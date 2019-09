Así que decidiste crear una cuenta de Hotmail también, ¿verdad? Si usted terminó en este tutorial es muy probable que lo haga. ¿Qué opinas tú? ¿No sabe cómo acceder a Hotmail desde su ordenador, teléfono inteligente Android o dispositivo iOS? No te preocupes, estoy aquí para ayudar. En esta guía explicaré paso a paso cómo crear una cuenta de Hotmail, y especialmente cómo acceder a ella desde los distintos dispositivos que tienes en tu poder. Antes de que empieces a seguir todos los pasos que tendrás que hacer, sin embargo, quiero darte una visión general sobre las características de este famoso servicio de correo electrónico.

En primer lugar, debes saber que Hotmail ya no está disponible como un verdadero servicio de correo electrónico. Desde hace varios años, Microsoft ha decidido sustituirlo por Outlook. Que no cunda el pánico! Todavía puede crear y acceder a una cuenta de Hotmail. De hecho, a pesar de que el servicio de correo electrónico se retiró en el ahora «lejano» 2013, todavía es posible crear una dirección de correo electrónico que tiene como dominio @hotmail.com. Para crear una cuenta de Hotmail hoy en día debe necesariamente ir a través de Outlook.com, pero más adelante le explicaré cómo crear la cuenta.

Ahora todo lo que tienes que hacer es ponerte cómodo en tu silla, acercar el dispositivo con el que quieres crear la cuenta para que puedas acceder a ella desde los distintos dispositivos que tienes a tu disposición y leer atentamente el tutorial que he preparado especialmente para ti. ¿Están listos? Bueno, entonces yo diría que podemos empezar.

Cómo crear una cuenta de Hotmail

No podemos acceder a una cuenta sin crearla primero. Por lo tanto, antes de ver cómo acceder a Hotmail, veremos cómo crear una cuenta de Hotmail. Como mencioné en la parte introductoria de la guía que estás leyendo en este preciso momento, para crear una cuenta de Hotmail necesitas «pasar» de Outlook.com, el servicio que en 2013 ha tomado el lugar de Hotmail.

Tan pronto como llegue a la página de bienvenida de Outlook, tendrá que hacer clic en la opción de registro (arriba a la derecha) para crear una nueva cuenta. Tan pronto como lo haya hecho, será redirigido a una página donde deberá rellenar un formulario muy detallado en el que deberá introducir sus datos personales: nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, país, fecha de nacimiento, etc…

Me gustaría hacerles un par de recomendaciones a este respecto. En primer lugar, para el nombre de usuario que va a elegir, seleccione el dominio @hotmail.com en el menú desplegable. Si no lo hace, no creará una cuenta de Hotmail, sino una cuenta de Outlook. En cuanto a la contraseña, trate de usar una palabra inventada que esté compuesta de números, letras e incluso algunos símbolos (!, ?, &, $, €, =, +, *, #, §, etc.). Después de crear su contraseña, guárdela en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas.

Una vez que haya rellenado correctamente todos los campos obligatorios en el formulario de registro, puede proceder a la creación de la cuenta de Hotmail de forma gratuita. Todo lo que tiene que hacer es presionar el botón azul Crear cuenta. ¿Lo has visto? Crear una cuenta de Hotmail a través de Outlook.com fue más fácil de lo esperado, tal como te dije!

Ahora todo lo que tienes que hacer es ver cómo acceder a tu nueva cuenta de Hotmail desde tu ordenador (Windows PC o Mac), tu smartphone o tableta Android y tu iPhone o iPad. Todo lo que tienes que hacer es leer pacientemente los siguientes párrafos.

Cómo acceder a Hotmail desde tu ordenador

¿Ahora vas a acceder a la cuenta de Hotmail que acabas de crear desde tu ordenador con Windows, Linux o MacOS? Nada podría ser más fácil. Para acceder desde cualquier ordenador sólo tienes que conectarte a la web oficial de Outlook, este es el mismo paso que hicimos para crear la cuenta, ¿recuerdas?

Sin embargo, ahora no tiene que presionar el botón Registrarse, ya que hemos completado el proceso de registro hace unos momentos. En su lugar, tendrá que hacer clic en el botón Iniciar sesión. Una vez hecho esto, se le redirigirá a una página donde se le pedirá que introduzca su nombre de usuario (por ejemplo, tunombre@hotmail.com). Escriba el nombre de usuario que creó en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Si ha introducido correctamente su nombre de usuario, debería tener acceso a un nuevo campo: Introduzca su contraseña. Por lo tanto, introduzca la contraseña que creó cuando se registró en este campo y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión. Si ha introducido la contraseña correcta, podrá acceder a su nueva cuenta de Hotmail sin ningún problema. ¿Estás contento?

