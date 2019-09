Acaba de formatear su PC y Movie Maker, el famoso software de edición de vídeo de Microsoft, parece haber desaparecido del menú Inicio? ¿Has comprado un nuevo portátil con Windows 10 y no encuentras Movie Maker? Eso no me sorprende. Microsoft ha dejado de apoyar oficialmente a Movie Maker y ya no pone el programa a disposición para su descarga (junto con el resto de la suite Windows Essentials, de la que forma parte). En cualquier caso, no te preocupes: puedes obtenerlo de fuentes externas o puedes recurrir a soluciones alternativas de edición de vídeo, igual de buenas (¡si no más!).

Así que si pasas unos minutos de tu tiempo libre conmigo, puedo explicarte cómo descargar Movie Maker e instalarlo en tu PC de una manera muy sencilla. El programa, como ya se ha mencionado, no ha sido actualizado desde hace mucho tiempo, pero también funciona perfectamente en las versiones más recientes de Windows (para ser precisos, se puede usar en Windows 7, Windows 8.x y Windows 10, el procedimiento a seguir es el mismo en los tres sistemas operativos). Por lo tanto, yo diría que no nos perdamos en más conversaciones y que veamos de inmediato cuáles son los pasos que hay que dar.

Te garantizo que podrás hacer todo de una manera muy sencilla, ya sea que decidas quedarte con Movie Maker o sustituirlo por una de las muchas alternativas de las que hablaré durante el tutorial. Dicho esto, no me queda más remedio que desearte una buena lectura y un buen rato. Estoy seguro de que podrás crear pequeñas obras maestras para compartir con amigos y familiares!

Cómo descargar Movie Maker gratis

Si, a pesar del fin del soporte oficial, desea descargar el buen y antiguo Movie Maker, a continuación le indicamos cómo puede obtenerlo y qué pasos debe seguir para instalarlo en su PC. Si, por otro lado, está buscando alternativas a Movie Maker, consulte el capítulo dedicado de este tutorial.

Cómo descargar Movie Maker en Windows 10, Windows 8.x y Windows 7

Si utiliza una versión bastante reciente de Windows, es decir, Windows 10, Windows 8.x o Windows 7, puede descargar Movie Maker conectándose a esta página web y haciendo clic en la (x) situada en la parte superior derecha, para cerrar el mensaje que aparece en la pantalla y, a continuación, en la escritura rusa precedida por la flecha hacia abajo.

A continuación, coloque una marca de verificación junto al texto en ruso en el centro del cuadro que ahora ve en la pantalla, haga clic en el botón azul y listo.

Si la conexión de CloudMail no funciona (estos son enlaces no oficiales, ya que Microsoft no permite la descarga directa de Movie Maker desde su sitio web), pruebe MajorGeeks, que le permite descargar la versión en inglés de Movie Maker simplemente haciendo clic en Download@MajorGeeks.

Cuando la descarga haya finalizado, haga doble clic en él para abrir el archivo que acaba de descargar (wlsetup-all-it-winaero.exe o wlsetup-web.exe) y primero haga clic en el botón Sí y luego en Seleccionar programas a instalar. Deje una marca de verificación junto a Colección de fotos y Movie Maker y haga clic en el botón Instalar para completar la instalación de Movie Maker. El procedimiento puede durar varios minutos, ya que Windows descargará de Internet todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del programa.

En este punto, haga clic en el botón Cerrar para cerrar la configuración de Movie Maker e iniciar el programa haciendo clic en su icono en el menú Inicio. Si no lo encuentra, haga clic en la bandera de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla, escriba movie maker en el campo de búsqueda del menú Inicio y haga clic en el icono de película que aparece en los resultados de la búsqueda.

En la ventana que se abre, haga clic en el botón Añadir vídeos y fotos en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione todos los vídeos y fotos que desee editar en Movie Maker. Con las fotos puedes crear hermosos montajes animados, o, si quieres, puedes crear bonitos interludios para tus videos.

