El mejor lugar para imprimir fotos en línea en 2019

Saca esas fotos de tu teléfono y de tu pared con estas opciones de impresión

Las fotografías merecen ser algo más que píxeles digitales, pero a pesar de lo fácil que es encargar una impresión en línea o en la tienda, no siempre se garantiza un resultado de buena calidad. Al pasar de lo digital a lo impreso, una foto puede tomar colores extraños, perder detalles, obtener bordes inesperados y mucho más. ¿Cuál es el mejor lugar para imprimir fotos en línea? Hemos reunido las opciones de experiencia personal, recomendaciones de fotógrafos profesionales y reseñas de la web para reunir nuestras siete impresoras fotográficas favoritas, desde las que se encuentran en línea hasta las de ladrillo y mortero.

Snapfish

La mejor impresora de fotos online

Si buscas un producto fotográfico desde calendarios hasta fundas de almohada, lo más probable es que Snapfish lo tenga. Snapfish es una opción rápida y sencilla para el consumidor para imprimir instantáneas a precios asequibles. En muchas categorías, Snapfish es más asequible que su principal competidor, Shutterfly. Por ejemplo, una impresión de 4 x 6 comienza en 9 centavos en lugar de 15 centavos. Aunque Snapfish no te ofrece la misma calidad que las opciones de impresión profesional más económicas, sus impresiones son sólidas comparadas con las de otros competidores con precios similares. Además, las asociaciones con Walmart, CVS y Walgreens le permiten recoger sus pedidos de esos minoristas.

Además de su plataforma web, la aplicación Snapfish facilita la realización de pedidos desde un teléfono inteligente y ofrece 100 copias gratuitas durante un mes al año. Sólo está abierto a los residentes de EE.UU. y aún así tienes que pagar el envío y los impuestos, pero la facilidad de uso de la aplicación y el precio son difíciles de superar.

Subcampeón: Shutterfly

Puede que Shutterfly sea un poco más caro que Snapfish online, pero la aplicación ofrece aún más ventajas gratuitas. (Y lo más probable es que encuentres un cupón para Shutterfly.) La aplicación Shutterfly ofrece copias ilimitadas gratuitas de 4 x 6, un libro de fotos gratuito de 4 x 6 cada mes y almacenamiento en la nube gratuito e ilimitado para tus fotos. Esto es una gran ventaja para los fotógrafos ocasionales que necesitan hacer copias de seguridad de sus archivos, ya que las opciones de almacenamiento en la nube de pago son bastante caras. Si estás buscando los más gratuitos, la aplicación Shutterfly podría ser la única para descargar.

CVS

El mejor lugar para recoger tus huellas en persona

Los quioscos de fotos en persona son rápidos y convenientes, pero a menudo son inconsistentes ya que hay una serie de factores diferentes que afectan la calidad de impresión. Una farmacia o supertienda puede tener una calidad de impresión sólida, mientras que la misma tienda con el mismo nombre en la siguiente ciudad puede no tenerla. Hemos tenido algún éxito en una farmacia, sólo para imprimir 5 x 7s en hojas de 8 x 10 (y tener que desenterrar las tijeras para cortarlas manualmente) en otra.

Mientras que la calidad puede variar de un lugar a otro, CVS es quizás el más consistente. La impresión en los quioscos Kodak de la cadena es rápida para los consumidores que no pueden esperar unos días para realizar un pedido en línea. Los pedidos también son bastante sencillos, aunque los quioscos de impresión de fotos no están exentos de problemas. La calidad de las fotos no coincide con la de las impresoras profesionales, pero CVS parece tener menos quejas por colores inexactos e imágenes borrosas. Espere pagar 33 centavos por una impresión – puede obtener mejores resultados a un precio ligeramente inferior en nuestras selecciones para los mejores laboratorios fotográficos profesionales, a continuación, si está dispuesto a esperar (y pagar para enviar). Nota: También puedes enviar copias a CVS desde tu smartphone a través de CVS o Snapfish apps.v

Mpix

El mejor laboratorio fotográfico profesional

Mpix ofrece fotos de alta calidad impresas en los EE.UU. que están listas para ser entregadas en 24 horas. La calidad de imagen de Mpix es mucho más alta que la de una farmacia, supertienda o imprenta online de consumo, y sus técnicos de laboratorio revisan cada foto a mano. Mpix ofrece tres opciones de papel diferentes y las impresiones de 4 x 6 comienzan en 24 centavos si usted ordena más de 10.

Subcampeón: Laboratorio fotográfico de Nations

Es posible que el laboratorio fotográfico de Nations tenga tiempos de procesamiento un poco más largos (hasta dos días para las impresiones), pero cuenta con un excelente equipo de servicio al cliente; según nuestra experiencia, la empresa se apresuró a ofrecer una reimpresión o un reembolso cuando un pedido no salió como se esperaba. Nations ofrece calidad profesional, aunque no es necesario ser un tirador profesional para realizar un pedido, y su plataforma en línea es fácil de usar. En comparación con Mpix, su gama de productos es un poco más amplia, incluyendo unidades USB de madera o metal personalizadas para entregar archivos digitales, pero, de nuevo, su procesamiento es un poco más lento. Una impresión de 4 x 6 comienza en 32 centavos, aunque la compañía usualmente tiene ventas frecuentes.

WhiteWall

La mejor impresora de fotografías artísticas

¿Las impresiones a nivel profesional no son suficientes? WhiteWall de Alemania es un laboratorio fotográfico que sólo produce productos con calidad de galería, y ha puesto en marcha una instalación con sede en Estados Unidos para ofrecer un servicio aún más eficiente. Aunque es más caro que otras opciones, WhiteWall ofrece un mayor nivel de calidad. La empresa ofrece una gama completa de productos, desde papel fotográfico estándar, hasta lienzos, acrílicos e impresiones en metal. Debido a la alta calidad, los costos de impresión comienzan en el rango de varios dólares, no en centavos.

Subcampeón: Pro DPI

Pro DPI es conocido por sus impresiones de alta calidad y a menudo es elogiado por la nitidez de la imagen así como por la precisión del color. Pro DPI ofrece a los fotógrafos la posibilidad de elegir entre papel fotográfico, incluidas las opciones Fuji y Kodak. Los precios de un simple 4 x 6 empiezan en 83 centavos.