Record Store Day 2019: Diez de los mejores lanzamientos

¿Alguna vez has querido tener Baby Shark como un disco de fotos de 7 pulgadas? ¿O el cuarto álbum de Shakespear Sister en vinilo rojo?

Bueno, la larga espera por fin ha terminado – con ambas gemas siendo lanzadas para el Día de la Tienda de Discos el sábado 13 de abril.

Más de 550 discos saldrán a la venta en tiendas independientes de todo el Reino Unido, con exclusivas de Aretha Franklin, Robyn, Pink Floyd e Idles.

Courtney Barnett, The Flaming Lips y The Beloved también están lanzando material nuevo para celebrar la ocasión.

Incluso puedes conseguir un álbum de música disco de Mickey Mouse, si ese es tu tipo de cosas.

Ahora en su 12º año, el Día de la Tienda de Discos es de gran importancia para las tiendas locales e independientes.

Más de 90.000 álbumes y sencillos fueron comprados en el evento del año pasado, lo que lo convierte en el día de mayor venta fuera de Navidad para muchos propietarios de tiendas.

La lista de lanzamientos de este año incluye incluso una oda a las tiendas de discos de la banda de rock de Sheffield Bang Bang Romeo.

«Fue en tus brazos donde encontré The Smiths y The Flaming Lips», canta Anastasia Walker en Cementerio. «Las horas nunca se desperdician, siempre me divertía.»

Sus sentimientos son compartidos por Iggy Pop, cuyo 72º cumpleaños se celebra el Día de la Tienda de Récords.

«En mi vida, la música ha sido un bálsamo para la soledad», dijo. «Fue en la tienda de discos barata donde encontré la manera de conectarme con otras personas.

«Dondequiera que voy, hay monstruos que cuidan de una tienda de discos. Es una buena caída – luz del día vs. luz tenue, ojos claros vs. piedras, y social vs. salvaje. Así que por eso me gustan».

La lista completa y exhaustiva de los lanzamientos de Record Store Day acaba de ser publicada – pero aquí están 10 de los más destacados.

Varios Artistas – Mickey Mouse Disco

«Trampa de ratones / Uh huh / Agarra el queso y huye.»

Una codiciada curiosidad de 1979, Mickey Mouse Disco fue el tardío intento de Disney de sacar provecho de la locura de la discoteca, mezclando canciones originales con versiones de club de Zip-A-Dee-Doo-Dah y Chim Chim Cher-ee.

Y si le parece raro, espere a oír el Pato Macho Macho, un tributo al pato Donald Fauntleroy al estilo del éxito de Village People’s Macho Macho Man, que incluye la letra de la canción: «A las mujeres les encanta tocar su uniforme».

Juro que no me lo estoy inventando.

El álbum, que lleva mucho tiempo agotado, se está imprimiendo en vinilo negro para el Día de la Tienda de Discos.

Otis Redding – ¡Hazlo una vez más! (En vivo en Monterey)

«Estoy bastante seguro de que acababa de ver a Dios en el escenario», dijo Bob Weir, de The Grateful Dead, después de ver a Otis Redding en el Festival Internacional de Pop de Monterey en 1967.

«Otis parecía medir entre 3 y 6 metros de altura, acechando el labio del escenario como un tigre enjaulado, disparando luces y chispas. Estuvo increíble».

El abrasador set de cinco canciones de Redding ha sido limpiado y remasterizado para este lanzamiento – con Shake, Respect («una canción que una chica me quitó»), I’ve Been Loving You Too Long, Satisfaction, and Try a Little Terness,

El LP de vinilo jaspeado también incluye las actuaciones de apertura de Booker T y los MGs, y los Mar-Key Horns.

Prince – The Versace Experience

The Versace Experience es el cassette más caro jamás vendido en el mercado de música online Discogs, alcanzando los 4.087 dólares (3.075 libras esterlinas) en 2016.

Un raro y único lanzamiento, que originalmente se regaló a los invitados en el desfile de la Semana de la Moda de París de Versace en el verano de 1995.

Cuenta con ediciones y remezclas de temas de Prince’s Gold Experience, incluyendo P Control, Gold y Shhh, algunos de los cuales nunca han sido editados en ningún otro lugar, junto con material de proyectos paralelos como la New Power Generation y la banda de jazz-fusión Madhouse.

Al igual que el original, esta versión sólo se publica en cassette.

Trembling Bells – I Am The King

La banda folclórica psicodélica de Glasgowski Trembling Bells está usando el Día de la Tormenta para anunciar su separación, emitiendo un EP final como su canto del cisne.

«Después de 10 años de estar en una banda que se ha sentido más como una familia, estas son las dos últimas declaraciones de Trembling Bells», dijo el baterista y miembro fundador Alex Neilson.

Las dos últimas canciones de la banda son I Am The King y Medusas «que suena como un mito griego pero que en realidad trata sobre medusas».

En el b-side hay dos canciones que Neilson grabó bajo su seudónimo en solitario Alex Rex, en homenaje a su hermano menor, Alastair, que murió mientras dormía el año pasado.

