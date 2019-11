Cómo crear direcciones de correo electrónico desechables

¿Es reacio a revelar su dirección de correo electrónico? He aquí cómo hacer uno desechable

Servicios como Amazon Prime, Hulu y Netflix ofrecen pruebas por tiempo limitado de sus servicios, pero si eres lo suficientemente ambicioso, no tiene por qué limitarse a eso. De hecho, teóricamente puede continuar disfrutando de los servicios gratuitamente utilizando una dirección de correo electrónico diferente después de que expire el período de prueba. Los minoristas, tanto en línea como fuera de línea, también tienden a exigir una dirección de correo electrónico para aprovechar sus ofertas, pero eso puede conducir a correos electrónicos que usted no desea, y el spam hoy en día es más peligroso que nunca.

Aunque hay muchas maneras de detener el spam de correo electrónico, una de las mejores soluciones a múltiples problemas es crear direcciones de correo electrónico desechables. Hay algunas maneras diferentes de hacerlos, pero tenemos nuestros métodos favoritos.

Utilizar el truco de los mensajes de correo electrónico personalizados de Gmail

Aunque Google no tiene su propio servicio de correo electrónico desechable, Gmail ofrece la posibilidad de crear mensajes personalizados que puedes desechar cuando ya no los necesites. Si las funciones de publicidad de Google no están solucionando el problema, a continuación se indica cómo utilizar esta herramienta.

Paso 1: Cuando se te pide que introduzcas tu correo electrónico en un servicio al que prefieres no dar tu dirección, escríbelo normalmente, pero termina tu dirección de correo electrónico con una etiqueta específica – en este ejemplo, usamos «+unwantedemail.gmail.com». (el signo más es útil para la visibilidad, pero no es necesario). De esta manera, cuando usted recibe un correo electrónico de ese servicio o compañía, tendrá ese apodo adicional adjunto.

Los correos electrónicos enviados a esa dirección aparecerán en su bandeja de entrada junto con todos los demás, pero con esa etiqueta específica al final de la dirección, son muy fáciles de eliminar o bloquear por completo.

Paso 2: Una vez que hayas terminado de recibir mensajes de correo electrónico en esa dirección específica, puedes configurar un filtro de Gmail para asegurarte de que elimina automáticamente todos los mensajes que llegan a esa dirección. Para ello, escriba su etiqueta particular en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la bandeja de entrada y haga clic en la flecha de la parte derecha. A continuación, coloque esa etiqueta en la sección De del formulario de filtro y haga clic en Crear filtro con esta búsqueda.

Paso 3: En la página siguiente, marque la casilla Eliminarlo y haga clic en Crear filtro. Ya no verá ningún correo electrónico que llegue a esa dirección específica.

Cree una extensión rápida con Burner Mail

¿Está planeando inscribirse en muchos servicios diferentes, posiblemente como probador o revisor? Entonces, es posible que prefiera instalar una extensión que haga que la creación de direcciones de correo electrónico temporales sea mucho más rápida y fácil. En este caso, recomendamos la bien hecha extensión Burnermail. También hay opciones para crear una cuenta en el propio sitio y utilizar correos electrónicos desechables desde allí, pero la extensión es donde se encuentra el valor real.

Paso 1: Navega al sitio de Burner Mail y selecciona Instalar Burner Mail para Chrome (también hay una descarga en Chrome Store si lo prefieres). Esto añadirá el icono de Burner Mail en la parte superior derecha de la ventana de su navegador y activará el servicio mientras explora la Web. Es posible que deba acceder a su cuenta de Google durante este proceso.

Paso 2: Cuando te encuentres con un campo de correo electrónico que tienes que rellenar, pasa el puntero del ratón sobre él y verás el icono de Buner Mail – una pequeña llama en una carta – y un correo electrónico desechable que se ha generado automáticamente para ti. Selecciónelo y el correo electrónico se creará y se insertará en el campo. Este correo electrónico reenviará los mensajes de correo electrónico a tu cuenta de Gmail durante el tiempo que desees, pero manteniendo segura toda tu información de correo electrónico.

Paso 3: Si está recibiendo correos electrónicos que no desea, spam o simplemente ha utilizado el correo electrónico desechable todo el tiempo que desee, seleccione el icono Grabar correo electrónico y vea todas las direcciones de correo electrónico que ha creado. Verá una barra de encendido/apagado que muestra la opción Bloquear remitente cuando pasa el puntero del ratón sobre ella. Desactive la dirección de correo electrónico en cuestión y se deshabilitará, bloqueando todos los correos electrónicos. Puede activarlo de nuevo si es necesario. Sin embargo, si usted está recibiendo claramente spam o el correo electrónico es inútil, seleccione la opción «X» a la derecha de Bloquear remitente y puede eliminar la dirección por completo. Puede tener hasta 20 direcciones a la vez.

Paso 4: También puede responder a los correos electrónicos utilizando una dirección de correo electrónico generada automáticamente si no desea proporcionar la dirección de origen, utilizando el mismo proceso.

Alternativas adicionales

Si no te gusta el aspecto de Burnermail o quieres algo más informal, también podemos recomendarte otros servicios. Mailinator le permite crear cualquier dirección de correo electrónico que desee y borrarla automáticamente después de unas horas, pero el servicio gratuito hace que esos correos electrónicos estén disponibles públicamente durante ese tiempo. 10 Minute Mail sólo dura 10 minutos, pero puede actualizar manualmente ese temporizador para reiniciarlo, lo que resulta útil si está utilizando un correo electrónico de repuesto para probar un nuevo servicio.