Ahora todo lo que tiene que hacer es navegar por las pestañas de la parte superior de la ventana de Movie Maker y seleccionar los efectos o funciones que necesita. En la pestaña Inicio encontrará herramientas para añadir fotos, vídeos, archivos de audio externos (para usar como banda sonora) y grabar narraciones de audio en tiempo real; también hay temas predefinidos para crear montajes de efectos de vídeo con un solo clic, algunas herramientas para añadir títulos a su película y funciones para rotar vídeos.

Al pasar a la pestaña Animaciones, encontrará muchas animaciones para añadir a su vídeo (incluidos los efectos de fundido para cambiar entre escenas o fotos); en la pestaña Efectos visuales, encontrará docenas de efectos especiales para aplicar a sus vídeos; y en Editar, encontrará una gran variedad de herramientas, como herramientas para recortar vídeos y estabilizar películas parpadeantes.

Cuando haya terminado de editar el vídeo, vuelva a la pestaña Inicio de Movie Maker, haga clic en el botón Guardar película en la esquina superior derecha y elija el formato en el que desea exportar el vídeo: para ordenador, iPhone, teléfono Android, etc. La duración del proceso de exportación tiene una duración variable, que depende de la duración de la película a procesar y de la potencia del PC en uso.

Si quieres saber más sobre cómo funciona Movie Maker, consulta mis tutoriales sobre cómo hacer vídeos con fotos, cómo grabar un vídeo en Movie Maker, cómo recortar un vídeo con Movie Maker y cómo ralentizar un vídeo con Movie Maker.

Cómo descargar Movie Maker en Windows XP y Vista

Si utiliza Windows Vista o Windows XP, Movie Maker ya debe estar instalado en su PC, ya que se incluye «de serie» en ambos sistemas operativos.

Para ser precisos, Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business y Enterprise Edition tienen Windows Movie Maker 6.0, mientras que Windows XP SP2 y Windows XP SP3 tienen Windows Movie Maker 2.1. Más información aquí.

Cómo descargar Movie Maker a teléfonos inteligentes y tabletas

Si tiene una tableta de Windows basada en la arquitectura ARM y, por lo tanto, no puede descargar Movie Maker, intente abrir la tienda de Windows y busque los términos editor de vídeo. Encontrarás varias aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, que te permiten editar vídeos, entre ellas Movie Edit Touch, que es bastante buena y te permite aplicar varios tipos de cambios a las películas. Su versión básica es gratuita, mientras que la versión más completa con funciones adicionales cuesta 3,99 euros.

En cuanto a los teléfonos inteligentes y las tabletas equipadas con Android e iOS, las alternativas a Movie Maker se desperdician. De hecho, es fácil encontrar editores aún más completos que el buen y viejo Movie Maker! Si no lo crees, echa un vistazo a mi post en las mejores aplicaciones para crear videos y luego dime lo que piensas!

Alternativas a Movie Maker

Si no tiene necesidades especiales relacionadas con el uso de Movie Maker, le recomiendo encarecidamente que recurra a software alternativo que, en muchos casos, resulta ser más completo que el software histórico de Microsoft. Un ejemplo sobre todo? Wondershare Filmora.

Wondershare Filmora es un software gratuito de edición de vídeo, disponible tanto para Windows como para MacOS, que consigue combinar una interfaz de usuario extremadamente intuitiva (en italiano) con una amplia gama de funciones, incluyendo las de cortar y editar vídeos, añadir efectos, música de fondo, voz en off, pegatinas, superposiciones y mucho más.

También incluye una amplia selección de clips de audio libres de derechos de autor para usar sin costo alguno en sus proyectos y le da acceso a una tienda integral con efectos de vídeo, audio y medios libres de derechos de autor.

Otra característica destacada de Filmora es que soporta todos los principales formatos de archivos de vídeo y audio, permitiendo también la edición de películas con diferentes resoluciones y formatos. Interesante, ¿verdad? Entonces descargue el software ahora y pruébelo!

Para descargar Wondershare Filmora, vaya a la página web oficial del programa y pulse el botón Descargar en el centro de la pantalla. Al final de la descarga, si utiliza Windows, inicie el archivo.exe obtenido, haga clic en el botón Sí, luego en Instalar y, al final de la descarga e instalación de todos los componentes necesarios para el funcionamiento de Filmora, haga clic en Iniciar ahora, para finalizar la instalación e iniciar el programa.