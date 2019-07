Qué usos tiene el FAV de Twitter

El FAV de Twitter o también conocido como Favorito en esa red social era la forma en la que permitían almacenar los tweets que considerabas como favorito con el propósito de leerlos con más detenimiento en otra oportunidad.

Se podía ubicar muy cerca de la pestaña de Multimedia y Tweets, para almacenarlo y colocarlo como uno de los faveos se debe hacer clic en el icono en forma de estrella que se encontraba debajo del texto al lado del icono del Retweet (RT).

Hablamos en pasado, ya que actualmente el icono de la estrella fue cambiado y se reemplazó por un corazón y se le llama “Me Gusta”, pero con la misma función del anterior guardado como favorito ese tweets en un enlace donde tienes a la mano el artículo completo que te interesa leer en otro momento si después de leer consideras compartirlo entonces tienes la conocida opción de hacer RT.

Aunque se puede retuitear sin abrir el enlace que contiene toda la información, esta acción es responsabilidad de quien lo comparte, a nuestro juicio lo más indicado es leer el artículo o contenido para recomendar a quienes te siguen, de aquí la importancia del botón FAV en Twitter para marcar lo que puedes leer y compartir al público.

El FAV de Twitter es una herramienta de esta red social que se aprovecha al máximo en los tiempos libres que aunque se poco de valor con una lectura pendiente que fue almacenada en Twitter como una lectura favorita.

Muchos han argumentado que esta opción es la más similar a la de doblar la hoja de un libro para seguir la lectura, un recurso muy valorado por las grandes lectores que apilan en un rincón de la red los links que son interesantes.

¿FAV o Me Gusta? Usos comunes que le damos en Twitter

Como te mencionamos al hacerle clic a la estrella amarilla representa la misma acción de “Me Gusta” en Facebook, una acción que los usuarios utilizan al sentirse identificados con un Tweet y su contenido haciendo un juicio valorativo de la información según su criterio.

Otro uso que comúnmente se le ha dado el FAV de Twitter es que puedes agradecer cuando un usuario de esta red social seguidor o no te menciona en el contenido de un Tweet que compartiste, la reacción automática es generar un FAV, también puedes interactuar respondiendo y hasta retuiteando la mención o información si la consideras importante.

La falta de tiempo es una excusa para agradecer a los usuarios de Twitter que compartes algún contenido de tu cuenta, no es mucho lo que puedes invertir aún cuando estés sin ánimo para escribir gracias a la factibilidad de la estrellita amarilla que puede valorar el gesto

También es usado para darle fin a un diálogo, después de compartir un Tweet es muy común que se abra debate del contenido compartido, así que agradecer un agradecimiento es una acción que pone fin a las menciones cuando ya no hay nada más que añadir a la conversación, se puede decir que la estrella amarilla es una forma elegante y discreta de cerrar un debate.

Es importante cuidar tu imagen en la red o la de tu canal, el botón FAV en Twitter es una excelente alternativa de vigilar tu estilo o la marca de tu canal ya que te permite revisar en un momento que disponga de tiempo para leer bien el contenido que no puedes retuitear porque tu marca personal no te lo permite para no empañarla.

Un ejemplo muy marcado es seguir la cualidad de tu cuenta, es decir, si tu marca o canal trata de compartir consejos de salud y que te define como un bloguero de bienestar con contenido de prevención de enfermedades no puedes permitir darle Retweet a informaciones políticas o de esta fuente con opinión, esto lanzaría por la borda el esfuerzo que mantiene a tus seguidores enganchados y seguro no querrán darle FAV a tus Tweets.

En este caso, emitir un FAV es una manera discreta de tener en cuenta una información, sin embargo, si su contenido no va acorde con tu estilo te recomendamos no retuitear para conservar tu prestigio.

Estas herramientas te pueden ayudar para sacarle más provecho a los Favoritos de Twitter:

Tweetbook.in: Es la ideal si necesitas convertir todos tus tweets FAV a PDF, para luego tener la posibilidad de imprimirlos o algo mejor enviarlos por un correo electrónico, también puedes agregarlo a tu newsletter si quieres tener una recopilación intencionada.

IfTTT: con esta herramienta puedes enviar un Tweet que fue señalado como Favorito a Buffer puedes configurar la cuenta para que al cliquear un Tweet FAV se envíe automáticamente a tu Buffer