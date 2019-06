La enfermedad de Lyme se puede diagnosticar sólo con una erupción en forma de «ojo de buey».

La enfermedad de Lyme se puede diagnosticar sólo por el sarpullido, dice un nuevo consejo para el NHS.

Las personas con el sarpullido circular de «ojo de buey» no necesitan un análisis de sangre y deben ser tratadas inmediatamente para evitar complicaciones, dice el National Institute for Health and Care Excellence.

Esperar los resultados del laboratorio es innecesario y puede causar retrasos en la prescripción de los antibióticos que necesitan los pacientes.

La enfermedad de Lyme se propaga por picaduras de garrapatas y puede ser debilitante.

Un análisis de sangre puede verificar la presencia de la enfermedad, pero es posible que no dé un resultado positivo hasta ocho semanas después de la mordedura del paciente.

La profesora Gillian Leng, subdirectora general y directora de salud y atención social del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE), dijo que para la mayoría de las personas con la enfermedad de Lyme, un tratamiento con antibióticos sería un tratamiento eficaz, «por lo que es importante que diagnostiquemos y tratemos a las personas tan pronto como sea posible».

«Una persona con enfermedad de Lyme podría presentar una amplia gama de síntomas, así que tenemos consejos claros para los profesionales sobre el uso de pruebas de laboratorio para el diagnóstico y los tratamientos antibióticos más adecuados», dijo.

«Si hay un sarpullido característico, los profesionales de la salud deben confiar en el diagnóstico de la enfermedad de Lyme».

La enfermedad de Lyme puede ser difícil de diagnosticar. Tiene síntomas similares a los de otras condiciones y no siempre hay un sarpullido obvio. El sarpullido también puede aparecer de varias maneras diferentes, como muestran estas imágenes de la guía de NICE.

Los síntomas también pueden incluir:

fiebre o sensación de calor y escalofríos

cefaleas

Dolor muscular y articular.

fatiga

pérdida de energía

Pero si hay un retraso en el tratamiento, se pueden desarrollar síntomas más severos meses o años después, incluyendo:

Dolor e hinchazón en las articulaciones.

Problemas nerviosos, como dolor o entumecimiento.

problemas cardíacos

Pérdida de la memoria o de la concentración.

Enfermedad de Lyme

Las garrapatas que pueden causar la enfermedad de Lyme se encuentran en todo el Reino Unido.

Las zonas de alto riesgo incluyen las zonas herbosas y boscosas del sur de Inglaterra y las Tierras Altas escocesas.

Para reducir el riesgo de ser mordido, cúbrase la piel, colóquese los pantalones dentro de los calcetines, use repelente de insectos y siga los senderos.

Si lo muerden, retire la garrapata con pinzas de punta fina o con una herramienta para remover la garrapata que se encuentra en las farmacias.

Limpie la mordedura con un antiséptico o jabón y agua

El riesgo de enfermarse es bajo ya que sólo un pequeño número de garrapatas están infectadas con las bacterias que causan la enfermedad de Lyme.

No necesita hacer nada más a menos que se enferme.

Usted debe acudir a su médico de cabecera si ha sido mordido por una garrapata o ha visitado un área en el último mes donde se han encontrado garrapatas infectadas y presenta síntomas similares a los de la gripe o un sarpullido circular de color rojo.

Estos síntomas pueden incluir sensación de calor y escalofríos, dolores de cabeza, dolor muscular o malestar.

Un número creciente de personas de alto perfil han hablado sobre sus experiencias con los problemas de vivir con la enfermedad de Lyme debido a un diagnóstico tardío.

La modelo estadounidense Bella Hadid ha hablado de los desafíos de seguir trabajando con la enfermedad porque a menudo está agotada y necesita tomar medicamentos con regularidad. Su madre, que protagonizó The Real Housewives of Beverly Hills, y el hermano de Bella también tienen la enfermedad.

La cantante Avril Lavigne dijo que le había tomado meses para que le diagnosticaran la enfermedad, que la había dejado postrada en cama durante dos años. Los primeros síntomas los tuvo durante la gira, cuando estaba adolorida, fatigada y no podía levantarse de la cama. Dijo que se había sentido tan mal en un momento dado que había «aceptado que me estaba muriendo».

El ex jugador de rugby inglés Matt Dawson contrajo la enfermedad después de haber sido mordido por una garrapata en un parque de Londres en 2015. Esto causó que una infección bacteriana se propagara a través de su cuerpo y eventualmente lo dejó con la necesidad de una cirugía del corazón.

El fundador de Phones 4U, John Caudwell, financia una organización benéfica, Caudwell LymeCo, que financia la investigación que él espera que «conduzca a una prueba verdaderamente fiable y a una cura a través del NHS para cada paciente con la enfermedad de Lyme». Él y otros 14 miembros de su familia tienen la enfermedad.

Verónica Hughes, directora ejecutiva de Caudwell LymeCo, dijo que esperaba que la nueva guía borrador de NICE aumentara el número de médicos que se sintieran seguros al diagnosticar una erupción cutánea de la enfermedad de Lyme a simple vista.

«Caudwell LymeCo Charity escucha regularmente a personas cuyos médicos han diagnosticado un eritema migratorio, pero deciden someterse a un análisis de sangre, sin darse cuenta de que la erupción es la más fiable de las dos», dijo.

«Esperar los resultados de los análisis de sangre siempre retrasa el tratamiento. Cuando un paciente tiene el sarpullido, este retraso es innecesario y reduce la probabilidad de curación total».