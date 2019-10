Cómo utilizar Google Voice

Un servicio telefónico gratuito que envejece, pero que sigue siendo útil

Google Voice es uno de esos servicios de los que la gente tiende a decir: «¿Sigue existiendo? ¿Alguien sigue usándolo?» Pero no se deje engañar por su longevidad: la gente todavía lo usa – y es posible que usted también quiera hacerlo.

Originalmente llamado GrandCentral antes de que fuera comprado por Google en 2009 y sólo actualizado intermitentemente desde entonces, Voice es un servicio de telecomunicaciones que funciona en conjunto con su servicio telefónico existente y ofrece un número de teléfono secundario gratuito con correo de voz, capacidades de SMS y otros servicios. Una vez que su número es asignado (se le da una variedad para elegir), puede asociarlo con uno o varios números de teléfono celular o fijo.

Cuando me inscribí en Google Voice por primera vez en 2009, los proveedores de servicios telefónicos seguían dificultando innecesariamente el traslado de tu número de teléfono si cambiabas de proveedor, por lo que tener un número de teléfono que se trasladara fácilmente a cualquier dispositivo que quisieras utilizar hacía la vida mucho más fácil. Ese ya no es el caso; pero a lo largo de los años, he encontrado que la Voz es inmensamente útil en muchas otras formas.

Por ejemplo, es útil si tienes más de un teléfono y quieres asegurarte de que las personas importantes de tu vida puedan encontrarte fácilmente; si llaman a tu número de voz, puedes configurar Voz para que suene en todos tus teléfonos. Puede crear un número de negocio separado en su teléfono personal. Es útil si ocasionalmente usas teléfonos temporales (por ejemplo, me pareció muy útil cuando estaba revisando teléfonos y quería llevar uno conmigo durante un par de semanas). Puede tener un número para dar a los proveedores y organizaciones con los que desea mantenerse en contacto, pero que podrían vender el número a las personas que llaman por correo no deseado. Y así sucesivamente.

Google Voice no es, por supuesto, el único servicio que ofrece números adicionales para su teléfono; también existen otros servicios, como Hushed y Burner. Aunque la interfaz de Voice es un poco anticuada (a pesar de una actualización relativamente reciente), y (esto es Google) siempre existe la posibilidad de que la empresa decida de repente deshacerse de ella, es una muy buena alternativa.

Puedes registrarte en Google Voice en la web o descargando Google Voice App desde Google Play Store o Apple’s App Store. Me resultó un poco más fácil hacer el registro inicial a través de la web; sin embargo, el proceso es casi idéntico en un teléfono móvil.

INSCRIBIRSE EN GOOGLE VOICE

Vaya a https://voice.google.com/ Si aún no lo has hecho, accede a tu cuenta de Google; si no tienes una cuenta de Google, se te pedirá que la crees. Usted puede leer los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de la compañía si lo desea. ¿Los aceptas? Bien, presiona «Continuar».

Elige tu número de voz de Google. Google le dará la posibilidad de elegir entre varias ubicaciones en su región. Si no te gustan los primeros números, puedes seguir haciendo clic en «Mostrar más» hasta que encuentres uno que te guste. (No ad infinitum, por supuesto; eventualmente, te quedas sin.) Haz clic en «Verificar». ¿Verificar qué? Bueno, una vez que hayas seleccionado tu número, tienes que verificar que tienes un número de teléfono existente para asociarlo con el número de voz de Google.

Nota: sólo puede asociar un único número de teléfono con un número de voz. Sin embargo, si ya tienes un número de voz de Google asociado a tu número actual y quieres otro, hay una forma de evitarlo: utiliza otro número virtual. Por ejemplo, pude crear un número de voz de Google utilizando un número oculto, y tú también deberías poder usar un número de Skype.

Se le pedirá que ingrese su número de teléfono actual para que se le envíe un mensaje de texto con un código de seis números (si no desea enviar un mensaje de texto, puede optar por recibir una llamada telefónica). Una vez que tenga el código, introdúzcalo donde se indica.

¡Eso es todo! Has enlazado tu nuevo número de Google Voice a tu número actual.

¿Y ahora qué?

AJUSTAR LA VOZ PARA QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

Bueno, hay una serie de ajustes que puedes hacer, dependiendo de cómo quieras usar el servicio. A continuación se describen algunos de ellos. Estos fueron probados usando la aplicación móvil en un teléfono Android; la interfaz para dispositivos iOS es similar.

Todos los siguientes ajustes están disponibles en la sección Configuración de la aplicación. Si utilizas la aplicación Android, accede a ellos tocando las tres líneas paralelas de la parte superior izquierda de la pantalla de inicio y, a continuación, seleccionando Configuración en el menú resultante.