Si desafortunadamente no recuerdas tu contraseña (es poco probable que esto te suceda si has seguido escrupulosamente el consejo que te di en los párrafos anteriores), puedes iniciar el procedimiento de recuperación de contraseña. ¿Cómo puedo hacer esto? Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en la opción Olvidó su contraseña. En este punto se le preguntará por qué no puede iniciar sesión. Seleccione una de las tres opciones disponibles (por ejemplo, olvidé mi contraseña), escriba su nombre de usuario en el campo correspondiente y haga clic en Siguiente.

Si ha introducido correctamente su nombre de usuario, ahora podrá elegir el modo de recuperación de contraseña. Por ejemplo, puede elegir recuperar la contraseña de su cuenta de Hotmail a través de una dirección de correo electrónico alternativa, un mensaje de texto a su teléfono móvil o una llamada. Después de elegir una de las opciones disponibles para usted, haga clic en Solicitar código. Recibirá un código de siete dígitos, introdúzcalo en el campo correspondiente y pulse el botón Siguiente. Ahora ya puedes restablecer tu contraseña. Introduzca su nueva contraseña en el campo editable, repítala en el segundo campo y vuelva a hacer clic en Siguiente.

Si ha seguido correctamente el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, aparecerá un mensaje tranquilizador en la pantalla: La contraseña ha sido modificada. Ahora sólo tiene que hacer clic de nuevo en Siguiente para acceder al formulario que le permitirá acceder a su cuenta de Hotmail. Vuelva a introducir su nombre de usuario y haga clic en Siguiente. Introduzca también su nueva contraseña en el campo proporcionado y confirme haciendo clic en Siguiente. Enhorabuena, acabas de conseguir recuperar tu cuenta de Hotmail!

Cómo acceder a Hotmail desde Android

Ahora apuesto a que también quieres acceder a Hotmail desde tu teléfono inteligente o tableta Android, ¿verdad? Puedo asegurarle que incluso en este caso el procedimiento que tiene que realizar no es tan complicado. Así que agarra tu dispositivo con el sistema operativo de Google a bordo y sigue cuidadosamente las instrucciones que te daré en las próximas líneas.

Para acceder a Hotmail desde tu dispositivo Android, simplemente instala la aplicación oficial de Microsoft Outlook en tu dispositivo. Para instalar la aplicación, abra Google Play Store (la aplicación en forma de triángulo de colores) y escriba «Microsoft Outlook» en el campo de búsqueda. Ahora pulse sobre el icono de la aplicación y luego sobre Instalar. a continuación espere pacientemente unos segundos y luego haga clic en Abrir para iniciar la aplicación o, alternativamente, puntee en el icono azul que se ha insertado en el Inicio de su dispositivo.

Una vez que la aplicación esté abierta, tendrás una pantalla blanca frente a ti. Lo único que verá es el icono de Outlook y el botón Inicio. Como puede ver, deberá tocar Iniciar para configurar su cuenta de Hotmail y acceder a ella desde su dispositivo Android.

Inmediatamente después de tocar Iniciar, se le pedirá que introduzca su dirección de correo electrónico (por ejemplo, tunombre@hotmail.com). Introduzca su dirección y, a continuación, toque Continuar. Después se le pedirá que introduzca su contraseña, complete también este paso y pulse el botón Login. Se le preguntará si desea agregar otra cuenta; si no desea hacerlo, puede puntear fácilmente en Ignorar. En este punto encontrará una breve explicación de cómo utilizar mejor su cuenta, también en este caso puede elegir Ignorar o, alternativamente, ver la explicación completa y luego tocar el símbolo «check». A continuación, tendrá acceso a su cuenta de Hotmail! ¿No estás contento?

Cómo acceder a Hotmail desde iOS

Si tienes un iPhone o iPad y te preguntas cómo acceder a Hotmail en iOS, entonces presta atención a la información que te voy a dar. Verás, el procedimiento que tienes que seguir no es muy diferente de lo que los usuarios de Android tienen que hacer.

También en este caso, de hecho, para acceder a Hotmail desde tu iDevice tendrás que abrir el almacén de aplicaciones de la empresa Cupertino para instalar la aplicación Microsoft Outlook. Así que abre el App Store tocando el icono azul en el que encontrarás una «A». Ahora escriba «Microsoft Outlook» en el campo de búsqueda y pulse sobre Obtener y luego sobre Instalar. Espere unos segundos a que la aplicación se descargue y pulse el botón Abrir. También puedes abrir la aplicación directamente desde la pantalla de inicio, simplemente toca el icono azul de la aplicación que acabas de descargar.

Una vez que hayas abierto la aplicación, se te pedirá que introduzcas tu dirección de correo electrónico en un campo proporcionado. Escriba su dirección de correo electrónico de Hotmail y haga clic en Agregar cuenta. Ahora introduzca su contraseña y confirme pulsando Iniciar sesión. Se le preguntará si desea agregar otra cuenta. Si no lo va a hacer, pulse el botón Más tarde. Al igual que con la aplicación Android, aquí también encontrarás una breve explicación de cómo funciona el servicio. Toque Ignorar para acceder a su cuenta. ¿Ves? Acceder a tu cuenta de Hotmail desde iOS es muy fácil.