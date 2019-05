Una nueva prueba sigue de cerca la actividad de la enfermedad de la EM

Los investigadores dicen que pueden haber encontrado un biomarcador viable que detecta la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento en personas con esclerosis múltiple (EM).

El estudio reciente, publicado en nombre de la Academia Americana de Neurología, mostró una fuerte conexión entre las cadenas ligeras de neurofilamentos en suero y la actividad de la EM.

Los investigadores dicen que los niveles de la cadena ligera en el suero se correlacionan con lesiones nuevas o en aumento, así como con el volumen cerebral y las recaídas.

«No sólo las cadenas ligeras de neurofilamentos se correlacionan con todo lo relacionado con la EM, sino que la fuerza es muy alta», dijo a Healthline Mark Allegretta, PhD, vicepresidente asociado de investigación comercial de la National Multiple Sclerosis Society.

Los científicos utilizaron muestras de ensayos de fase III. La investigación incluyó a 589 personas con EM.

Al usar los números de referencia y el número de recaídas, los investigadores pudieron predecir los niveles de neurofilamento. Estos niveles aumentaron en aquellos con actividad de la enfermedad.

Las cadenas ligeras de neurofilamento se utilizan hoy en día en estudios clínicos, pero deben extraerse del líquido cefalorraquídeo.

Esta nueva investigación arroja luz sobre el uso de cadenas extraídas de muestras de sangre, que son más fáciles de extraer que el líquido cefalorraquídeo y menos costosas que las resonancias magnéticas.

«El uso de cadenas ligeras de neurofilamentos se ha ido desarrollando con el tiempo», dijo Allegretta. «Esto es algo que hemos estado observando y que sigue siendo cada vez más prometedor como un biomarcador realmente viable que podría tener alguna utilidad en la forma en que realizamos los ensayos clínicos en la EM».

«Estas cadenas ligeras han sido estudiadas a nivel de investigación a nivel de la columna vertebral, donde se espera encontrar cambios», agregó, «pero gracias a los avances tecnológicos y a las plataformas de ensayo utilizadas, ahora podemos detectarlo en la sangre».

«Uno esperaría que se correlacionara con otros aspectos clínicos importantes de las personas monitorizadas con EM para saber si responden o no al tratamiento», explicó.

Usos en el tratamiento

La investigación puede abrir nuevas vías para los tratamientos de la EM.

«Las cadenas ligeras de neurofilamento son un producto de descomposición que refleja el daño a los nervios (axones)», dijo a Healthline la Dra. Barbara Giesser, profesora de neurología clínica de la Facultad de medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles y directora clínica del programa de EM de la UCLA.

«Este estudio se suma a la creciente literatura que informa que los niveles en sangre de las cadenas ligeras de neurofilamentos son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento y posiblemente predecir la progresión en personas con EM», agregó.

«Los mayores niveles de cadenas ligeras de neurofilamentos no son específicos para la EM y se observan en otras afecciones neurológicas, pero parecen correlacionarse con la actividad de la enfermedad en la EM, y podrían reflejar un daño continuo o una respuesta al tratamiento que no es aparente clínicamente o en una IRM», explicó. «Se necesita más trabajo, ya que este ensayo aún no está ampliamente disponible.»

Ayudar en la investigación

El impacto de un análisis de sangre también podría mejorar los ensayos clínicos.

Allegretta explica cómo la Alianza Internacional Progresista de EM está intentando realizar ensayos clínicos más rápidos y menos costosos.

«Tomemos, por ejemplo, la medición del volumen cerebral con resonancias magnéticas. Un simple análisis de sangre podría ser una lectura válida para los ensayos de fase II y III para la EM progresiva», dijo.

«Nos anima el potencial de la cadena ligera de neurofilamentos en suero (sNfL) para comprender y medir la progresión en la EM. Si se encuentra efectivo, podría ser un avance importante en la aceleración de los tratamientos para la EM progresiva», dijo el profesor Alan Thompson, presidente del comité directivo científico de la Alianza Internacional de EM Progresiva.

El nuevo biomarcador no tiene la intención de reemplazar la forma en que se hacen las cosas, pero podría ser usado para obtener una visión más temprana de los cambios que están ocurriendo, dice Allegretta.

Describe cómo las cadenas ligeras podrían estar bajas en un tratamiento y comenzar a elevarse en otro tratamiento. Este podría ser un indicador para cambiar los tratamientos, incluso si la persona no muestra cambios físicos.

Los investigadores aún no saben si los niveles de la cadena ligera de neurofilamentos indican actividad de la enfermedad antes que una lesión detectada.

«Todavía hay cosas que no aprenderemos de un análisis de sangre», dijo. «Pero podría ser capaz de predecir una buena respuesta a una terapia.»

«Claramente necesita ser evaluado como una herramienta de detección temprana», dijo Allegretta. «Habrá más actividad en este campo.»

Nota del editor: Caroline Craven es una experta en pacientes con EM. Su blog galardonado es GirlwithMS.com, y se la puede encontrar en Twitter.