Rosalía nominada a tres Premios MTV

ARTISTA del momento, Rosalía ha sido nominada a tres premios MTV, menos de un año después de su aparición en la escena musical.

La cantante de flamenco-hip hop, de 25 años, era totalmente desconocida en 2016, pero desde entonces se ha convertido en una seguidora internacional: La artista de R&B con sede en Estados Unidos Alicia Keys la llamó recientemente para pedir ayuda con su pronunciación en español, y el comediante británico James Corden anunció en los medios sociales que la quería en su programa Late Late Show.

Rosalía ya ha diseñado y editado una colección para la cadena de moda de calle Pull&Bear -que forma parte del imperio Inditex-, ha dúo con el cantante colombiano de Reggaeton J. Balvin, el rapero estadounidense Pharrell Williams, de Happy fame, y el artista británico de electro, soul y R&B James Blake, ha estado de gira por toda Europa y ha actuado en importantes festivales de música, entre los que se incluyen el Mad Cool y el Primavera Sound, y es el primer español en haber sido nominado para el premio BBC Sound of 2019.

Tiene un Grammy Latino por Mejor Fusión Urbana / Interpretación, otro por Mejor Canción Alternativa – ambos por su primer éxito, Malamente – y fue nominada para un tercer premio, por Mejor Video Musical Corto.

Rosalía ha debutado este año en Dolor y Gloria, del director de culto Pedro Almódovar, y ha anunciado un próximo dúo con la artista de folk alternativo Billie Eilish, cantante, cantautora y modelo estadounidense de ascendencia irlandesa.

Aunque Rosalía sólo se ha hecho famosa en España y más allá del año pasado -desde el lanzamiento de Malamente a finales de mayo de 2018-, de hecho ha estado actuando en directo desde 2013 y creó su primer álbum de estudio, Los Ángeles (‘The Angels’) en 2017, junto con Raúl Refree y centrándose en las reediciones de clásicos del flamenco.

Para los Premios MTV, ella es candidata a Mejor Artista Revelación, la única cantante no angloparlante en la carrera, y Mejor Coreografía y Mejor Video Latino por su Con Altura con J. Balvin.

Se une a nombres globales como Taylor Swift y Ariana Grande, que tienen 10 nominaciones cada uno, además de Cardi B, The Jonas Brothers, Shawn Mendes, Halsey y Billie Eilish.

Rosalía competirá por premios con otras estrellas de la música latina como Bad Bunny y Drake por su sencillo MÍA, Anuel AA y Karol G por Secreto, Selena Gómez, ex novia de Justin Bieber con Benny Blanco, Tainy y J. Balvin por I Can’t Get Enough, el controvertido cantante de Reggaeton Maluma -famoso a nivel internacional por su actuación en vivo con Madonna- por su Mala Mía, y Daddy Yankee y el rapero canadiense Snow.

Estos dos últimos han lanzado recientemente Con Calma, una remezcla en español del pegadizo éxito de Snow en 1992, Informer.

Los premios MTV de este año incluyen nuevas categorías para el K-Pop, el nuevo estilo surcoreano que ha conquistado el mundo y entre cuyos nominados se encuentran los grupos BTS y BlackPink, y para `Video for the Greater Good’ por los mejores videos musicales con un tema social o humanitario.

Los aficionados pueden votar por sus favoritos a través de la página web de MTV, aunque la decisión principal será tomada por un panel de jueces expertos.