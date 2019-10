¿Necesita un sistema de seguridad pero no sabe por dónde empezar? Hemos probado todos los principales paquetes de seguridad de bricolaje e instalados profesionalmente para ayudarle a determinar cuál es el mejor sistema de seguridad para el hogar inteligente para usted.

¿Cuál es el mejor sistema de seguridad para el hogar?

El Internet de las Cosas ha hecho más fácil que nunca configurar una casa inteligente en la que puede controlar remotamente las cerraduras de las puertas, las luces, los termostatos, las aspiradoras, las cortadoras de césped e incluso los comederos para mascotas, usando su teléfono inteligente y una aplicación. También ha hecho que sea sencillo (y relativamente asequible) monitorear su casa desde casi cualquier lugar. Los sistemas de seguridad inteligentes son altamente personalizables y están disponibles como kits de bricolaje o como configuraciones completas que incluyen instalación y monitoreo profesional.

Dependiendo de sus necesidades, puede optar por un sistema que usted mismo supervisa, o pagar una cuota de suscripción para que su casa sea vigilada las 24 horas del día, los 7 días de la semana por profesionales que se pondrán en contacto con los departamentos de bomberos y de policía de su localidad cuando se activen las alarmas. Incluso puede aprovechar los servicios de monitorización bajo demanda para cuando esté de vacaciones. Por supuesto, mientras más cobertura tenga, más puede esperar pagar.

Si no está listo para un sistema de seguridad dedicado, hay muchos dispositivos individuales disponibles que le permiten monitorear su casa desde cualquier lugar usando su teléfono o tableta, incluyendo cámaras de seguridad interiores y exteriores, videoporteros, sensores de movimiento y cerraduras inteligentes.

Esto es lo que necesita saber cuando decida cómo asegurar y monitorear su casa mientras está fuera.

Racionalización de la seguridad y la domótica

Un sistema de seguridad para el hogar inteligente se conecta a su red Wi-Fi para que pueda monitorear y controlar sus dispositivos de seguridad usando su teléfono inteligente y una aplicación. Los sistemas de nivel básico generalmente incluyen algunos sensores de puertas y ventanas, un detector de movimiento y un concentrador que se comunica con estos dispositivos utilizando uno o más protocolos inalámbricos como Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee o una red de malla patentada. Puede agregar sensores adicionales de puertas, movimiento y ventanas para proporcionar cobertura para toda su casa y construir un sistema integral que incluya cerraduras de puertas, abridores de puertas de garaje, cámaras de vigilancia interiores y exteriores, luces, sirenas, detectores de humo/CO, sensores de agua, y más.

Unas palabras sobre los protocolos inalámbricos: En un mundo perfecto, todos los componentes de seguridad doméstica utilizarían el mismo estándar inalámbrico para comunicarse con el concentrador principal, pero factores como los requisitos de potencia, el alcance de la señal, el precio y el tamaño hacen que sea prácticamente imposible decidirse por uno solo. Por ejemplo, los componentes más pequeños, como los sensores de puerta/ventana, suelen utilizar la tecnología Z-Wave o Zigbee porque no requieren mucha energía y pueden funcionar con baterías más pequeñas. También funcionan en una topología de malla y pueden ayudar a ampliar la gama de dispositivos en red. Sin embargo, ninguno de los dos protocolos proporciona el ancho de banda que se obtiene con Wi-Fi, por lo que se suele utilizar en cámaras de seguridad para proporcionar una transmisión de vídeo fluida, y en otros dispositivos que requieren un tubo gordo. Además, los dispositivos Z-Wave y Zigbee se conectan y controlan mediante un concentrador, mientras que los dispositivos Wi-Fi pueden conectarse directamente a su red doméstica y controlarse con una aplicación. Finalmente, los dispositivos Z-Wave y Zigbee utilizan encriptación AES 128, y como funcionan en un sistema cerrado con un hub dedicado, ofrecen más seguridad que los dispositivos Wi-Fi.

