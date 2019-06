El acuerdo con los Ayuntamientos complica el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder

Si las posibilidades de que el primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, encuentre el apoyo necesario para ser reelegido para el cargo antes del fin de semana parecían escasas, hoy lo son aún más.

El sábado, tras las elecciones municipales del 26 de mayo, varios alcaldes prestaron juramento en toda España, incluidos Madrid y Barcelona. Muchos de los resultados de esas encuestas no fueron concluyentes, lo que significa que partidos como el conservador Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE), el izquierdista Podemos, el centro-derechista Ciudadanos y el de extrema derecha Vox han estado involucrados en conversaciones para hacer tratos de gobierno.

La situación es la misma a nivel regional, con una serie de gobiernos que aún no se han definido debido a los resultados no concluyentes. Y a nivel nacional, por supuesto, no hubo un ganador claro en las elecciones generales del 28 de abril, ya que Sánchez -quien ganó la mayoría de los votos, pero no alcanzó la mayoría- necesitaba el apoyo o la abstención de varios grupos para poder ser reelegido como primer ministro en el Congreso.

Antes del fin de semana, la Izquierda Republicana Catalana (ERC) se mostró dispuesta a abstenerse en la segunda vuelta de una votación de investidura en el Congreso, en la que sólo se necesitaría una mayoría simple -más votos a favor que en contra- para que Sánchez se mantuviera en el poder. Sánchez ya cuenta con el apoyo de las izquierdas Unidas-Podemos, así como de varios grupos más pequeños de la cámara baja del parlamento.

Pero la decisión del Partido Socialista Catalán (PSC) de apoyar al actual alcalde de Barcelona, Ada Colau, en lugar de Ernest Maragall del ERC, ha irritado al partido independentista. Este último candidato ganó más votos que Colau en las urnas del 26 de mayo, pero ambos terminaron empatados con 10 escaños cada uno en el Ayuntamiento. Colau volvió al poder gracias al apoyo de su propio partido, Barcelona en Comú, el PSC y tres votos del grupo liderado por el ex primer ministro francés Manuel Valls. Los legisladores de Ciudadanos se abstuvieron.

En caso de que el CEI se retracte de su compromiso de abstención, España podría enfrentarse de nuevo a unas elecciones generales

Una vez definido el mapa político local, se iniciarán de nuevo las negociaciones entre los principales partidos políticos de España, con el fin de llegar a acuerdos sobre los gobiernos regionales que aún están en juego. El PSOE, sin embargo, tiene poca fe en que logrará gobernar en algunas de las áreas en las que obtuvo más votos. Así ocurrió a principios de año en Andalucía, donde el PSOE fue derrocado después de 36 años, a pesar de haber obtenido el mayor número de votos en las elecciones de diciembre. Un gobierno fue formado por el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox.

A finales de esta semana, los acuerdos regionales deberían estar hechos, y sólo entonces el liderazgo del PSOE se embarcará en las negociaciones para que Sánchez vuelva al poder.

En caso de que el CEI se retracte de su compromiso de abstención, España podría enfrentarse de nuevo a unas elecciones generales, la cuarta en menos de cuatro años. El domingo, el ERC no parecía estar de humor para hacerle ningún favor a Sánchez. La reelección de Colau como alcalde de Barcelona, en detrimento del candidato del ERC, fue recibida con protestas de los independentistas el sábado, con insultos e incluso con objetos lanzados contra Colau y los socialistas en la calle. Las feas escenas reflejaban la hostilidad hacia el PSC y, por extensión, hacia el PSOE de Pedro Sánchez.

La «Ruta de Navarra»

El PSOE, sin embargo, sigue manteniendo la esperanza en la llamada «ruta de Navarra». La región norte fue ganada por Navarra Suma, un grupo formado por la conservadora Unión Popular de Navarra (UPN), el PP y Ciudadanos. Pero también carecía de mayoría, y pide al PSOE que le ayude a formar un gobierno. Si Sánchez puede persuadir a la rama navarra de su partido para que facilite tal medida, puede ser recompensado con los dos votos que UPN tiene en el Congreso, lo que significa que el apoyo del ERC independentista pro-catalán ya no es necesario para que sea reelegido como primer ministro.