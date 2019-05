El estancamiento del crecimiento del empleo podría ser una advertencia de desaceleración, pero no una señal de recesión

El crecimiento del empleo en febrero se ralentizó a un ritmo muy lento, con sólo 20.000 nóminas añadidas, pero es más bien el resultado de un crecimiento temporalmente lento y no un signo de recesión.

El alarmantemente débil informe fue de unos 160.000 empleos menos de lo que los economistas habían pronosticado, pero sigue a las sorprendentemente fuertes 311.000 nóminas de pago de enero, que fueron revisadas por 7.000 trabajadores. La tasa de desempleo también se redujo en 0,2 puntos porcentuales, hasta el 3,8 por ciento, y los salarios medios por hora crecieron a un ritmo anual del 3,4 por ciento.

«No creo que haya una recesión en el horizonte. Sin embargo, el mercado tiene que lidiar con la desaceleración de la economía en el contexto de un entorno global mucho más débil y, por lo tanto, persistirán las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para permanecer desacoplado del resto del mundo», dijo Joseph LaVorgna, economista jefe para las Américas de Natixis.

Los economistas se apresuraron a señalar el hecho de que los datos del gobierno han sido inconsistentes desde el cierre del gobierno y pueden haber sido afectados tanto por el cierre de 35 días como por un permiso temporal de trabajo para empleados del gobierno y contratistas del sector privado. El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow llamó al número «fluky» en una entrevista en «Squawk on the Street» de la CNBC. ”

«En este momento, todavía estamos esperando para obtener suficientes datos consistentes para poder evaluar lo que está sucediendo. En este momento, estas cifras no hacen eso», dijo Ward McCarthy, economista financiero jefe de Jefferies. «En cierto sentido, no es diferente a las cifras de ventas al por menor de diciembre que eran tan débiles que no eran creíbles.»

El lunes se publicará el informe sobre las ventas al por menor de enero, y los economistas están atentos para ver si hay una revisión de la caída de 1.2 por ciento de diciembre.

«Tuvimos la huelga de maestros, y a los empleados del gobierno les costó mucho volver a subir, así que eso hizo que muchas cosas se vinieran abajo. Hay mucho ruido en los datos de nómina», dijo Diane Swonk, economista jefe de Grant Thornton.

Los futuros bursátiles cayeron tras el informe de empleo, pero ya estaban a la baja después de que los datos de exportación chinos muy débiles renovaran los temores de una ralentización mundial. Los rendimientos del Tesoro, que ya eran más bajos, cayeron ligeramente. El rendimiento a 2 años bajó al 2,45 por ciento.

Un dato positivo en el informe fue la llamada tasa de desempleo real, que cayó a su nivel más bajo de los últimos 18 años, 7,3 por ciento desde el 8,1 por ciento del mes pasado. Esa cifra incluye a los trabajadores desanimados, así como a los que tienen empleos a tiempo parcial por razones económicas.

«La modesta respuesta en los rendimientos del Tesoro sería consistente con la voluntad de revisar estos datos hasta que veamos señales de base amplia de desaceleración en la velocidad de pérdida de velocidad», dijo Jon Hill, estratega de tasas de la BMO.

Los economistas han estado esperando que el crecimiento descienda por debajo del 2 por ciento en el primer trimestre debido a la típica debilidad de la actividad en invierno, el cierre del gobierno, el clima extremadamente frío y la guerra comercial con China. Esperan una recuperación a un ritmo superior al 2 por ciento en el segundo trimestre.

También el viernes, se informó que la construcción de viviendas para enero aumentó un sorprendente 18,6 por ciento, el ritmo más rápido en ocho meses.

«Cualquiera que mencione la palabra’recesión’ está equivocado. La economía invariablemente se desacelera en el primer trimestre. Lo que no sabemos es que es más de lo normal, y la mala calidad y volatilidad de los datos desde el cierre del gobierno ha hecho imposible evaluarlos», dijo McCarthy.

LaVorgna dijo que aunque potencialmente es un dato atípico, la débil cifra de puestos de trabajo también podría estar indicando que el crecimiento del empleo ha alcanzado su punto máximo.

«El punto es que ya no son 200.000. Son menos de 200.000 ganancias como consecuencia de un crecimiento mundial más débil y hay pruebas de que el mercado laboral no va a volver a ser sostenible en 200.000, porque las solicitudes de subsidio de desempleo han ido en aumento y el sector de las fábricas, si nos fijamos en el mecanismo de apoyo institucional, ciertamente parece que también ha llegado a su punto máximo», dijo LaVorgna.