Cualquier sistema de seguridad inteligente que valga la pena ofrece componentes que funcionan juntos en un entorno sin fisuras y que pueden manipularse mediante reglas personalizadas. Por ejemplo, puede crear reglas para que las luces se enciendan cuando se detecte movimiento, para que las puertas se abran cuando se apague una alarma de humo y para que una cámara comience a grabar cuando se active un sensor. Algunos sistemas almacenan el vídeo grabado localmente en una tarjeta SD o en una unidad de estado sólido, mientras que otros ofrecen almacenamiento en la nube. El vídeo almacenado localmente es una buena opción para los que lo hacen por su cuenta dentro de un presupuesto, pero debe tener cuidado de no sobreescribir el vídeo que pueda necesitar más adelante. El almacenamiento en nube facilita el almacenamiento y el acceso a los vídeos grabados, pero puede costar cientos de dólares al año, dependiendo de su suscripción. Algunos sistemas ofrecen almacenamiento en la nube y almacenamiento local, y otros proporcionan una unidad de almacenamiento dedicada que le proporciona capacidades de DVR con grabación en lapso de tiempo, lo que facilita la búsqueda de un evento de vídeo que tuvo lugar en un momento determinado.

Todos los sistemas que hemos probado cuentan con una aplicación que le permite usar su smartphone como centro de comando para armar y desarmar el sistema, crear reglas, agregar y eliminar componentes y recibir notificaciones push cuando se activan las alarmas. La mayoría de las aplicaciones también le permiten hacer cosas como ver video en vivo y grabado, cerrar y desbloquear puertas, cambiar la configuración del termostato y silenciar alarmas. Algunas aplicaciones incluso utilizarán los servicios de localización de tu teléfono para armar y desarmar automáticamente el sistema de acuerdo con tu ubicación física. Los sistemas más caros generalmente vienen con un panel montado en la pared que actúa como centro de comunicaciones, con una pantalla táctil que le permite hacer todo lo que hace la aplicación. La pantalla le permite comunicarse con un servicio de monitorización profesional cuando se activa una alarma y ver el vídeo de cualquiera de las cámaras de seguridad instaladas.

Sistemas de Seguridad para el Hogar

Las configuraciones de seguridad «hágalo usted mismo» son ideales para los compradores con bajo presupuesto, ya que pueden ahorrarle un montón de dinero en gastos de instalación y cuotas de suscripción. La mayoría de los sistemas de bricolaje son fáciles de instalar y se venden como kits que puede configurar para satisfacer sus necesidades específicas. A medida que sus necesidades crecen, usted puede ordenar sensores adicionales y otros componentes a su conveniencia y conectarlos al sistema en cuestión de minutos.

Su sistema de bricolaje básico puede que sólo sea compatible con uno o dos protocolos inalámbricos y, por lo general, ofrece una selección limitada de componentes adicionales, mientras que los sistemas de bricolaje más caros son compatibles con múltiples protocolos inalámbricos y son compatibles con docenas de componentes adicionales. Algunos sistemas de bricolaje se autocontrolan, lo que significa que recibirá alertas cuando se activen los dispositivos, pero depende de usted contactar con las autoridades locales si se produce un robo o un incendio. Sin embargo, los proveedores de bricolaje ofrecen cada vez más servicios profesionales de supervisión.

Echa un vistazo a nuestras selecciones de los mejores sistemas inteligentes de seguridad para el hogar de bricolaje para obtener más información sobre los concentradores, componentes y opciones de monitorización de bricolaje.

¿Cuánto cuestan los sistemas de seguridad por mes?

