Podemos Benidorm ¿dónde están y quien representa al partido en nuestra ciudad?

El partido de izquierda Podemos, fue fundado el 11 de marzo del año 2014, por su secretario general Pablo Iglesias Turrión. Poco tiempo después de la fundación, el partido participó en las elecciones europeas del mismo año, e increíblemente logró cinco de los 54 escaños totales, lo que le significó la obtención de casi el 8% de los votos globales. Este hecho lo habría hecho convertirse en el cuarto partido más votado de España, para esa elección.

En menos de un mes el partido habría reunido más de cien mil miembros, y esto lo convirtió en el tercer partido con más afiliados, para octubre, habría subido de puesto, en este sentido, pues contaba con más de 200.000 mil afiliados.

Sin lugar a dudas, desde su fundación, el partido ha estado en completo auge, con cada vez más personas apoyándolos, lo que le ratifica ser uno de los partidos más importantes de todo el territorio español. Junto a su gran crecimiento, han venido también algunas controversias, pero nada más allá de palabras vacías, fuera de lugar.

Hacia el 2016, en mediados del mes de mayo se presentó ante las elecciones generales del mismo año, una nueva coalición electoral, la cual estaba conformada por Podemos, Izquierda Unida, Equo, Democracia Participativa, Unidad Popular entre varias otras.

Para este año, se decidió seguir con esta idea, o por lo menos el formato y algunos de los primeros partidos miembros, para dar origen así a “Unidos Podemos”.

Representante del partido en Benidorm

Gerard Ginel, es el nombre del candidato a alcalde, luego de haber ganado las primarias con casi un 80%. A sus 27 años, es Secretario General de la formación local de Unidos Podemos, un importante activista por los derechos de los animales y la sociedad, y un gran trabajador del comercio y la hostelería. Está en primera línea por el partido Podemos Benidrom.

Seguido de Ginel, se encuentra en Sofía Codes, algo más joven que el candidato principal, con 22 años de edad, es estudiante de Relaciones Laborales y portavoz de la agrupación a nivel local. Le sigue en los puestos de salidas, María José Pérez, una ama de casa y trabajadora del comercio en la comunidad de Benidorm.



Michael Ortega, un trabajador en el sector hotelero, quien cuenta con gran experiencia en el estudio de lo relacionado a las sociedades humanas, gracias a su licenciatura en Sociología, también es delegado sindical y será quien ocupe el cuarto puesto ante las elecciones de la alcaldía.

Finalmente, en el número cinco se encuentra Jacinto Ortà, ambientólogo y activista del medio ambiente, que al igual que la mayoría de estos, también se dedica al sector del comercio.

El candidato principal, Gerard Ginel, afirma sentirse sumamente orgullo por formar parte y de hecho, encabezar una lista repleta de personas con grandes capacidades y con perfiles variados, que demuestran que la juventud local aun cuenta con gran potencial. Como es el caso de Sara Brotons, una diplomada en el trabajo social y dedicada al comercio en la localidad, ella será quien ocupe el puesto sexto.

Esta lista, también cuenta con algunas personas que ya han sido jubiladas, pero que no por eso, han dejado de pensar en el ciudadano y han hecho lo posible para reconstruir la ciudad de Brenidorm, y ofrecer así la ciudad que cada uno de nosotros merece, esto hace referencia a Andrés Rusillo, quien dedicó una gran parte de su vida a todo lo relacionado con la hostelería y el comercio, buscando siempre el mejoramiento público.

Por otro lado, quien ocupa la octava posición de la lista es Joaquina Pérez, quien se ha visto tomar una posición muy firme para luchar de forma absoluta en contra de la corrupción que azota la región. La posición que le sigue, se ve tomada por Patricio Bautista, quien se dedica completamente al trabajo informático, mientras que el número 10 es Llanos López, profesora en la educación pública, otras de las personas que forman parte de la lista y de igual manera se dedican a la educación, son Izaga Plata y Fernando Sánchez, este último se dedica también a la logopedia.

Javier Alandes, un técnico en la prevención a los riesgos laborales, y ex Secretario General de la Federación de Construcción en alicante y de la Política Industrial de la misma federación y l psicóloga y técnica para ROEM-PV, Reyes Rodriguez serán quienes ocupen los puestos 14 y 23, respectivamente.



Lista completa de Podemos Benidorm

Gerard Ginel Sofía Codes May Pérez Michael Ortega Jacinto Ortolà Sara Brotons Andrés Rusillo Joaquina Pérez Patricio Bautista Llanos López Adrián Orts Lola Guerrero Lola Fuster Javier Alandes Silvia Berroy Miguel Durán Marina Luzón Yerai Rivas Vicenta Zaragozí Lourdes Gallego Izaga Plata Elizabeth Varela Reyes Rodríguez Fernando Sánchez Enrique Acuña y como suplente Mari López.

Con cada uno de estos, Podemos Benidorm, busca ofrecer una extraordinaria candidatura, dedicada a solucionar los problemas que la indecencia política han causado en la ciudad de Benidorm.