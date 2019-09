El ‘Mammy’s boy’ cubierto de tatuajes faciales revela historias desgarradoras detrás de la tinta

Un hombre cubierto de tatuajes que es la comidilla de su pueblo ha abierto las puertas de su casa por primera vez para revelar la historia detrás de su tinta.

Paul Kidson se ha convertido en un rostro familiar en Newquay, Cornualles, con docenas de tatuajes en la cara y el cuerpo.

Vive solo en un piso en la planta baja, adornado con docenas de baratijas rojas que van desde relojes hasta zapatos y pelucas apilados en sus estantes.

Pablo se niega a invitar a la gente a su casa porque muchos le habían robado en el pasado, dijo.

En una entrevista exclusiva con Cornwall Live, Paul reveló la historia de su vida de aventurero – desde una infancia rota hasta viajar por el mundo, y casarse cuatro veces en el camino.

Él dijo: «No tengo mucha gente aquí. En todo el tiempo que he estado aquí – tres años – sólo he tenido seis o siete personas dentro. No dejo entrar a la gente, porque mi confianza en mucha gente se ha ido desde que me robaron».

Paul se refiere a la época en que fue robado cuando vivía en Blackpool hace unos siete años.

No sólo le quitaron todo su dinero, sino que también arrancaron viejas fotos de su madre, que había muerto recientemente.

Esto, además de los crecientes proyectos de ley de un divorcio, llevó a Pablo a tratar de quitarse la vida. Fue su primer intento de suicidio, pero lamentablemente, no el último.

Dentro del piso de Paul, es casi imposible ver dónde termina el piso, dónde empiezan las paredes y dónde empieza el techo pintado. Con cada espacio disponible lleno de objetos rojos de colores coordinados, y la temperatura ambiente alcanzando los 30 grados, su pequeña casa se siente casi como un útero.

Paul nació en el Hospital Harrogate a las 2:10 de la mañana en un 2 de enero de 1958 muy nevado. Dice que años después, su madre le diría que las primeras palabras de su padre cuando vino a visitar el hospital fueron: «No quería un chico, quería una chica».

Paul, que creció en una pequeña aldea cerca de Thirsk, en Yorkshire -la casa de James Herriot-, dice que «no tuvo mucha infancia» y que pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su madre, que estaba bastante enferma y luchaba por salir sola a las tiendas.

A pesar de describirse a sí mismo como un «buen chico de mamá» y de no llevarse bien con su padre, Paul siguió sus pasos y consiguió un trabajo en la fábrica de dulces de Rowntree en York, donde rápidamente ganó suficiente dinero para ahorrar para un depósito en una casa.

«Me fui de casa cuando tenía 18 ó 19 años, porque mi padre era una persona absolutamente despreciable. No podía vivir con él en absoluto. No entraré en detalles de lo que pasó, pero pasaron muchas cosas».

Pablo compró su primera casa a su madre, para poder seguir cuidándola. Por esta época, se hizo sus primeros tatuajes – su nombre en el brazo derecho y una golondrina en el izquierdo.

Esto comenzó su obsesión de toda la vida por hacerse tatuajes, con los más recientes que a menudo cubrían a los más viejos, excepto los dos primeros, que Pablo ha conservado.

Su cuerpo se cubrió rápidamente con tinta, pero al cubrirlos con maquillaje, Paul logró mantener sus tatuajes ocultos a su madre cuando fue a verla. «Ella nunca lo supo. Se habría vuelto loca».

Mientras trabajaba en el almacén de Rowntree’s, Paul se hizo amigo de tatuadores locales y les ayudó en sus tiendas a cambio de tatuajes.

Además de hacer las agujas, ayudaba a cuidar las tintas, que tenían la costumbre de secarse y espesarse demasiado después de un tiempo: «Tendrías que diluirlos un poco, así que lo que tendrías que hacer es enjuagarlos un poco y sacudirlos, porque entonces todavía están esterilizados.»

A los 20 años de edad, Paul se casó con su primera esposa, que en ese momento tenía sólo 16 años de edad. Pero el matrimonio duró menos de un año: «Ella quería una familia de inmediato y yo le dije que no. Así que nos divorciamos».

No pasó mucho tiempo antes de que Paul conociera a otra persona, una chica del Club del Viejo Mundo en York, a la que había estado yendo desde que era un adolescente. «Era muy amable, pero estaba saliendo con uno de los porteros.

«Todo lo que hizo fue salir con porteros. De todos modos, ella terminó con él para salir conmigo, lo que causó muchos problemas. Pero finalmente nos casamos.»

Esta vez el matrimonio duró años, y aparte de tener muchos tatuajes en su cuerpo, desde afuera Paul parecía estar viviendo una vida bastante convencional a los 20 y 30 años.

Estaba casado, vivía en un bungalow de tres habitaciones y seguía trabajando en Rowntree’s: «Era buen dinero, así que no podía renunciar a eso, porque acababa de comprar una casa.

Pero me había estado moviendo de un lado a otro haciendo diferentes trabajos (dentro de Rowntree). Luego entré en el departamento de Smartie, haciendo Smarties a mano. Fue un trabajo duro. Y luego hacer los agujeros en los polos. Oh, he hecho de todo».

