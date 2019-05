Tottenham contra Arsenal: La inspiradora charla del equipo de Mauricio Pochettino en el descanso que`envió a los Spurs a la guerra.

Danny Rose ha revelado que la charla del equipo de Mauricio Pochettino durante el derbi del norte de Londres del sábado fue «una de las mejores cosas que he presenciado en el fútbol». «Me sentía como si fuera a entrar en guerra», dijo el defensa del Tottenham tras el empate a 1-1 con el Arsenal en Wembley.

Los Spurs se mostraron inusualmente lentos en la primera parte, y recibieron un gol tempranero después de que un error de Davinson Sánchez permitiera a Aaron Ramsey superar a Hugo Lloris en la carrera. Pero mejoraron notablemente después del descanso, empatando a través de un penal de Harry Kane antes de que Hugo Lloris detuviera el lanzamiento desde el último suspiro de Pierre-Emerick Aubameyang.

Y Rose ha atribuido el cambio a su jefe, admitiendo que Pochettino -que estaba a sólo cuarenta y cinco minutos de perder tres partidos consecutivos de liga por primera vez como entrenador de los Spurs- abandonó su típica actitud tranquila y tranquila para inspirar a sus jugadores con un discurso apasionado.

«Normalmente habla como si estuviera muy tranquilo, como todos han visto, está tranquilo en la banda, ¡aparte de después de Burnley! Pero esta vez fue realmente apasionado, sentí como si fuera a entrar literalmente en guerra después de la charla de equipo que me dio.

«Es literalmente una de las mejores charlas de equipo en las que he participado desde que juego al fútbol.»

«El entrenador dijo algunas cosas en el descanso y ese fue el punto de inflexión, porque normalmente está muy tranquilo y tranquilo», dijo Rose. «Normalmente nos habla en el descanso y esta vez fue como si nos estuviera enviando a la guerra.

«Fue una de las mejores cosas que he presenciado en el fútbol, su charla con el equipo en el descanso de hoy, y seguimos adelante, y esa era la actitud que quería ver en la segunda parte.

Cuando se le preguntó qué impacto tuvo la charla del equipo de Pochettino en el resto del vestuario del Tottenham, Rose dijo: «No estamos acostumbrados a perder dos partidos seguidos. Algo tiene que cambiar en alguna parte. Tal vez necesitemos un cohete en el trasero, pero creo que acaba de intentar un enfoque diferente. Pero me gustó lo que hizo en el medio tiempo, realmente me hizo despedir.

«Como siempre, me dio ganas de luchar por él, por mis compañeros y por mi club. Algunas personas pueden ir por ahí o por el otro lado y me encanta ver cosas así.

«Como pueden ver en la segunda parte, tuvimos la actitud de no decir nunca la verdad y gracias a Dios Hugo también nos salvó.»

Rose se vio envuelta en una serie de incidentes polémicos en un previsible encuentro de mal genio entre dos rivales que luchaban por los cuatro primeros puestos, en el que el centrocampista del Arsenal Lucas Torreira vio la cara roja para dar una fea zancadilla al defensa en los últimos momentos. Y, después del partido, el entrenador del Arsenal, Unai Emery, argumentó que Rose debía enfrentarse a una acción retrospectiva por una arremetida de su parte contra el guardameta Bernd Leno. «Espero que la decisión después del partido con Rose sobre el guardameta y la expulsión de los Torreira sea equilibrada», dijo Emery.

Rose se negó a decir si Torreira se merecía la tarjeta roja o no, aunque reveló que la entrada del uruguayo dejó su marca. «No lo he visto de nuevo, sólo sentí que era un poco asqueroso. Tengo cortes en la espinilla», agregó.

«Pero me patean todos los partidos, así que no es nada nuevo. No lo he vuelto a ver, así que no sé si es rojo o no, pero sentí que me ha atrapado a través de mis espinilleras».