USAR LA VOZ PARA HACER LLAMADAS

Desplácese hacia abajo y pulse sobre «Llamadas iniciadas desde la aplicación de teléfono de este dispositivo».

Elija si desea realizar llamadas utilizando su número de voz de Google o el número de su teléfono. También puedes elegir cuál quieres usar cada vez que hagas una llamada, o simplemente usar Voz para llamadas internacionales. (Las llamadas nacionales a través de Google Voice son gratuitas, mientras que las llamadas internacionales tienen un costo. Sin embargo, es probable que la tarifa para llamadas internacionales sea menor que la de su proveedor).

RECIBIR LLAMADAS ENTRANTES UTILIZANDO LA VOZ

Desplácese hacia abajo hasta «Desvío de llamadas» y pulse sobre «Desvío de llamadas».

Verá una lista de todos los dispositivos que ha registrado con Voice. Active las que desea utilizar para recibir llamadas de voz.

CAMBIAR SU SALUDO DE CORREO DE VOZ

Desplácese hacia abajo y pulse «Saludo de buzón de voz».

Puede utilizar un general «El suscriptor de Google al que ha llamado no está disponible. Por favor, deje un mensaje después del tono», o un «» ligeramente más personalizado no está disponible. Por favor, deje un mensaje después de la señal.» O puedes grabar los tuyos propios.

ELIJA CÓMO SE LE NOTIFICARÁ CUANDO TENGA UN MENSAJE O PIERDA UNA LLAMADA.

Desplácese hacia abajo y pulse sobre «Notificaciones de mensajes» o «Notificaciones de llamadas perdidas». Hay una variedad de opciones que usted tiene aquí; las opciones son básicamente las mismas en ambos casos. Las opciones incluyen

Activar y desactivar las notificaciones.

Muestre sus notificaciones en la barra de estado.

Utilizar notificaciones de bloqueo de pantalla.

Elija un tono de timbre para una notificación y/o vibre el teléfono cuando reciba un mensaje.

Hay aún más funciones disponibles en el menú de configuración de Google Voice. Además de los ya mencionados, puede activar o desactivar «No molestar», para que todas las llamadas se envíen inmediatamente al buzón de voz; grabar todas las llamadas entrantes; obtener transcripciones de su buzón de voz a través de mensajes de texto o correo electrónico; ocultar su identificador de llamadas; y filtrar las llamadas escuchando el nombre de la persona que llama cuando usted contesta.

PROBAR LA VOZ DE GOOGLE HEREDADA

Google renovó la versión web de Google Voice en 2017, simplificando la interfaz para que funcionara con el Material Design de la empresa. Sin embargo, algunos usuarios siguen prefiriendo la interfaz antigua (especialmente porque, a pesar de la interfaz de usuario más concurrida, es más fácil ajustar algunos de los aspectos del servicio).

Vale la pena comprobarlo. Para acceder a la versión Legacy de Google Voice:

Vaya al sitio principal en https://voice.google.com

En la esquina superior izquierda de la ventana, haga clic en las tres líneas paralelas. Esto abrirá el menú lateral (que antes sólo mostraba algunos iconos) y añadirá un icono y una etiqueta para Legacy Google Voice. Haga clic en eso.

Echa un vistazo a tus ajustes haciendo clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha.

MENSAJERÍA CON VOZ DE GOOGLE

Cualquier descripción de Voz estaría incompleta si no se incluyera la mensajería. Al igual que con el número de teléfono que viene con la tarjeta SIM de tu teléfono, puedes utilizar Google Voice app para enviar mensajes de texto a cualquier número que utilice SMS; la aplicación utilizará tu número de voz.

Desafortunadamente, sin embargo, las otras aplicaciones de Google no son muy amigables con la mensajería de voz. Mientras que puedes llamar a otras personas que usan Voz y ellos verán tu número de teléfono de Voz, si envías un mensaje de texto a alguien que usa una aplicación que no sea Voz (por ejemplo, la aplicación de Mensajes de Google), el destinatario verá que el texto proviene del número de la tarjeta SIM de tu teléfono y no de tu número de Voz.

Hay una excepción: puedes utilizar la aplicación Hangouts de Google para enviar y recibir mensajes de texto utilizando tu número de voz (y sólo tu número de voz; Hangouts dejó de ser una aplicación SMS general en 2017). Lo que finalmente sucederá con Hangouts sigue en el aire (se espera que los clientes de G Suite se pongan al sol el próximo octubre), pero es una opción.

EN CORTOS

Google Voice no ha experimentado ningún cambio dramático en los últimos diez años. Pero puede ser muy útil si quieres un número de teléfono flexible para utilizar – y a diferencia de algunos otros productos de Google, parece tener poder de permanencia. Vale la pena intentarlo.