Ya sea que decida optar por un sistema de bricolaje o por un sistema instalado profesionalmente, tendrá que pagar una cuota mensual o anual si necesita monitoreo y, en algunos casos, se verá afectado por una cuota mensual para pagar el costo de los componentes de hardware. Con la mayoría de los sistemas de bricolaje, como el SimpliSafe Home Security Kit, el Ring Alarm Security Kit y el Nest Secure, usted compra el hardware directamente y puede evitar cualquier cuota mensual si decide auto-monitorear. Si agrega el monitoreo, las tarifas variarán: SimpliSafe cobra $14.99 por mes por su servicio de monitoreo sin contrato, mientras que Nest cobra $29 por mes. Si se compromete a un contrato de tres años, el precio del servicio de Nest baja a 19 dólares al mes. El plan Ring’s Protect Plus cuesta $10 al mes y no requiere contrato.

El monitoreo de sistemas instalados profesionalmente tiende a ser más costoso. El servicio de monitoreo de pulso de ADT comienza en $28.99 por mes y requiere un contrato de tres años, pero usted también tiene que calcular el costo de cosas como componentes de hardware, respaldo celular e instalación. Cuando revisamos el sistema Pulse, nuestro costo inicial fue de más de $3,000, con un cargo mensual de más de $60. Algunos proveedores, como LifeShield, le permitirán comprar los componentes directamente o arrendarlos. Por ejemplo, el sistema Security Essentials de LifeShield le costará $29.99 por mes durante tres años e incluye monitoreo, pero usted pagará un cargo de activación de $99 y no será el propietario del equipo al final del contrato de arrendamiento. O bien, puede pagar $299.99 por adelantado por el hardware y aún así obtener monitoreo pero evitar el cargo por activación.

¿Puede utilizar una cámara de seguridad en su lugar?

Si usted vive en un apartamento pequeño y quiere estar al tanto de las cosas cuando no está en casa, una cámara de seguridad puede hacer el trabajo por mucho menos dinero del que pagaría por un sistema de seguridad completo. Casi todas las cámaras de seguridad independientes se conectan a la Wi-Fi de su hogar para que pueda ver lo que sucede desde su teléfono o tableta, y la mayoría tienen sensores incorporados que detectan movimiento y sonido y envían notificaciones por push y correo electrónico cuando se activan esos sensores. Normalmente puede ajustar la sensibilidad de movimiento de la cámara para evitar falsas alarmas debidas a la actividad de las mascotas o al paso de coches si la cámara está cerca de una ventana, y puede crear un horario que encienda y apague los sensores durante ciertas horas del día.

Algunas de las cámaras más caras están equipadas con sensores de humedad y temperatura e interactuarán con otros dispositivos domésticos conectados, como termostatos y sistemas de iluminación inteligentes. Si desea ahorrar dinero, busque una cámara con ranura para tarjetas SD que le permita grabar vídeo cuando se detecte movimiento o sonido, pero recuerde guardar sus grabaciones de vez en cuando antes de que se sobrescriban. Alternativamente, busque una cámara que ofrezca un plan de almacenamiento en la nube.

Una cámara para exteriores es ideal para vigilar lo que sucede fuera de su casa. Estos dispositivos son resistentes a la intemperie y normalmente requieren una toma de corriente GFCI (interruptor de circuito de falla a tierra) cercana para suministrar energía, aunque hay un puñado de modelos alimentados por baterías por ahí. Al igual que con las cámaras de interior, las cámaras de exterior se conectan a su red Wi-Fi y le permiten ver vídeo en directo desde su teléfono. Son bastante fáciles de instalar, pero si no está familiarizado o no se siente cómodo con el cableado eléctrico, es posible que desee que un electricista profesional haga el trabajo.

La mayoría de las cámaras para exteriores, como la actual Arlo Ultra, ofrecen detección de movimiento con notificaciones por push y correo electrónico, visión nocturna y almacenamiento en la nube para vídeo activado por eventos, y algunas, como la Ring Floodlight Cam, ofrecen doble función como proyectores o luces de porche. Algunos modelos pueden incluso distinguir entre un coche que pasa, un animal y una persona. Busque una cámara para exteriores que se integre con otros dispositivos inteligentes para el hogar, como abridores de puertas de garaje, sirenas externas e interruptores inteligentes.

