombrado en honor al padre del fundador de la compañía, Christian von Koenigsegg, está propulsado por un motor V8 de 5,0 litros que genera casi 1.300 caballos de fuerza cuando se quema sin plomo de primera calidad, o 1.600 caballos de fuerza cuando se sorbe bioetanol E85. El motor se desplaza a través de una transmisión automática de nueve velocidades diseñada internamente.

Al salir del compartimento del motor, el Jesko depende en gran medida de la fibra de carbono para mantener el peso bajo control, y está equipado con una de las suspensiones más avanzadas jamás vistas en un coche legal de calle. Su carrocería también es impresionante; su alerón trasero genera una tonelada métrica de fuerza descendente, que mantiene el eje trasero plantado en el suelo. Los precios comienzan en unos 2,8 millones de dólares y la producción se limita a 125 ejemplares. Ya está agotado, así que tendrás que encontrar uno usado si quieres añadir uno a tu colección.

2,7 millones de dólares – LaFerrari FXX K

El Ferrari LaFerrari es un vehículo retenido por una cosa: la ley. Los estándares de emisiones y el equipo de seguridad añaden un volumen considerable a una máquina casi perfecta, por lo que para el FXX K de sólo orugas, el coche sólo se inclina ante la física.

La potencia del coche «estándar» de 950 CV se incrementó a unos tontos 1.035 CV en forma de FXX K, y sus diversas modificaciones de la carrocería han incrementado la carga aerodinámica hasta en un 50 por ciento. Incluso los neumáticos están en la era espacial, ya que el ingenioso Pirellis cuenta con sensores integrados para controlar la aceleración longitudinal, lateral y radial, así como la temperatura y la presión. Hasta que Ferrari invente algún tipo de hipervelocidad en carretera, esto es tan bueno como un coche de altas prestaciones.