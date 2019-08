Brexit incierto, ¿qué piensan los británicos de Alicante?

La situación con Brexit es cada vez más complicada. Theresa May ha dicho que está dispuesta a dimitir si el Parlamento británico aprueba su acuerdo con Bruselas a cambio. En Alicante, viven más de 100.000 ciudadanos británicos y la situación actual es muy preocupante.

Los Gobiernos de España y del Reino Unido aprobaron recientemente un acuerdo que le permite seguir votando y presentándose como candidato en las elecciones municipales, pero sigue habiendo una serie de cuestiones sobre la mesa. Hemos hablado de esto con Carole Saunders, una británica de 30 años residente en España, y ocho concejales del Partido Popular en la ciudad de Calpé.

¿Qué opinas del anuncio de Theresa May?

Es horrible, estamos en el limbo y no sabemos qué va a pasar ahora. No se ha llegado a ningún acuerdo sobre ninguna de las opciones alternativas que se han puesto sobre la mesa. Es una vergüenza, una verdadera vergüenza.

¿Qué crees que va a pasar ahora?

No lo sé, creo que estamos avanzando hacia un segundo referéndum. Digo esto porque he hablado con varias personas que me han dicho que les gustaría volver a votar. Si lo hicieran, votarían a favor de permanecer en la Unión Europea porque comprenderían cuáles serían las consecuencias si no lo hicieran.

¿Cuál es la mayor preocupación de los británicos que viven aquí?La principal preocupación es la salud. Todavía no hemos firmado ningún acuerdo con el Gobierno español. En estos momentos, el Reino Unido está pagando a España por nuestros servicios de salud. Casi todos los británicos que viven aquí están satisfechos con el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. Luego, hablando con el consulado, nos confirmaron que la policía nacional había dejado de conceder la residencia a los británicos. En teoría, esta medida debería haberse tomado el 29 de marzo, pero ya han comenzado a aplicarla. Esto complica los planes de aquellos que quieren comprar una casa para vivir aquí. Salud y residencia, estas son las dos cosas más importantes. Estoy muy preocupado.