«Sueño con él regularmente», dijo el cantante. «En uno de mis sueños cantamos juntos la Canción de Noche de Visita[originalmente de Luke Kelly] como una forma de despedirnos e inducir su paso al mundo del más allá.»

Bob Dylan – Blood On The Tracks

Es fácil olvidar que, cuando Blood On The Tracks fue lanzado a principios de 1975, la carrera de Bob Dylan había estado en decadencia durante casi una década.

Tal vez por eso, meses antes de que saliera a la venta, la estrella hizo una prueba del álbum para que los amigos y la familia lo escucharan.

Como cuenta la leyenda, su hermano David Zimmerman no estaba muy entusiasmado con el álbum y convenció a Dylan para que volviera a grabar cinco de las canciones: «Tangled Up in Blue», «You’re a Big Girl», «Idiot Wind», «Lily, Rosemary and the Jack of Hearts» y «If You See Her, Say Hello», con el fin de alegrar el álbum confesional y austero.

El consejo valió la pena: Blood On The Tracks es ampliamente considerado como el mejor trabajo de Dylan.

Sólo cinco copias de esa prueba de prensado sobrevivieron… pero ahora está obteniendo una reedición completa de vinilo para Record Store Day, duplicada del disco original.

Bananarama – Remixed

Para demostrar que el Día de la Tienda de Récords no es sólo para gerentes deprimidos que tienen una crisis de mediana edad, aquí está Bananarama, con el primero de una serie de álbumes de remixes que se publicará próximamente.

Este volumen contiene una mezcla de estroboscopia discográfica del sencillo debut de la banda Aie A Mwana, la clásica reconstrucción de ocho minutos de Tom Moulton de Cruel Summer; y dos nuevas versiones de su exitoso Venus.

Los Nanas también están sacando sus álbumes de 2000 Drama y Viva en vinilo por primera vez.

Nichelle Nichols – Know What I Mean / Why Don’t You Do Right?

Nichelle Nichols era cantante mucho antes de convertirse en la teniente Uhura de Star Trek, y estuvo de gira con Lionel Hampton y Duke Ellington en la década de 1950.

Su primer single para Epic Records, Know What I Mean, fue lanzado en 1967 y aunque no fue un éxito comercial, se ha convertido en una pieza de colección para los fans de Northern Soul, con copias originales cambiando de manos por £250.

Escrito por Floyd ‘Everybody Wants To Be A Cat’ Huddleston, es un pícaro pateador de almas que presenta la inolvidable línea: «No me voy a deshacer de todo mi dulce de leche casero.»

Bingo Hand Job – Live at Borderline

REM nunca hizo giras para apoyar su multimillonario álbum Out Of Time – pero tocaron en dos shows secretos en el Borderline Club de Londres la semana que salió a la venta, bajo el nombre de Bingo Hand Job («saneado para su protección», leyó un letrero fuera del lugar).

Las cintas del espectáculo fueron oro pirata durante toda la década de 1990, pero ahora se está lanzando oficialmente por primera vez una grabación de la segunda noche.

El álbum de dos discos incluirá versiones en vivo de Losing My Religion, The One I Love, Half A World Away y Radio Song, además de versiones de Tom’s Diner, Love Is All Around y Moon River.

Lamentablemente, Stinky (Michael Stipe), Raoul (Peter Buck), Ophelia (Mike Mills) y The Doc (Bill Berry) ya habían repudiado a Shiny Happy People, por lo que queda fuera de la lista de canciones. 😞

The Mighty Boosh – Complete Radio Series

«Los Mighty Boosh están a un millón de millas de Radio 4», dijeron los comisionados de la BBC cuando Noel Fielding y Julian Barratt propusieron por primera vez su fantástica serie anárquica en 1999.

Afortunadamente perseveraron, y la nación fue introducida a las payasadas de los zoológicos de Howard Moon y Vince Noir.

La mayoría de los episodios fueron reelaborados para el siguiente programa de televisión del dúo, pero hay una sutil emoción al escuchar estas primeras versiones embrionarias – en un álbum de tres discos, salpicado de pintura, por alguna razón.

Duran Duran – As The Lights Go Down

En 1984, en la cima de su fama, Duran Duran tocó ante 150.000 personas durante tres noches en el Oakland Coliseum de California.

Los conciertos fueron filmados para especiales de televisión que se emitieron en todo el mundo, pero nunca se estrenaron oficialmente…. hasta ahora.

El disco de 11 canciones incluye versiones en vivo de Girls On Film, Is There There Something I Should Know y Save A Prayer, que Simon Le Bon dedicó a Marvin Gaye, a quien habían matado a tiros días antes.

«Rara vez miro hacia atrás, pero al escuchar la versión dominada de este álbum, nos motivó a tocar recientemente la canción The Seventh Stranger por primera vez desde 1984», dijo el teclista Nick Rhodes.

«Las cosas se volvieron más extrañas porque cuando ensayamos sonaba igual que cuando lo escribimos y cuando lo interpretamos por última vez… Creo que este disco capta el espíritu de lo que Duran Duran era entonces y sigue reflejando lo que somos ahora».