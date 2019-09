Paypal: regístrese, realice y reciba pagos

PayPal es un servicio de pago por Internet que le permite realizar transacciones online de forma sencilla, rápida y, sobre todo, segura sin tener que revelar a nadie los datos de su cuenta bancaria o su número de tarjeta de crédito. Por esta razón, es utilizado diariamente por millones de personas en todo el mundo, tanto para enviar como para recibir pagos. Es particularmente útil para hacer compras en línea, pero también para recibir dinero de amigos y familiares, así como de desconocidos. En resumen, hoy en día tener una cuenta PayPal es prácticamente imprescindible.

¿Qué opinas tú? Usted ya estaba al tanto de todo esto, pero aún no está muy claro cómo registrarse en PayPal y, sobre todo, cómo realizar y recibir pagos. Bueno, entonces harías bien en leer esta guía mía dedicada, precisamente, al tema. En las siguientes líneas le explicaré todo lo que necesita saber sobre las características de este famoso servicio. Antes de que te asustes y pienses en quién sabe, pero quiero decirte de inmediato que, al contrario de lo que parece, utilizar PayPal es algo asequible para todo el mundo, tanto si eres más o menos práctico en términos de Internet como si las nuevas tecnologías no hacen ninguna diferencia.

¿Y qué? ¿Puedes saber lo que sigues haciendo allí empalado? Vamos, tómese unos minutos de tiempo libre para usted y empiece inmediatamente a concentrarse en la lectura de este tutorial. Estoy convencido de que, al final, entenderá por fin cuál es la mejor forma de utilizar PayPal y que también estará dispuesto a dar explicaciones a todos sus amigos que necesiten consejos similares. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Genial! Entonces prohibe la charla y comencemos!

Suscribirse a PayPal

Crear una cuenta

El registro, y por lo tanto la apertura de una cuenta, en el servicio es gratuito y no lleva mucho tiempo. En cuestión de minutos puede empezar a realizar (y recibir) pagos en línea seguros y realizar compras en eBay y en todas las tiendas virtuales que soportan el servicio sin el riesgo de que le roben los datos de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito.

Para crear una cuenta ahora, vaya al sitio Web de PayPal y haga clic en el botón Registrar en la parte superior derecha de la página. En la nueva página web que ahora se le muestra, elija si desea abrir una cuenta personal o una cuenta comercial seleccionando una de las dos opciones disponibles y luego haga clic en el botón Continuar para continuar. Si no sabe qué elegir, a continuación se muestran las principales diferencias entre las cuentas personales y empresariales de PayPal.

Cuenta personal (también llamada PayPal para usted o cuenta Premier) – Este es un tipo de cuenta privada de una sola vez. Le permite comprar bienes y servicios en línea, enviar y recibir dinero a otros usuarios registrados en el servicio.

– Este es un tipo de cuenta privada de una sola vez. Le permite comprar bienes y servicios en línea, enviar y recibir dinero a otros usuarios registrados en el servicio. Cuenta de negocios – Este es un tipo de cuenta destinado a empresas y permite el acceso a un máximo de 20 usuarios. Incluye todas las funciones de la cuenta personal y funciones adicionales, como pagos por correo electrónico, pagos en grandes cantidades y registros de pagos por adelantado.

Una vez seleccionado el tipo de cuenta a crear, rellene el formulario que se le ofrece indicando, mediante los campos correspondientes que aparecen en pantalla, su país de origen, su dirección de correo electrónico y la contraseña que desea utilizar para acceder al servicio (con confirmación repetida). En este sentido, recomiendo: trate de elegir una contraseña segura, no de significado completo, que esté compuesta de al menos 8 caracteres y que contenga en su interior letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales (por ejemplo, signos de exclamación, puertas, etc.). Vale la pena su seguridad y aún más que la de su dinero!

Una vez hecho esto, haga clic en el botón Continuar y proceda a rellenar el segundo formulario que verá introduciendo todos sus datos personales (nombre, apellidos, dirección, número de teléfono móvil, etc.). A continuación, marque la casilla de verificación Confirmar que ha leído y aceptado las condiciones de uso y la política de privacidad de PayPal y pulse el botón Aceptar y continuar situado debajo para que pueda pasar al siguiente paso.

Asociar su tarjeta de crédito y/o cuenta bancaria

Después de haber completado todos los pasos anteriores, debe asociar una tarjeta de crédito (incluyendo una recargable) con su cuenta. Esta es una operación prácticamente esencial para verificar su identidad, así como, por supuesto, para realizar compras en línea, incluso cuando no hay fondos disponibles en la cuenta PayPal.

También es importante asociar una tarjeta de crédito con su cuenta PayPal, ya que le permite eliminar los límites de retiro/pago iniciales de su cuenta. En concreto, si existen límites, no podrá retirar más de 750,00 euros al mes o 1.000,00 euros al año de su cuenta y no podrá cobrar más de 2.500,00 euros.

