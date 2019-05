Imagine Dragons responden a las acusaciones de la ‘peor banda’

Dan Reynolds, el cantante de la banda de rock estadounidense Imagine Dragons ha defendido su trabajo de la crítica que les ha calificado como la peor banda del mundo.

El cantante de Slipknot, Corey Taylor, afirmó la semana pasada en la radio estadounidense que la banda de rock canadiense Nickelback ha sido reemplazada por el grupo de Las Vegas como «la banda más odiada del mundo».

«Son horribles, así que está bien», dijo.

Ahora el cantante Dan Reynolds ha llevado a los medios sociales para desafiar a los críticos «diciendo cosas extremadamente duras sobre mi banda».

Acusó a sus detractores de consumir: «Las palabras llenas de odio y vildad que alimentan a las humanidades necesitan reírse de las imperfecciones y fracasos de los demás.»

Añadió: «He permanecido en silencio y lo he tomado durante años. Se ha sumado a la depresión con la que he lidiado desde la juventud.

Mensaje de Cotización: No digo esto en busca de compasión, sino como un hecho. No es la persona la que me causa los sentimientos de estrés y depresión, sino lo que le hace al mundo que hemos creado como banda.

No digo esto en busca de compasión, sino como un hecho. No es la persona la que me causa los sentimientos de estrés y depresión, sino lo que le hace al mundo que hemos creado como banda.

Desde 2013, Imagine Dragons ha ganado tres premios de la música americana, nueve premios Billboard y un Grammy, entre otros honores.

Reynolds añadió: «He superado el hecho de que los chicos de otras bandas (The 1975, Foster The People, Smashing Pumpkins, Slipknot, etc.) sienten la necesidad de hablar mal de mi banda por cualquier razón.

«No siento enojo hacia ellos, sólo una tristeza que esta industria abraza, incluso celebra esta mentalidad.»