¿Qué hay de un timbre de video?

Los timbres de video ofrecen una manera fácil de ver quién está en su puerta sin tener que abrirla o incluso acercarse a ella. Estos dispositivos se conectan a su red Wi-Fi y enviarán una alerta cuando alguien se acerque a su puerta. Graban vídeo cuando se pulsa el timbre o cuando se detecta movimiento, y normalmente ofrecen comunicación de audio bidireccional que le permite hablar con el visitante desde cualquier lugar a través del teléfono.

La mayoría de los videoporteros (como el RemoBell S, nuestra actual elección de los editores) utilizan el cableado del timbre existente (dos cables de bajo voltaje) y son bastante fáciles de instalar, pero hay modelos alimentados por batería disponibles (como el videoportero de anillo 2) que se instalan en cuestión de minutos. Algunos funcionan con otros dispositivos inteligentes, como cerraduras de puertas y sirenas, y son compatibles con los comandos de voz de IFTTTT y Alexa.

Busque un modelo que ofrezca una alta resolución (1080p), un objetivo gran angular (140 a 180 grados), un rango de visión nocturna de hasta 25 pies y un almacenamiento en nube asequible para el vídeo grabado. A veces es útil poder ver lo que sucedió justo antes o después de que un visitante se acerque a su puerta. Para ello, necesitará un timbre de puerta que utilice la función de memoria intermedia previa para registrar la acción que tiene lugar antes de que se detecte el movimiento o se pulse el timbre de la puerta.

¿Cuál es la mejor cerradura inteligente?

Una cerradura inteligente es típicamente parte de una configuración robusta de seguridad para el hogar, pero usted no tiene que invertir en un sistema completo para usar uno. Si está utilizando un centro de domótica para controlar cosas como la iluminación y los termostatos, puede añadir una cerradura inteligente Z-Wave o Zigbee al sistema sin mucho esfuerzo. Alternativamente, si no tiene un centro de automatización del hogar, busque un candado Wi-Fi o Bluetooth que venga con su propia aplicación móvil. Las cerraduras inteligentes utilizan agujeros pretaladrados estándar y son bastante fáciles de instalar. Algunos modelos usan el cilindro con llave y los herrajes de los cerrojos y se fijan al interior de la puerta, mientras que otros requieren que quite los cerrojos interiores y exteriores existentes y que reemplace el cerrojo y los herrajes de cerradura.

Las cerraduras inteligentes se pueden abrir y cerrar con una aplicación móvil y enviarán una notificación cuando alguien cierre o abra una puerta, y la mayoría de ellas le permiten crear horarios de acceso permanentes y temporales para familiares y amigos en función de las horas específicas del día y los días de la semana. Entre las funciones que hay que buscar se incluyen la geo-esgrima, que utiliza los servicios de localización del teléfono para bloquear y desbloquear la puerta, la activación de voz mediante Siri (HomeKit), Google Assistant o los comandos de voz de Amazon Alexa, la compatibilidad con IFTTTT y la integración con otros dispositivos inteligentes para el hogar, como los videoporteros, las cámaras para exteriores, los termostatos, las alarmas de humo y la iluminación conectada.

Hay muchos modelos de cerraduras inteligentes para elegir, incluyendo cerraduras sin llave sin contacto, cerraduras con pantalla táctil, cerraduras con combinación de llave y cerraduras con almohadilla táctil, y cerraduras que se pueden abrir con un lector biométrico de huellas dactilares. Nuestra mejor elección actual es el August Smart Lock Pro + Connect.

¿Pueden ser pirateados los sistemas de seguridad para el hogar?

Como cualquier producto que se conecta a Internet y utiliza tecnología inalámbrica, los sistemas inteligentes de seguridad para el hogar son vulnerables a la piratería informática, en particular los sistemas que carecen de cifrado. Los hackers pueden sentarse fuera de su casa y usar una computadora portátil y un software para interceptar señales inalámbricas provenientes de su sistema que les permiten suprimir alarmas y desactivar sensores. Otros dispositivos permiten a los hackers generar ruido de radio que puede interferir las comunicaciones entre los sensores y el hub.

