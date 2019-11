Consejos y trucos para Nintendo Switch

10 consejos y trucos para sacar el máximo partido a tu consola híbrida

Si eres como millones de fans de Nintendo, lo más probable es que ya tengas un Nintendo Switch. Queremos que tu experiencia con el Switch comience bien, dándote algunos consejos y trucos que te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu atrevida consola híbrida, incluyendo los accesorios que debes comprar y los usos inteligentes de los mandos de Joy-Con.

Amplíe su espacio de almacenamiento

Hay muchas cosas buenas sobre el Switch. Su capacidad de almacenamiento interno no es ninguna de ellas.

El Switch viene con 32 GB de almacenamiento integrado, lo que simplemente no es suficiente. Algunos juegos ya requieren más espacio que eso, incluyendo Dragon Quest Heroes. Así que si estás planeando jugar a cualquier otra cosa que no sea The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, es probable que quieras coger una tarjeta microSD de gran tamaño. Es una mierda, lo sabemos, pero no son demasiado caros.

Usted puede obtener tarjetas microSD de gran capacidad por poco dinero en efectivo en estos días, y dependiendo de la velocidad, es posible que ya tenga una tarjeta compatible. A diferencia de la PlayStation Vita, las tarjetas utilizadas para el Switch no son de marca registrada. Incluso si compras juegos físicos, las actualizaciones de contenido obligatorias en muchos de ellos contienen el resto de los archivos del juego, por lo que no hay ningún problema para comprar uno.

Obtener un estuche y un protector de pantalla

El Conmutador de Nintendo puede ser una consola portátil, pero no es como tu antigua DS o Game Boy Advance SP, tienes que conseguir una funda para que no se dañe mientras estás fuera. Dependiendo de sus necesidades, hay varias fundas diferentes para elegir, incluyendo fundas delgadas diseñadas para llevar en una mochila y fundas más grandes y resistentes que también pueden contener una variedad de accesorios. Elige la que mejor se adapte a tu estilo, pero no te sientas raro si necesitas comprar una segunda caja más tarde.

Otro accesorio de protección imprescindible es un protector de pantalla. Hay protectores de vidrio extra-resistentes disponibles, así como protectores de plástico, que en la mayoría de los casos sólo evitan arañazos, pero un defecto en el diseño de la base de la consola puede llevar a que ésta roce la pantalla cuando se inserta o se retira el sistema. Si usted tiene un protector en la pantalla, que será rayado en lugar de la pantalla en sí, y usted puede fácilmente reemplazarlo en lugar de enviar su sistema para una reparación.

Comprar un Pro Controller

Es técnicamente opcional, pero consideramos que el mando Switch Pro de Nintendo es un accesorio imprescindible. Es mucho más suave en las articulaciones que el Joy-Cons predeterminado, lo que lo hace perfecto para las sesiones de maratón de Breath of the Wild. También tiene las características de control de movimiento que se encuentran en los Joy-Contras, y el control direccional más tradicional y los botones faciales más grandes le ofrecen la experiencia de una consola doméstica que los controladores más pequeños no pueden ofrecer. Algunos maletines también contienen ranuras para guardar tu Pro Controller, para que puedas llevártelo contigo.

Apagar Wi-Fi para ahorrar batería

Aunque el último hardware de Nintendo no es tan potente como el de sus primos de Microsoft y Sony, aún así ofrece un gran rendimiento en un marco muy pequeño. A veces, sin embargo, los procesos en segundo plano y similares pueden gravar los escasos recursos informáticos del híbrido y provocar ralentizaciones de la velocidad de enmarcado. Algunos usuarios han descubierto que deshabilitar la conexión automática Wi-Fi ayuda bastante, sobre todo cuando se está en modo portátil.

Al Switch le gusta buscar nuevos puntos de acceso cuando puede, y a menos que usted le diga lo contrario, incluso si tiene una gran conexión de red, todavía puede escanear periódicamente las ondas y el sucio con su sesión de juego. Para apagar esto, simplemente diríjase a la configuración principal del sistema y seleccione «Modo Avión». Esto no funcionará si está acoplado, pero si lo está, no le preocupa la duración de la batería.

Obtener una batería externa

Intenta prolongar la vida útil de la batería de tu Switch, pero eso no significa que tengas que dejar de tocarla cuando estés en movimiento. Con un paquete de baterías externo, puede cargar el conmutador sin necesidad de conectarlo a un cargador de pared o a la base. Busca paquetes con una potencia de 10,5 vatios y consulta nuestra lista de paquetes recomendados para hacer tu vida un poco más fácil.

