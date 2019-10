Tips prácticos para dispositivos móviles

Quien estrena smartphone quiere sacarle el mayor provecho a su recientemente adquirido dispositivo. Obviamente, instala su cliente de correo, sus redes sociales habituales y las aplicaciones con las que se suele desenvolver.

Con algunas recomendaciones de seguridad, podrá disfrutar de todo y conectarse sin riesgos, incluso hasta podrá ver TV y elegir sus canales favoritos.

Iniciar sesión fácilmente en Hotmail

En la actualidad, a cualquiera que use Internet le es imprescindible contar con una cuenta de correo electrónico, porque muchos sitios web exigen estar vinculados a un correo para permitir el acceso a sus servicios. Pero, ¿qué tan difícil es tener una cuenta de correo? El inicio de sesión en Hotmail es muy fácil, pues con sólo ingresar el nombre de usuario y contraseña es suficiente para ingresar en el lugar de inicio de la cuenta personal del usuario.

Antes que nada es necesario crear una cuenta colocando todos los datos como los requisitos que solicita Hotmail. Sin embargo, hay que asegurarse de varias cosas antes de iniciar sesión. Por ejemplo, antes de ingresar hay que cerciorarse de que se está entrando en la URL propia de Hotmail, pues existen quienes hacen duplicados de sitios web para robar información como el nombre de usuario con su contraseña. A esto se le llama phishing.

Aparte, si se ingresa en una máquina compartida, es decir, que la utilicen varias personas o si es un ordenador público, se recomienda no pinchar donde dice “Mantener sesión iniciada”. Tampoco es aconsejable usar la misma contraseña en Hotmail que en otras suscripciones, por ejemplo en redes sociales. Todas las medidas de seguridad que sean posibles deben tenerse en cuenta. Pero, ¿es el mismo caso en WhatsApp?

Mensajería instantánea con Whatsapp sin riesgos

Una de las primeras aplicaciones que todo usuario de smartphone instala en su dispositivo, si es que ya no la trae incluida, es indudablemente Whatsapp. La tendrá siempre a mano, en la pantalla principal, porque seguramente será de uso constante. Sin embargo, pocos usuarios toman las precauciones de seguridad necesarias para evitar el riesgo de que alguien pueda hackear WhatsApp. ¿Cómo se hace esto? Hay varias formas de protegerse:

Colocar un código de desbloqueo al terminal del número móvil con autobloqueo.

Instalar una aplicación móvil especial para colocar una contraseña para el arranque de Whatsapp es otra excelente opción.

También, los móviles con Android pueden ser cifrados por completo, de manera que si no se sabe cuál es la clave al arrancar el sistema será imposible acceder a él. Asimismo, si se tiene un iPhone o un Android, es recomendable hacer un backup del dispositivo en el ordenador propio del usuario usando las funciones de cifrado que igual tiene el móvil. Otra forma aplicable para el iPhone es desactivar el acceso de Siri a los mensajes de WhatsApp. Esto se hace accediendo a los ajustes de Siri e inhabilitando WhatsApp.

Y de la misma forma que es posible evitar intrusiones en WhatsApp, también hay herramientas para encontrar smartphones extraviados.

Cómo rastrear móviles perdidos o robados

Localizar un móvil que se ha perdido o ha sido robado, es tarea fácil mediante diversas herramientas para encontrar su ubicación. Cabe señalar que los medios más usados para encontrar móviles perdidos son los sitios online. A continuación, éstos son los pasos a seguir para rastrear celular:

Colocar el prefijo del país y luego el número móvil completo para especificar el dispositivo a rastrear. Se selecciona cuál es el sistema operativo del teléfono. Se pincha donde dice “Rastrear” para conseguir el número. Así pues, el rastreador usado por estas plataformas online es exacto y rápido.

Ahora bien, mientras más semanas transcurran, más actualizaciones habrá, ya que el equipo técnico trabaja a diario para una mayor precisión en la ubicación del dispositivo. Y por último, no sólo muestra la ubicación sino que también da opción para descargar los datos ya buscados.

Aplicación móvil para ver canales de TV

No es extraño querer ver un programa de televisión a determinada hora que uno no pueda estar en casa y no tener acceso a un televisor. Siempre y cuando haya conexión a Internet y se cuente con un dispositivo inteligente, con Pura TV ya no habrá programación que no se pueda ver, ésta es una aplicación especial para disfrutar de las retransmisiones de canales chilenos.

Aunque la app es chilena, no es necesario estar en Chile para usarla, ya que en cualquier parte del mundo se pueden ver canales propios del país sudamericano. Y no sólo están disponibles canales chilenos, también puede observarse la retransmisión de eventos deportivos. De igual manera, esta aplicación móvil transmite series de televisión.

Cada semana van actualizándose más canales latinos aportando mayor variedad al catálogo disponible en Pura TV. Aparte, hay canales que normalmente son de pago que ofrecen retransmisiones en vivo y con esta aplicación se pueden ver gratis. Cabe señalar que la última actualización disponible es la versión 3.3.4, por lo tanto, descargar Pura TV apk y empezar a utilizarla es la mejor forma de aprovechar Internet en móviles y tablets Android.