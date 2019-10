Una guía del principiante a hacer su primer juego video

El desarrollo de los juegos ha explotado en los últimos años, y ahora parece que todo el mundo está haciendo un videojuego. Tienes grandes estudios llenos de cientos de personas. Hay equipos pequeños que hacen juegos increíbles. Hay más gente que nunca en el desarrollo de juegos independientes. Esto es algo asombroso, porque todos aportan su experiencia y sensibilidad únicas al diseño de juegos.

Cuantas más personas podamos conseguir haciendo juegos y compartiendo sus voces individuales, más veremos que los juegos evolucionan en nuevas y emocionantes direcciones.

Lo creas o no, esto puede involucrarte.

¿Tienes una idea para un juego que te gustaría poder jugar rodando en tu cabeza? ¿Y nadie lo está logrando? Tengo buenas noticias para ti: hay más herramientas y soporte que nunca para ayudar a las personas que no tienen experiencia en codificación o desarrollo a aprender a crear los juegos de sus sueños. Si nadie está haciendo lo que quieres jugar, ¿por qué no aprendes a hacerlo tú mismo?

Comience de a poco y esté preparado para fracasar.

Antes de que te emociones demasiado, date cuenta de que, como con cualquier otra habilidad, aprender a diseñar y desarrollar juegos requiere tiempo y práctica. Su primer juego no se parecerá a los juegos pulidos que usted está acostumbrado a jugar, de la misma manera que su primer dibujo no saldrá con el aspecto de Monet. Esto está absolutamente bien. Mi primer juego tiene un error enorme en él que hace que se rompa para la mitad de sus usuarios. No pude encontrar la forma de arreglarlo.

Deberías disparar a lo que los desarrolladores llaman un prototipo: una versión más pequeña de tu idea con unos pocos mecanismos de trabajo, un prototipo que te permite ver cómo funciona tu juego, te permite mejorar el diseño y forma la base sobre la que luego puedes construir un juego completo.

A medida que hagas tu primer juego, también experimentarás lo mismo que cualquier otro desarrollador: «o problemas con el alcance. Probablemente querrá poner demasiado en su primer juego, demasiada mecánica, demasiado contenido. Tu ambición te empujará hacia cualquier número de trampas. Esto está bien, siempre y cuando lo arregle o «baje el telescopio».

Para tu primer juego, destila lo que te gustaría ver en una sola mecánica y trata de crear esa única cosa. Vaya con un mecánico simple como «navegue una historia seleccionando sus acciones de un menú» o «evite que un objeto se caiga». Piensa en Pong, no en Call of Duty. Probablemente no será la próxima gran cosa, pero será un prototipo, y será algo sobre lo que podrá construir en el futuro, si así lo desea. Algunas cosas específicas que puedes evitar poner en tu primer juego incluyen funciones multijugador, marcadores en línea o trabajar en 3D.

Elija sus herramientas.

Así que tienes tu idea, destilada en un juego sencillo y manejable. ¿Y ahora qué? Aquí es donde entran en juego las herramientas que he mencionado. Hay una enorme variedad de ellos, y cada vez se crean más. Esta guía es principalmente para aquellos que no tienen absolutamente ninguna habilidad en ciencias de la computación, nunca han programado nada en su vida y piensan que está más allá de su capacidad para hacerlo.

Las siguientes herramientas le ayudarán a pasar de no tener experiencia en codificación o desarrollo a haber terminado su primer prototipo. La mayoría de ellos vienen preempaquetados con juegos de muestra, y una de las mejores maneras de aprender una nueva herramienta de desarrollo de juegos es jugar con ellos, desmontarlos y ver cómo funcionan.

He optado por centrarme en estas tres herramientas porque tienen la curva de aprendizaje menos profunda, pueden producir una amplia variedad de juegos y pueden producir un prototipo con bastante rapidez (para que puedas tener la satisfacción de tener algo que se pueda jugar antes). Todos ellos son gratuitos o tienen versiones gratuitas, lo que significa que no tendrá que gastar un par de cientos de dólares para averiguar si esto es algo que quiere perseguir.

Twine

Twine es un programa bastante nuevo y gratuito que te permite crear juegos de estilo «elige tu propia aventura» y escupirlos en un archivo html que puedes compartir fácilmente con el mundo. Utiliza un editor visual con códigos y sintaxis fáciles de entender. Usted ingresa el texto de su historia y los comandos en una serie de nodos enlazados.