Además, los dispositivos que se conectan a través de Wi-Fi, como cámaras de seguridad y cerraduras de puertas inteligentes, pueden ser pirateados para acceder a su red doméstica. Un hacker experto puede utilizar sus dispositivos Wi-Fi y otros recursos de red para llevar a cabo ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) contra redes más grandes. Tal vez aún más perturbadora es la idea de algún extraño monitoreando el video de sus cámaras de seguridad interiores y exteriores.

Hay varios pasos que puede seguir para asegurarse de que su sistema de seguridad doméstico esté a salvo de intrusos cibernéticos maliciosos. Para empezar, reemplace la contraseña predeterminada del sistema por una contraseña única que contenga una combinación de letras, números y símbolos. Si es posible, cambie su contraseña de vez en cuando. Además, asegúrese de que su red doméstica sea segura. Compruebe la configuración de seguridad de su router inalámbrico y considere modelos que añadan una capa extra de protección de software, como el Bitdefender Box 2.

Algunos proveedores de sistemas de seguridad utilizan tecnología de salto de frecuencia para evitar la interferencia de señales, mientras que otros utilizan encriptación incrustada, pero ninguna de las dos características es estándar, así que consulte con el fabricante si necesita una capa adicional de seguridad.

Además, vigile los registros de su cámara para ver cuándo se ha accedido a ellos. Si nota actividad de la cámara en horas extrañas o en momentos en que sabe que no hay nadie en casa, puede ser un indicio de que su sistema ha sido comprometido. Por último, asegúrese de que el software de su sistema y todos los dispositivos conectados estén actualizados. Las actualizaciones de firmware a menudo abordan los problemas de seguridad y pueden ayudar a proteger su sistema de las infiltraciones.

Para más información sobre cómo empezar con la seguridad inteligente en el hogar, consulte este práctico manual en nuestro sitio hermano, ExtremeTech.com.

Los mejores sistemas inteligentes de seguridad para el hogar presentados en este resumen:

ADT Pulse

Pros: Representantes de servicio rápidos y conocedores. Muchos componentes disponibles. Soporte para dispositivos de terceros. Sólidas aplicaciones móviles y web.

Contras: Caro. Requiere un contrato de tres años con una fuerte penalización por rescisión. Algunos periféricos Pulse requieren aplicaciones móviles de terceros.

En resumidas cuentas: ADT Pulse ofrece casi todo lo que usted podría desear en un sistema de seguridad para el hogar de servicio completo, incluyendo muchas opciones de componentes, soporte para los populares dispositivos inteligentes para el hogar de terceros y una sólida experiencia en aplicaciones.

Vivint Smart Home

Pros: Rápida respuesta a los eventos. Excelente video portero. Ofrece control remoto de cerraduras de puertas, cámaras, termostatos y sensores. Pantalla táctil sensible. No se requiere un contrato largo.

Desventajas: Requiere una suscripción mensual para el acceso remoto. No se pueden personalizar los sonidos de alarma.

En resumidas cuentas: El sistema Vivint Smart Home ofrece monitoreo de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana y control remoto de las cerraduras de sus puertas, cámaras, sistema de calefacción, e incluye la mejor solución de videoportero que hemos probado.

SimpliSafe Home Security System

Pros: Hardware asequible, tarifas de monitoreo mensuales razonables. No se requiere contrato. Instalación rápida y sencilla. Conectividad celular y Wi-Fi, esta última opcional.

Desventajas: opciones de cámara insuficientes.

En resumidas cuentas: Si desea proteger y supervisar su hogar desde lejos sin gastar mucho dinero ni firmar un contrato a largo plazo, hay mucho que le puede gustar del nuevo sistema de seguridad para el hogar SimpliSafe DIY SimpliSafe, que ha sido rediseñado, es versátil y fácil de usar.

