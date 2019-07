Tras el fracaso de la investidura, los socialistas descartan un gobierno de coalición

Tras el fracaso de Pedro Sánchez a la hora de ser confirmado por el Parlamento como nuevo presidente de España, su Partido Socialista (PSOE) mantiene abiertas todas las vías, incluida la posibilidad de repetir las elecciones en noviembre. De acuerdo con la legislación española, ahora hay una cuenta atrás de dos meses para que un candidato presente una nueva candidatura antes de que se disuelva el Parlamento y se convoquen nuevas elecciones.

Sánchez nunca quiso un gobierno de coalición con Podemos

Fuentes del PSOE dijeron que en las próximas semanas Sánchez intentará reunir la mayoría que necesita para organizar una nueva candidatura de investidura: 176 votos afirmativos, o más votos afirmativos que negativos en una segunda vuelta.

Pero después de que el izquierdista Unidas Podemos rechazara la semana pasada la última oferta de Sánchez de tres cargos ministeriales y un puesto de viceprimer ministro -el grupo antiausteridad dijo que estos cargos carecían de poder efectivo- no habrá más ofertas para puestos en el Gabinete, dijeron fuentes gubernamentales.

El viernes, la viceprimera ministra en funciones, Carmen Calvo, dijo que los socialistas no negociarán un gobierno de coalición con Unidas Podemos. «Este camino ya no está abierto», explicó. «Es hora de explorar otros escenarios para evitar las elecciones.»

Altos funcionarios socialistas dijeron que también hay diferencias de opinión entre el PSOE y Unidas Podemos sobre las asignaciones presupuestarias para el gasto social, así como sobre cuestiones económicas y la crisis catalana.

Sobre todo, Sánchez nunca quiso un gobierno de coalición con Podemos, que tiene 42 escaños en el Congreso, sino una administración de partido único con unos pocos independientes, dijeron fuentes familiarizadas con las primeras conversaciones entre ambos grupos.

Si se pide a los españoles que vuelvan a las urnas, nadie sabe quién se beneficiará más. Fuentes socialistas dijeron que los votantes podrían estar cansados del estancamiento y mostrar más apoyo a los dos partidos tradicionales, el Partido Popular (PP) y el PSOE, en detrimento de los grupos más nuevos (Podemos y el centro-derecha Ciudadanos).

Los socialistas ganaron las elecciones del 28 de abril con 123 escaños, muy por debajo de la mayoría general, y el país ha estado bajo una administración provisional desde entonces. Antes de eso, Sánchez había estado dirigiendo un gobierno minoritario desde junio de 2018, cuando dirigió con éxito una moción de censura contra Mariano Rajoy del PP.

«Europa está acostumbrada a este tipo de situaciones»

Mientras que los españoles esperan a ver si se les pide que acudan a las urnas por quinta vez este año (hubo elecciones nacionales, regionales, locales y europeas a principios de este año), Europa también está vigilando de cerca.

Pero «Europa está acostumbrada a este tipo de situaciones», dice José Manuel Albares, de 47 años, un diplomático de carrera que trabaja como secretario general de asuntos internacionales y es el principal asesor de Sánchez en asuntos exteriores.

«No es inusual. Bélgica está inmersa en un proceso que será más largo que el de España, y Merkel tardó seis meses en formar su gobierno tras las elecciones…. Lo que Europa aprecia es el sólido liderazgo de Pedro Sánchez, su compromiso con Europa y su deseo de un gobierno fuerte y eficiente», afirma.

Albares dice que Sánchez fue una figura clave en las recientes negociaciones sobre las posiciones institucionales de la UE, que «exigían la elaboración de acuerdos entre tres familias políticas y 28 Estados miembros, al tiempo que acordonaban la extrema derecha para que no ocupara ninguna posición de poder desde la que socavar los valores de la UE».

«Si esto fuera posible en Europa, ¿por qué no lo sería en España? Es cierto que[España] se ha incorporado al juego democrático más tarde que otros, y quizás algunos partidos no han asimilado adecuadamente una capacidad negociadora, pero es difícil creer que Pedro Sánchez pueda hacerlo en el extranjero y no aquí».