Otra opción es la funda S-Charge Nintendo Switch, que incluye una enorme batería de 10.000 mAh y un soporte mejorado para que puedas jugar al modo multijugador local con tus amigos durante horas, todo ello sin preocuparte de que tu Switch muera. Como ventaja adicional, el S-Charge puede cargar el teléfono a través de sus puertos USB.

Cambiar los efectos de sonido del sistema

Si te gustan los huevos de Pascua extravagantes, esto es para ti. Cuando te estés preparando para jugar un juego desde el sueño, la consola te pedirá que aplastes algunos botones tres veces. La mayoría de los jugadores tocarán uno de los obvios, como el botón «A», que todos hemos sido entrenados prácticamente desde que nacemos para reconocerlo como videojuego para «OK». Pero si haces clic con el joystick o aplastas un botón del hombro en su lugar, obtendrás algunos efectos de sonido divertidos. Los fans de la GameCube recordarán una técnica similar que cambió el sonido de arranque de la consola a cualquier cosa, desde bocinas de payaso hasta chillidos extraños.

Cree varios perfiles para guardar más ranuras

El Switch tiene un montón de juegos excepcionales -Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, etc.- pero muchos sólo permiten guardar un archivo. Esto puede suponer un gran problema para los jugadores a los que les gusta mantener varios archivos. También puede ser dolorosamente fácil para los nuevos jugadores borrar tus datos sin darte cuenta – mirándote como si fueras Breath of the Wild.

No es lo ideal, pero puedes evitarlo creando múltiples cuentas de usuario, ya sea para ti mismo o para otros. Esto es bastante simple, pero por defecto, el Switch no le dice cómo o lo sugiere como un medio para proteger sus archivos guardados. Al iniciar cualquier juego desde la pantalla de inicio, verás que aparece tu Mii predeterminado. Seleccione el signo «+» e introduzca todos los detalles de su nuevo perfil. Dado lo fácil que es configurar cuentas personalizadas en casi todas las consolas y servicios multimedia, eso no debería ser un gran problema.

Acceda a juegos exclusivos de la región en la eShop

La creación de nuevas cuentas tiene una ventaja añadida: puede utilizar la consola en todas las regiones. Para los que no están familiarizados, los fabricantes de hardware audiovisual han estado bloqueando dispositivos para impedir que la gente vea películas o televisión extranjeras durante décadas. Inicialmente, el propósito era asegurar que los diferentes equipos funcionaran correctamente, una extensión y un subproducto parcial de tener diferentes tipos de enchufes en Europa que en los EE.UU. o Japón. Ahora, sin embargo, se utiliza a menudo para evitar que la gente compre contenido que no ha sido publicado en su región.

Sin embargo, el hardware del Switch tiene la capacidad de ejecutar juegos de todo el mundo. Todo lo que necesitas es una cuenta configurada para esa región. Para ello, debes dirigirte a accounts.nintendo.com, seleccionar el país de residencia de tu cuenta y darle la vuelta a lo que necesites. En el momento de escribir este artículo, usted puede cambiar libremente su país de origen. Usted querrá asegurarse de que su banco o tarjeta de crédito/débito soporta transacciones internacionales (no todos lo hacen).

Una vez hecho esto, podrá acceder a todos los títulos digitales de Switch en todo el mundo.

Conecte un teclado o cualquier otro accesorio USB que pueda necesitar

El Switch tiene una interoperabilidad sorprendente con todo tipo de dispositivos. Puede, por ejemplo, conectar un teclado USB o poner en servicio la consola como batería de reserva para determinados portátiles. La mayoría (pero no todos) de los dispositivos USB requieren que la consola esté acoplada.

Descubrimos que, mientras están acoplados, muchos teclados USB funcionan de inmediato, lo que le permite escribir mucho más rápido. El conmutador ahora soporta de forma nativa los auriculares USB, y puede utilizarlos acoplados o desacoplados.

También encontramos que el simple hecho de conectar algunos dispositivos USB-C al puerto de carga de la consola hacía que el flujo de energía se invirtiera y cargara otro dispositivo en su lugar. Cargamos un MacBook de última generación con un conmutador, así como un Samsung Chromebook Plus. Obviamente, esto es un poco descuidado y no especialmente útil, pero es bastante bueno.

Usar Joy-Cons como dispositivos Bluetooth

Los controladores principales para el interruptor son un par de gadgets avanzados y sensibles al movimiento llamados Joy-Cons. Pero hay mucho más que puedes hacer con ellos, además de usarlos para romper rocas en Stardew Valley o para golpear a Pokkén sin sentido en el Torneo Pokkén DX.