A continuación, haga clic en el botón Conectar una tarjeta e introduzca los datos de su tarjeta de crédito en el formulario, compruebe que la dirección de facturación es correcta y haga clic en el botón Conectar una tarjeta para completar todo el procedimiento para acceder a PayPal. A continuación, se realizará un pequeño cargo a la tarjeta, que se utilizará para proporcionarle un código especial de 4 dígitos (indicado en el motivo de la operación) que deberá introducir en su cuenta en línea para confirmar que usted es el titular real de la tarjeta.

A continuación, tendrá que ir a la sección Cartera de su cuenta PayPal, hacer clic en el icono de su tarjeta y seleccionar el elemento Confirmar tarjeta de crédito para que pueda escribir el código que se encuentra en su extracto y confirmar su identidad.

¿Prefiere asociar su cuenta con su cuenta bancaria en lugar de con su tarjeta de crédito? No hay problema. En la página web en la que se le pregunta cómo desea pagar sus compras, haga clic en el botón Conectar una cuenta bancaria y, a continuación, escriba el IBAN de su cuenta, haga clic en Continuar y proporcione el resto de la información que se le pide que proporcione en pantalla.

Una vez finalizada la operación, para demostrar que usted es realmente el titular de la cuenta bancaria indicada, deberá seguir un procedimiento de verificación similar al descrito anteriormente para las tarjetas de crédito y las tarjetas propagadas. Habrá un par de créditos de unos pocos centavos y en el motivo de las operaciones encontrarás códigos que tendrás que teclear en la sección Cartera de PayPal, después de seleccionar el icono de tu cuenta.

¿No tiene a mano los datos de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria? No te preocupes, puedes asociarlos con tu cuenta en una fecha posterior. Para ello, haga clic en el logotipo de PayPal en la parte superior izquierda de la página Web que aparece para acceder directamente a su cuenta.

Confirmar correo electrónico y número de teléfono

En este punto usted puede finalmente estar satisfecho: ha logrado completar todo el proceso de registro en PayPal y asociar una tarjeta de crédito o cuenta bancaria a su cuenta, ¡felicitaciones! Para confirmarlo, debe ver la pantalla principal del servicio a través del cual puede gestionar su cuenta.

Antes de que puedas cantar victoria, sin embargo, todavía hay un par de pasos a seguir: valida tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono móvil que proporcionaste al registrarte. Aquí está cómo hacerlo.

Para validar su dirección de correo electrónico , vaya a la página principal de su cuenta PayPal, haga clic en el elemento Confirmar dirección de correo electrónico , acceda al buzón de correo electrónico especificado anteriormente, vaya a la sección Bandeja de entrada , pulse el asunto del mensaje que le envió PayPal y, a continuación, haga clic en Confirmar dirección de correo electrónico que encuentre en el mensaje.

, vaya a la página principal de su cuenta PayPal, haga clic en el elemento , acceda al buzón de correo electrónico especificado anteriormente, vaya a la sección , pulse el asunto del mensaje que le envió y, a continuación, haga clic en que encuentre en el mensaje. Para validar su número de teléfono móvil, inicie sesión en la página principal de su cuenta PayPal, haga clic en el encabezado Confirmar número de teléfono móvil en la parte superior y, a continuación, haga clic en Enviar código para recibir un código de verificación SMS que se escribirá en el espacio proporcionado en el sitio Web de PayPal.

Además, si en el paso anterior no ha asociado una tarjeta de crédito o cuenta bancaria a su cuenta PayPal, le invito a que lo haga lo antes posible por las razones mencionadas anteriormente. Para ello, haga clic en el elemento Cartera situado en el menú en la parte superior de la página de su cuenta de Paypal, a continuación, haga clic en el botón Conectar una tarjeta o Conectar una cuenta y rellene el formulario que se ofrece introduciendo todos los datos necesarios.

Luego vaya a la página principal de su cuenta, haga clic en el botón de la campana en la parte superior derecha, haga clic en la notificación y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para completar el proceso.

Realizar pagos con PayPal

Una vez que el proceso de registro haya finalizado y su tarjeta de crédito y/o cuenta bancaria esté asociada al servicio, podrá finalmente comenzar a realizar pagos con PayPal a otros usuarios del servicio de forma gratuita.

Comencemos con el pago de bienes y servicios comprados en línea. PayPal cuenta con el apoyo oficial de una amplia gama de tiendas en línea y sitios Web, en primer lugar eBay, que adquirió la propiedad del servicio en 2002 y lo transformó en el método de pago predeterminado para sus subastas. En los sitios que admiten directamente PayPal, puede realizar pagos simplemente haciendo clic en el botón con el logotipo del servicio e introduciendo la contraseña de su cuenta.

Si tiene que pagar dinero a una persona, debe iniciar sesión en la página principal de PayPal, seleccionar el elemento Enviar y solicitar ubicado arriba, especificar si la transferencia de dinero se realiza a familiares y amigos o para pagar bienes o servicios haciendo clic, respectivamente, en los botones Enviar dinero a familiares y amigos o Pagar por bienes o servicios, y escribir la dirección de correo electrónico del destinatario del pago.