Ring Alarm Security Kit

Pros: Fácil de instalar. Monitoreo profesional asequible disponible. Soporta múltiples plataformas inalámbricas. Sirena alta.

Contras: Integración limitada con otros dispositivos. No soporta IFTTT. Sensores de contacto voluminosos.

En resumidas cuentas: El Ring Alarm Security Kit es un sistema de seguridad para el hogar de bricolaje que es fácil de instalar y ofrece una monitorización profesional asequible, pero la interoperabilidad con cámaras Ring y dispositivos de otros fabricantes aún no está soportada.

FrontPoint Safe Home

Pros: Fácil de instalar. Muchas opciones de componentes. Funciona con los comandos de voz de Alexa y Google Assistant.

Desventajas: Requiere un plan de monitoreo de uno o tres años. No soporta IFTTT. Componentes caros.

En resumidas cuentas: Siempre y cuando esté dispuesto a comprometerse con un contrato, el sistema FrontPoint Safe Home Elite ofrece una buena selección de componentes de seguridad, domótica y medioambientales y es fácil de instalar.

Honeywell Smart Home Security Starter Kit

Pros: Fácil de instalar. Servicio de voz Alexa integrado. Reconocimiento de rostros. Soporta applets IFTTT. Almacenamiento en la nube gratuito y de pago.

Desventajas: No hay monitoreo profesional disponible. El reconocimiento facial es limitado.

Conclusión: El kit de inicio de seguridad inteligente para el hogar de Honeywell es un sistema de bricolaje que incluye el servicio de Amazon Alexa, una cámara 1080p integrada, detección de movimiento, reconocimiento facial y mucho más. Sin embargo, no hay opción para el monitoreo profesional.

Wink Lookout

Pros: Fácil de instalar. Funciona con numerosos dispositivos de terceros. Soporta múltiples protocolos inalámbricos.

Desventajas: No hay supervisión profesional. Sin batería de repuesto. No se pueden activar las grabaciones de la cámara.

En resumidas cuentas: El kit de inicio de Wink Lookout le da todo lo que necesita para comenzar a monitorear su casa usando su smartphone.

Abode iota All-In-One Security Kit

Pros: Fácil de instalar. Cámara Sharp 1080p. Funciona con numerosos dispositivos de terceros. Alexa, Asistente de Google, y soporte IFTTT. Almacenamiento local. Almacenamiento gratuito en la nube. Monitoreo profesional bajo demanda disponible.

Desventajas: Algunos componentes pueden ser caros. Ciertos ajustes requieren aplicación web.

En resumidas cuentas: El Abode iota es un sistema de seguridad todo en uno fácil de instalar con funciones que incluyen una cámara 1080p, un sensor de movimiento, varias radios inalámbricas, una sirena incorporada y soporte para muchos dispositivos y plataformas de terceros.

Nest Secure

Pros: Con estilo. Fácil de instalar. Sensores polivalentes. Funciona con cámaras Nest y un puñado de dispositivos de terceros.

Contras: Caro. No soporta IFTTT ni dispara otros dispositivos.

En resumidas cuentas: El Paquete de Inicio de Alarma Segura de Nest es una solución de seguridad para el hogar que es fácil de instalar y configurar, pero es muy costosa y carece de integración con otros sistemas.

LifeShield Smart Home Security Kit

Pros: Fácil de instalar. Monitoreo profesional disponible. Viene con controlador de tabletas. Funciona con comandos de voz Alexa, IFTTT y dispositivos Z-Wave.

Desventajas: La calidad de imagen de la cámara podría ser mejor. Algunos componentes son caros.

En resumidas cuentas: El LifeShield Smart Home Security Kit es un sistema de seguridad versátil con capacidades de automatización del hogar y la opción de monitorear profesionalmente o por su cuenta.