Sin embargo, admitiendo que puede ser `un poco difícil’, el matrimonio de Pablo eventualmente se volvió agrio, y después de separarse de su esposa, se fue a vivir a Grecia, donde dice que conoció y se casó con otra mujer, a pesar de no estar divorciado de su segunda esposa.

«Vivimos juntos (en Grecia) durante mucho tiempo, pero le gustaba beber mucho para desayunar. Entonces supe que tenía que volver a casa, para hacer el divorcio. Pero no pude llevar a la otra esposa a casa, así que tuve que salir corriendo».

Paul comenzó a viajar mucho, a Oriente Medio, a Tailandia y a toda Europa. Fue en Benidorm donde se hizo su primer tatuaje en la cara.

«Ponerlas en tu cara es una decisión difícil. Tienes que saber lo que quieres». Paul se hizo un pequeño tatuaje en el lado de su ceja izquierda, que desde entonces ha desaparecido bajo la tinta más reciente.

Paul se casó por cuarta vez y se mudó a Leeds. Pero finalmente este matrimonio también se rompió, y como él y su esposa pasaron por el divorcio, decidió mudarse a Blackpool, donde tenía muchos amigos en la industria del tatuaje.

En Blackpool, Paul comenzó a hacerse más tatuajes y piercings en la cara, a veces a cambio de hacer trabajo promocional para los tatuadores que lo vieron en revistas y en la televisión.

«Entonces ya sabes, las cosas se pusieron un poco… Me aburrí un poco de todo esto. Así que empaqué todo y me fui al extranjero».

Lo que Pablo explica más tarde, es que fue la primera vez que intentó quitarse la vida.

«Los abogados me cobraban £194 la hora y duró siete meses y me rompió, simplemente lo arruinó todo. Se puso tan mal, que tuve que vender mi ropa y mis muebles sólo para pagar al abogado. Y yo vivía prácticamente de la nada.»

Estos costos paralizantes, junto con la muerte de su madre y el robo, finalmente quebraron a Pablo. Llevó un cuchillo a su estómago y lo abrió, nueve pulgadas, desde la parte inferior de sus costillas, a través de su ombligo y hasta la cintura.

«Me arranqué la mitad del estómago y perdí mucha de mi vejiga. De hecho, morí dos veces. Estaba herido, morí y pude verlos trabajando en mí».

A pesar de que esto sucedió hace siete años, Paul todavía está medicado por el dolor de estómago, no puede comer mucho y tiene dificultades para dormir la mayoría de las noches.

Paul dejó Blackpool, y una vez más viajó por Europa, pasando por Portugal, España y Francia, antes de regresar a Inglaterra y trasladarse a Eastbourne.

Sin establecerse allí, Paul llegó a Cornwall, sin hogar, permaneciendo originalmente en St Ives, y luego caminando por la costa hasta Newquay hace cinco años.

Sin hogar en las calles de Newquay, pero sin querer pedir dinero, Paul descubrió que su aspecto único sería la clave para su supervivencia: «Nunca solía mendigar. Solía sentarme en el centro. Nunca tuve un sombrero en el suelo y nunca pedí dinero, pero la gente quería una foto mía, y yo diría que sí, si quieres hacer una pequeña donación. Y así es como viví durante mucho tiempo.»

Sin embargo, como alguien que había trabajado toda su vida, Paul acudió a la Oficina de Empleo para que le ayudara a encontrar trabajo y a recuperarse. Pero frustrado por el sistema, y en espiral hacia una profunda depresión, Paul intentó suicidarse por segunda vez, apuñalándose una vez más en el estómago, y dejando un rastro de sangre mientras se tambaleaba hacia el Centro de Trabajo.

En el fondo, Paul fue al periódico local, Newquay Voice , y les pidió que emitieran un alegato en su nombre para ayudarle a volver a ponerse de pie.

En el artículo que publicaron, Paul explicó: «He estado haciendo trabajos esporádicos durante el verano, pero no he tenido ningún apoyo para encontrar trabajo. Fui a la Oficina de Empleo, pero me pusieron en cursos que no parecían tener nada que ver con el empleo y no fueron de mucha ayuda.

«No me gusta ir al paro, pero incluso cuando lo intento tienes que esperar seis semanas, y no puedo sobrevivir tanto tiempo sin dinero y hay todo tipo de obstáculos causados por no tener una dirección permanente.

«Soy una persona genuina y me niego a robarle a la gente, así que he estado viviendo en condiciones difíciles y me las arreglo con la ayuda de grupos comunitarios como Soul Food y regalos amables de la gente local, pero sin ningún tipo de apoyo o ayuda siento que estoy llegando al final de lo que puedo soportar. Vivir en la calle no es saludable y sé que no duraré el invierno».

Luego, hablando de su reciente intento de suicidio, se cita a Paul diciendo: «Ya no podía hacerlo más. Me he esforzado tanto por conseguir trabajo y volver a ponerme en pie.

«Todo lo que quiero es un techo sobre mi cabeza y algo de comida y entonces seré feliz. La comunidad de Newquay es increíble y la gente aquí es muy amable, así que espero que alguien me dé la oportunidad de trabajar, conseguir algo de dinero y salir de las calles».