Cabe señalar que, como se menciona al principio de la guía, en ausencia de fondos en la cuenta PayPal, el servicio retira automáticamente el dinero de la tarjeta o cuenta bancaria asociada a la cuenta.

En cuanto a las comisiones sobre los pagos, el envío de dinero en la zona euro es gratuito si transfiere fondos entre dos cuentas PayPal. Si envía dinero con una tarjeta vinculada al servicio, se le cobrará 0,35 euros más una comisión de hasta el 3,4% del valor de la transacción. Para transferencias de dinero fuera de la zona euro, se cobra una comisión del 0,4-1,8% si utiliza una cuenta PayPal o hasta un 5,2% más 0,35 euros si utiliza una tarjeta de crédito.

Por supuesto, también puede transferir el dinero de su cuenta PayPal a usted mismo, transfiriéndolo a la cuenta bancaria o a la tarjeta de crédito asociada con la cuenta. Para ello, sólo tiene que seleccionar el elemento Transferir dinero en el elemento Saldo de PayPal en la sección Resumen de cuenta.

Recibir pagos con PayPal

Después de los pagos, llegamos a los cobros! Para recibir pagos con PayPal, sólo tiene que indicar a quién debe la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. Una vez que reciba el dinero en su cuenta, recibirá una notificación por correo electrónico de la operación y encontrará el dinero inmediatamente disponible en su cuenta PayPal. ¿Más fácil que esto?

Si desea solicitar la ejecución de un pago, seleccione el elemento Solicitud a amigos o clientes disponible en la página web que se muestra haciendo clic en el elemento Enviar y solicitud situado más arriba. A continuación, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario del que desea recibir el dinero que se le pedirá inmediatamente para realizar la operación.

Las comisiones aplicadas por la venta de bienes o servicios a través de PayPal ascienden a un máximo del 3,4% + 0,35 euros para la zona euro y el valor de la tarifa de conversión de divisas y pagos internacionales proporcionada por PayPal para el resto del mundo. Para más detalles puede consultar la página dedicada al tema que se encuentra en el sitio web oficial de PayPal.

Otra gran manera de recibir dinero en su cuenta PayPal es usar PayPal.Me. Este es un nuevo sistema diseñado por PayPal que le permite crear un enlace personalizado para cada cuenta que puede ser compartido por correo electrónico, redes sociales, chat, etc., con la persona de la que desea recibir dinero. Los que reciben el enlace pueden enviar una suma de dinero a voluntad simplemente haciendo clic en él y siguiendo el asistente rápido y fácil que se propone en la ventana del navegador. Si recuerdas correctamente, te hablé en profundidad de esta función en mi tutorial sobre cómo recargar PayPal.

Si desea transferir dinero a su cuenta PayPal, debe seleccionar el elemento Recargar cuenta en la pantalla principal del servicio de gestión de cuentas y realizar una transferencia a PayPal siguiendo las instrucciones que se proporcionan en la pantalla.

Reembolsos y otras cosas útiles que debe saber

¿Has visto eso? En general, registrarse en PayPal y utilizar el servicio no es complicado. Sin embargo, antes de dejarle libre de usar su cuenta como crea conveniente, me gustaría hablar de los sistemas de protección que ofrece PayPal a compradores y vendedores. Se trata de medidas de protección que le permiten recibir reembolsos en caso de incumplimiento por parte de quienes venden o compran un activo material (los activos intangibles no están cubiertos).

Más concretamente, puede solicitar un reembolso si un artículo comprado a través de PayPal no coincide con la descripción proporcionada por el vendedor o no llega a su destino. La solicitud de reembolso debe realizarse en un plazo de 45 días a partir de la fecha en que se haya efectuado el pago.

PayPal también protege a los vendedores de reclamaciones, devoluciones de cargo y cancelaciones en caso de pago no autorizado y no entrega de artículos. Si desea saber más al respecto, consulte la sección correspondiente en el sitio web de PayPal.

Uso de PayPal desde su smartphone

Como la mayoría de los servicios en línea disponibles actualmente en la plaza, también puede utilizar PayPal desde el móvil, utilizando la aplicación gratuita. La aplicación oficial de PayPal está disponible para dispositivos Android e iPhone. Puede descargarlo tocando directamente desde su smartphone en los enlaces que acabo de proporcionar.

En cuanto a la operación, la aplicación tiene las mismas características que la versión Web de PayPal. Evidentemente, para poder aprovechar todas las funcionalidades ofrecidas es imprescindible iniciar sesión pulsando el botón para acceder a su cuenta y rellenando los campos vacíos de la pantalla con los datos necesarios.

Alternativamente, puede registrar una nueva cuenta haciendo clic en el botón Registrar en la parte inferior derecha, haciendo clic en el elemento Ignorar, rellenando el formulario de registro para el servicio que proporciona toda la información necesaria y aceptando las condiciones del servicio poniendo una marca de verificación junto al elemento correspondiente y, a continuación, puntee en Aceptar y crear una cuenta.