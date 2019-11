Las cámaras de fotograma completo están apareciendo en los titulares de nuevo. Con Nikon y Canon anunciando recientemente nuevas líneas de cámaras sin espejo de fotogramas completos, usted podría estar preguntándose, ¿cuál es el gran problema? En realidad, las cámaras digitales de fotograma completo no son nada nuevo, pero con estos nuevos modelos sin espejo, Canon y Nikon parecen estar doblando el formato y no ofrecer sensores más pequeños en absoluto (al menos, todavía no). ¿Ya es hora de que muerdas la bala y te vayas a la cabeza?

Publicamos este artículo en 2013, cuando Sony presentó las primeras cámaras sin espejo de fotogramas completos: la A7 y la A7R. Los anuncios de Nikon y Canon nos dieron un ligero deja vu, así que decidimos volver a visitar este artículo. Han pasado cinco años, y con Sony ahora en su tercera generación de cámaras A7 (además de la nueva A9), parece que Sony tomó una buena decisión – es actualmente la marca más vendida para cámaras de fotograma completo, sin espejo o DSLR, según la compañía.

La entrada de Nikon y Canon en el segmento de gama alta sin espejos da a esta categoría una validación y un impulso aún mayores, pero aún así se plantea la pregunta: ¿La mayoría de los consumidores necesitan un marco completo? Echemos un vistazo a los beneficios de un sensor grande, y también a algunas razones por las que puede que no necesite una cámara de fotograma completo para tomar grandes fotografías.

¿Qué es una cámara de fotogramas completos?

Las cámaras digitales de fotograma completo utilizan un sensor que equivale en tamaño a una película de 35mm (36 x 24mm), y es el formato de «consumidor» más grande que se puede comprar sin necesidad de entrar en el mundo especializado del formato medio. Los sensores de imagen completa se encuentran normalmente en las DSLR de gama alta y, cada vez más, en las cámaras sin espejo. Estas son cámaras de objetivos intercambiables utilizadas por fotógrafos profesionales y aficionados avanzados, normalmente con precios iniciales de alrededor de 2.000 dólares, aunque a menudo se pueden encontrar modelos más antiguos por mucho menos.

Las cámaras con sensores de imagen completa tienden a ser grandes y voluminosas cuando se comparan con los formatos más pequeños y económicos como APS-C y Micro Four Thirds. A menudo se les llama sensores de marco de recorte. Incluso las cámaras de fotograma completo sin espejo, que pueden desechar la voluminosa caja de espejos utilizada en una DSLR, pueden ser bastante grandes, ya que los objetivos deben ser lo suficientemente grandes como para proyectar una imagen que llene el sensor más grande. En comparación, las cámaras APS-C o Micro Four Thirds pueden tener objetivos mucho más pequeños y, por lo tanto, ofrecen un tamaño total más conveniente, especialmente si llevan varios objetivos a la vez.

A pesar del potencial de una cámara de fotogramas completos, no es necesario para crear imágenes hermosas.

Entonces, ¿por qué un fotógrafo querría cargar con una cámara de fotograma completo? Resulta que el tamaño del sensor es el que más influye en la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea la superficie, mayor será la cantidad de luz que el sensor puede recoger, lo que se traduce en una mejor calidad de imagen, especialmente en situaciones de poca luz.

Sin embargo, una ventaja de los sensores más pequeños es que es más fácil hacer lentes zoom largos. Es por eso que las cámaras puente compactas como la Nikon P1000 tienen un rango de zoom increíblemente largo que simplemente no existe en cámaras más grandes. Pero el sensor dentro de tales cámaras es muchas veces más pequeño que el Micro Cuatro Tercios, y mucho menos que el de fotograma completo.

Sin embargo, los sensores de fotograma completo tienen otra ventaja que va más allá de la calidad de imagen objetiva: mejor profundidad de control de campo. Considere dos fotos con un encuadre idéntico, una foto en el encuadre completo y una foto en un formato más pequeño. La cámara de formato más pequeño requerirá un objetivo de ángulo más amplio o tendrá que colocarse más lejos del sujeto para capturar el mismo encuadre que la cámara de encuadre completo. Ambas opciones – usar una lente más ancha, moverse más lejos – tienen el efecto de aumentar la profundidad de campo. Efectivamente, esto significa que un sensor de marco completo producirá una profundidad de campo menor en comparación con un sensor más pequeño.

En otras palabras, el desenfoque del fondo puede ser «desenfocado» en una cámara de fotograma completo, lo que ayuda a separar al sujeto de su entorno. Este es un aspecto que es popular en los retratos, de ahí que las cámaras de los teléfonos modernos tengan «modos de retrato» que imitan el efecto de la profundidad de campo poco profunda.

A pesar de todas las maravillosas capacidades fotográficas de las que son capaces los sensores de fotograma completo, existen desventajas. Como ya se ha mencionado, las cámaras de fotogramas completos son grandes y pesadas, por lo que no son ideales para cámaras de uso diario o de viaje. Las cámaras de fotograma completo sin espejo son más pequeñas, pero no tan compactas como las cámaras Micro Cuatro Tercios y APS-C sin espejo. Y aunque la profundidad adicional del control de campo es grande, la profundidad de campo poco profunda no es siempre lo que necesita.

Las cámaras de fotograma completo tampoco pueden usar lentes diseñadas para sensores recortados, o al menos no pueden usarlas al máximo de su potencial, y los lentes de fotograma completo suelen ser más caros que sus contrapartes de sensores recortados. Y mientras que un sensor de fotograma completo ofrece una mejor calidad, el detalle de la imagen sigue siendo dictado por el objetivo – y por lo general se puede poner un objetivo de fotograma completo en un cuerpo de fotograma recortado y aún así obtener grandes resultados, mientras se ahorra algo de dinero en la cámara en el proceso.

¿Necesita un marco completo?

La verdad es que no todo el mundo necesita una cámara de fotograma completo para crear imágenes hermosas. Un sensor Micro Four Thirds o APS-C ya es mucho más grande que el que tiene en su smartphone. Así que mientras Nikon, Canon y Sony pueden estar llamando mucho la atención sobre el formato completo en este momento, otras marcas importantes ni siquiera tocan el formato. Fujifilm ofrece tanto cámaras APS-C como de formato medio, saltándose por completo el cuadro completo; Panasonic y Olympus han adoptado por completo Micro Four Thirds, aunque la primera lanzará una línea sin espejo de cuadro completo en 2019.

Las mejores capacidades de captura de luz, mayor resolución y fondos más suaves hacen que las cámaras de fotograma completo sean las favoritas entre los profesionales, pero no es necesariamente una necesidad para todos los profesionales. Para algunos, la compacidad de los formatos más pequeños es una ventaja mayor.

Sin embargo, si estás buscando mejorar tu fotografía, moverte a fotograma completo te permitirá sacar un poco más de tu equipo. Antes de pasar de una cámara de nivel básico, asegúrese de considerar varias cosas de antemano, como el costo, el precio de los objetivos, y si el tipo de fotografía que usted hace realmente requiere esos beneficios de fotograma completo.

Entonces, ¿hay otra revolución de fotogramas completos en camino? Tal vez, pero todavía no es probable que el cuadro completo se convierta en el estándar del consumidor. Sin embargo, con tres grandes jugadores compitiendo ahora en el segmento de full-frame mirrorless, podríamos ver más y más cámaras de full-frame asequibles en un futuro próximo.