Todo lo que sabemos de Gemma Nierga

La ejemplificación del periodismo, una mujer que ha hecho de su voz una de las más importantes de europa al pasar gran parte de su carrera como una de las presentadoras de radio y televisión más influyentes de los últimos tiempos.

Nacida en Gerona, el 1ero de noviembre del año 1965. Su nombre completo es Gemma Nierga Barris, es conocida como una periodista española, que se ha venido desarrollando su carrera, mayor parte de ella, como presentadora de televisión y radio. Realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual obtuvo su título de Licenciada en Periodismo.

Pasos en el mundo del periodismo

Sus inicios empiezan en el año 1984, donde se da a conocer como presentadora de un programa de cine llamado Radio Vilassar de Dalt, y ese mismo año estuvo en Calella Televisión del Maresme, programa de radio que se encuentra en Barcelona. Durante el año siguiente, decidió irse al canal de televisión Cadena 13, ubicado también en Barcelona, tras esto es incorporada en el canal de televisión llamado TV3, donde es la presentadora del programa televisivo Dit i fet, durante los años 1987-1989.

Comienza como reportera en 1987, obteniendo un programa matutino, donde más tarde es pasada al horario nocturno creando el programa Hablar por hablar, traducido a catalán parlar per parlar, dicho programa empezó a emitirse por la cadena de radio SER, en Cataluña, y más adelante, 1994 en toda España. Además de este programa, tuvo la oportunidad de realizar en la misma cadena SER, espacios tales como de entrevista, culturales y de sucesos, pero todos estos fueron dentro del programa de radio Hora 25.

En 1997 obtiene un galardón por su programa Hablar por hablar, y del cual lanza un libro con el mismo tema, donde este se basa en experiencias vividas a lo largo del programa, con el cual llega hacerse líder de la audiencia en la madrugada. En ese mismo año se hace cargo del programa La ventana, emitida por la cadena SER, tras la salida de su colega Javier Sardá, con dicho programa vuelve a obtener otro galardón Premios Ondas Internacional.

Objeto de la polémica

Fue en el año 2000 que Nierga se encuentra involucrada en el mundo de la polémica, y esto es debido al asesinato de su amigo Ernest Lluch, político español, el cual ya se encontraba retirado de la vida política, este tenía 63 años cuando fue asesinado por el grupo terrorista ETA.

Es aquí cuando Nierga es tomada como objeto de la polémica, ya que es una de las principales integrantes en la manifestación en contra del asesinato del político, en la cual declara lo siguiente: “Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató hubiera intentado dialogar: ustedes, que pueden, dialoguen por favor”

Las palabras expresadas por la periodista durante la manifestación fueron tomadas como injustas ni realistas, ya que se había tenido diálogo con los terroristas para llegar a un acuerdo, el cual no tuvo éxito, pero, aún así, lo dicho por Gemma fue bien recibidas por la gente.

Un pequeño paso por su vida privada

Fue en la ciudad de Córdoba, en julio de 2004 que contrajo matrimonio con el teniente alcalde por IU, José Antonio Cabanillas con el cual tiene a su primer hijo, llamado Pau, nacido el 28 de septiembre del 2005. Años más adelante se conoce la muerte de su madre y a la vez recibe otro galardón Premio Ondas por su trayectoria, pues ya llevaba 10 años frente al programa La ventana.

En el 2008 regresa a Barcelona con su marido y su hijo Pau, y un año más adelante nace su segundo hijo, llamado Arnau, con el nacimiento de su segundo hijo, es sustituida en el programa La Ventana, por Marta González Novo.

Durante estos años, la vida de Gemma ha tenido altos y bajos, los cuales decide compartir algunos con el público, así como otros no, pues, la periodista señala que son vivencias que son difíciles de hablar y que anteriormente no lo había hecho.

Gemma Nierga debe decirle adiós a SER

En abril del 2012 pasa a narrar un docu-reality de la Secta Baby Boom, esta es una versión española del programa One Born Every Minute, y en septiembre de ese mismo año presenta un programa de la cadena SER, llamado hoy por hoy, donde tiene la oportunidad de presentar junto con Pepa Bueno; donde está hasta el año 2017 del mes de julio. Es aquí donde la cadena SER le comunica a Nierga que no le renovarían el contrato.

Dicha información toma por sorpresa a la periodista, pero esta afirma que haber pasado unos años fuera de esto hizo que no le afectara tanto, pero sin duda la radio ha sido toda su vida, el cual le ha dado los mejores años profesionales, lo confiesa en una entrevista.

Es en el 2017 que recibe el premio de comunicación no sexista, el premio es otorgado por la Asociación de Mujeres Periodista de Cataluña, esto a toda su trayectoria. En el mismo año Gemma hace público su fichaje para la campaña electoral de Cataluña, elecciones que son nombradas el diciembre. Para el año 2018 colabora con Telecinco en El Programa de Ana Rosa. Meses después es presentadora del programa Mis padres, en TV3.