Para empezar, los controladores se pueden emparejar fácilmente con otros dispositivos Bluetooth, como el ordenador. En un PC estándar, sólo tiene que abrir la configuración del ordenador, seleccionar «Bluetooth y otros dispositivos», seleccionar «Añadir Bluetooth u otro dispositivo» y, a continuación, pulsar los pequeños botones negros de sincronización de los mandos para emparejarlos con el PC. Eso es todo.

Encuentra tus Joy-Cons perdidos

Si han perdido a sus Joy-Convictos, ¡no teman! Puedes encontrarlos fácilmente. En tu consola, selecciona «Controllers» en el menú raíz y, a continuación, «Find controllers». Después de que elijas el dispositivo emparejado que quieres rastrear, empezarán a zumbar y zumbar hasta que los encuentres. Es esencialmente como si un compañero de cuarto llamara a tu teléfono. Sólo que es tu Switch el que llama a tus controladores.

Archive, no borre sus juegos

Este consejo cae definitivamente en la categoría de «cosas raras de Nintendo». Muchos jugadores consideran a Nintendo como un viejo amigo, pero uno que siempre ha sido un poco auto-saboteador. Tanto si se trata del juego online con borked como de la escasez artificial, a veces parece que Nintendo no está de su lado.

En este caso, la descarga de juegos digitales que has comprado y eliminado es menos intuitiva en el conmutador que en otras consolas. No hay juegos «comprados» o «colección extendida» fácilmente accesibles en la biblioteca principal de su Switch. En cambio, si se está quedando sin memoria y tiene que liberar algo de espacio de almacenamiento, le recomendamos «archivar» su software, en lugar de eliminarlo. Archivar borra los datos del juego de tu Switch, pero deja el juego en tu biblioteca.

Puede hacerlo seleccionando «Opciones» para cualquier bit de software en la pantalla de inicio. Desde allí, seleccione «Manage Software» y luego «Archive Software». Esto deja el ícono del juego en la pantalla de inicio y retiene las partidas guardadas, pero elimina el juego en sí. Cuando estés listo para jugar de nuevo, sólo tienes que seleccionar el título y descargar el juego. Simple.

Mantenga sus datos guardados a salvo en la nube

Después de una actualización del software de la consola Nintendo Switch, ahora puedes mantener tus datos de juego seguros guardándolos en la nube. Si su Switch se rompe o simplemente decide usar uno diferente por cualquier razón, podrá conservar sus datos guardados. Sin embargo, esto no funcionará con todos los juegos – Pokémon: Let’s Go es una excepción notable, así que asegúrate de buscar información sobre tus juegos antes de hacerlo.

Para guardar los datos de tu juego en la nube, selecciona una ficha de juego en la pantalla de inicio del sistema, pulsa el icono «+» y elige la opción «Guardar copia de seguridad de la nube de datos». Dependiendo de su firmware, podría decir «copia de seguridad en la nube de datos».

Haz clic en la ficha que aparece y serás llevado a una página para el juego en cuestión. Desde allí, puede realizar una copia de seguridad de los datos guardados, descargar los datos guardados, eliminar los datos guardados de la copia de seguridad o activar la copia de seguridad automática. También verá si hay alguna diferencia entre los datos guardados de su consola y los de la nube en esta página.

Usa tus puntos para obtener descuentos

El precio que ves en la Tienda Virtual de Nintendo Switch no tiene por qué ser necesariamente el precio que pagas! A medida que compres juegos, tanto digitales como físicos, acumularás puntos My Nintendo, que se utilizan para comprar golosinas y obtener descuentos en los juegos.

Si compraste tu juego digitalmente, los puntos My Nintendo que obtienes se añaden a tu cuenta automáticamente. Esta opción típicamente le da un número fijo de puntos, pero hay promociones ocasionales que recompensarán su cuenta con más.

Para juegos físicos, selecciona la ficha del juego en la pantalla de inicio del sistema y pulsa el icono «+». Selecciona «Mi Programa de Recompensas de Nintendo» y elige ganar puntos. Si el juego que has comprado sigue siendo válido, se añadirán puntos a tu cuenta. Estos tienen una fecha de caducidad, sin embargo, así que canjéalos tan pronto como empieces tu juego.

A continuación, elige un juego de Nintendo Switch que desees en la eShop. Elige «proceder a la compra» y en la página siguiente, verás «redimir puntos» situados debajo del precio. Selecciona esta opción, y dependiendo del total de puntos, ¡puedes rebajar varios dólares en el costo de tu juego!