Si usted no tiene absolutamente ninguna experiencia con la codificación o cualquier tipo de programación, Twine puede ser un excelente punto de partida. No sólo es muy fácil de recoger y usar, sino que también le enseñará los principios básicos de la programación: sentencias if-then, manipulación de variables y otros conceptos que forman el núcleo de la comprensión de cómo hacer las cosas con el código.

Si tienes experiencia en codificación o desarrollo web, puedes fácilmente escalar juegos Twine a programas más complejos. El hecho de que Twine produzca archivos html significa que puedes incrustar cualquier cosa que quieras en cualquier página web, incluyendo fotos, música e incluso otros juegos flash.

Twine ya se ha utilizado para una variedad de propósitos: juegos, poesía e incluso entrevistas con desarrolladores de juegos. La principal debilidad de esto es que, si estás buscando hacer algo más complejo que si-entonces los enunciados -digamos, eventos aleatorios o cronometrados- tendrás que escribir tu propio código. Ese tipo de cosas no son apoyadas nativamente por Twine. Además, si estás buscando hacer algo basado en la acción (como un juego de plataformas o un juego de disparos), querrás elegir un motor diferente.

Juegos hechos en Twine: Howling Dogs, Afterward

Este tutorial de Anna Anthropy te pondrá en marcha con Twine en tan sólo media hora. Definitivamente sugiero que empecemos por aquí. Si quieres ir más lejos, Porpentine tiene una lista de recursos increíbles que incluye fragmentos de código, documentación y otros enlaces útiles aquí.

Stencyl

Otra herramienta de reciente creación, Stencyl tiene una interfaz gráfica muy amigable que te ayudará a crear una gran variedad de juegos. Stencyl utiliza un enfoque de codificación similar al de Lego, en el que se organizan «bloques» de código y se encajan en frases lógicas. Si estás empezando a dominar la codificación, puedes cambiar a un modo que te permitirá ver y editar el código en estos «bloques», permitiéndote modificar o incluso crear código desde cero que funcionará con todo lo demás en el programa.

La herramienta también viene preempaquetada con varios juegos de muestra, que puedes modificar a tu gusto. Ver y editar el código en estos bloques es también una forma de empezar a entender Actionscript3, que luego puedes aplicar para crear juegos y aplicaciones flash sin la ayuda de Stencyl.

Dado que los juegos de Stencyl se envían a un archivo.swf (flash), esto hace que sea fácil compartir tus juegos con otros. Si no tienes alojamiento web propio, puedes subir tu juego al sitio de Stencyl y compartir el enlace desde allí.

Otra ventaja de Stencyl es su servidor de activos dentro del programa, que le permite descargar y compartir activos de arte, bloques de código e incluso juegos completos directamente en Stencyl.

Stencyl tiene algunos inconvenientes. Como el programa es relativamente nuevo, todavía tiene algunos errores. Un error que he encontrado ha borrado la mayor parte de mi trabajo, así que si vas a usar esta herramienta te recomiendo encarecidamente que guardes varias copias de lo que estás haciendo. Ahorre a menudo. El programa base es gratuito, pero la versión pro (que ofrece más personalizaciones y acceso a foros privados) es de 79 dólares al año. Si quieres portar tus juegos a iOS son otros 149 dólares al año.

Juegos hechos en Stencyl: Videojuego de bolsillo, The Brim

Puedes ver un práctico video tutorial sobre cómo crear juegos de Stencyl aquí, aunque el programa tiene un muy buen curso intensivo incorporado. Información adicional está disponible en su sitio bastante completo, Stencylpedia.

GameMaker

GameMaker es muy similar a Stencyl, pero tiene algunas diferencias clave. La versión gratuita de GameMaker sólo se exporta a archivos ejecutables (.exes o.dmgs) con marcas de agua. Ofrece más formatos y características si compra una de las versiones pagadas (Standard por $49.99, Professional por $99.99, y Master por $499.99). GameMaker utiliza un enfoque similar de interfaz de arrastrar y soltar para el código, pero utiliza su propio lenguaje que sólo funciona en GameMaker. Sin embargo, GameMaker se ha utilizado para producir juegos independientes de alto perfil como las versiones originales de Spelunky y Stealth Bastard.

GameMaker, como Stencyl, tiene un tutorial muy útil que viene con el programa. Le sugiero encarecidamente que lo repase la primera vez para que se haga una idea de cómo funcionan las cosas y cómo navegar por la interfaz. Una vez hecho esto, YoYo Games tiene un montón de tutoriales que pueden ayudarte a crear el tipo de juego que estás esperando. GMLscripts es un sitio maravilloso lleno de scripts gratuitos que puedes usar en tu juego, y TIGsource tiene un hilo conductor para tutoriales y juegos GameMaker de código abierto.

Estas son las tres herramientas que yo sugeriría a los principiantes totales que tienen poca o ninguna experiencia en codificación. Están lejos de ser los únicos disponibles. Existen entornos de desarrollo más avanzados y potentes como Unity, frameworks de código como Flixel y Flashpunk, y herramientas altamente especializadas para crear un tipo específico de juego. Dos de ellos son Adventure Game Studio e Inform7. Esto es sólo la punta del iceberg: si puedes pensar en un tipo específico de juego que te gustaría crear, es probable que encuentres una biblioteca de códigos o un programa que te ayude a crearlo.

Consigue algunos gráficos. Consigue algunos sonidos.

Si te preocupan los recursos artísticos, la música, el sonido y otras cosas que hacen que tu juego esté más pulido, no te preocupes. Freesound.org tiene toneladas de sonidos de código abierto, OpenGameArt.org puede cubrir su arte, y usted puede buscar música de código abierto en sitios de música como SoundCloud.

Si usas algo que haya sido creado por otra persona, asegúrate de usar algo bajo Creative Commons, y dale crédito en tu juego. Apoyar a otros artistas es lo que hace que estas cosas sigan ocurriendo.

Encuentre a una persona honesta para que juegue su juego. Observen a este valiente individuo.

Así que has hecho un prototipo de tu primer juego, ¿y ahora qué? Compártelo! Puedes aprender mucho sobre el diseño de tu juego si te sientas con alguien que no lo ha jugado, y lo ideal es que no sea un pariente o una persona importante, y hacer que juegue tu juego. Vea lo que hacen instintivamente, lo que entienden y lo que no entienden. Consigue que tantas personas como puedas jueguen tu juego y trata de averiguar qué funcionó y qué no. Luego, itere en su diseño tanto como sea posible.

Gran parte de la creación de un juego es la iteración. No tengas miedo de intentarlo y equivocarte. Ningún juego es perfecto y nada se siente completamente terminado. Pero no dejes que esto te impida declarar que tu juego ha terminado y pasar al siguiente.

Necesitas iterarte a ti mismo como diseñador de juegos tanto como necesitas iterar tus juegos individuales. No se preocupe por un solo prototipo para siempre. No trate de forzar un diseño que simplemente no está funcionando. No tengas miedo de seguir adelante.

Haz todo esto de nuevo, y probablemente lo harás mejor.

Termina tu juego y luego haz otro.

Lo más importante que puedes hacer después de hacer tu primer juego, probarlo, refinarlo y lanzarlo es hacer otro. Involucrarse con otros desarrolladores de juegos es una gran manera de hacerlo. Nuestros números crecen día a día. Puedes obtener ayuda sobre temas específicos o simplemente inspirarte trabajando con tus compañeros. Los Atascos de Juego son un aspecto especialmente maravilloso de esto. Los atascos son eventos de desarrollo de juegos frenéticos en los que hay que hacer un prototipo en un tiempo limitado, a veces con las limitaciones de un tema común o un conjunto de herramientas específicas. Estas mermeladas son una gran manera de perfeccionar tus habilidades, forjar otras nuevas y trabajar con gente interesante que de otra manera no tendrías la oportunidad de conocer.

Una vez que haya hecho su primer juego, el siguiente objetivo debe ser hacer un buen juego.

Investigue un poco. Eso no significa sólo «jugar».

Estudiar diseño de juegos es algo que yo sugeriría para cualquiera que ame los juegos, no sólo para aquellos que quieran crearlos. Es una habilidad compleja con muchos aspectos, y afortunadamente hay mucho material que puedes consultar sobre el tema. La Bóveda de la GDC tiene muchas charlas libres sobre una gran variedad de temas. Hay tutoriales sobre cómo hacer prototipos físicos de juegos usando papel, e incluso listas de cosas que NO deberías hacer como diseñador de juegos.

Muchos desarrolladores individuales ofrecen charlas sobre aspectos del diseño de juegos en sus sitios. Vea las contribuciones de Anna Anthropy, Chris Hecker y Steve Swink, entre otros.

Si prefieres estudiar cosas en formato de árbol muerto, echa un vistazo a libros como «Cómo hacer cosas con videojuegos» y «Extra Lives».