¿Cuál es la regla de los terceros y cómo se usa?

La regla de los tercios es probablemente un término que usted puede haber oído en referencia a la fotografía o la videografía, o tal vez incluso el diseño gráfico o el arte. Pero tal vez te estés preguntando, ¿cuál es la regla de los tercios y por qué se hace referencia a ella tan a menudo? La regla de los tercios es una «regla» compositiva que sugiere sumergir la imagen en tercios y colocar el sujeto en uno de esos lados, en lugar de en el centro. Al igual que otras reglas de la fotografía, la regla de los tercios se entiende sólo como una guía, pero la mayoría de las veces ayuda a crear imágenes más fuertes. Aquí está el cómo.

La regla más simple de composición

Hay muchas «reglas» de composición, y aquí tenemos reglas en las citas porque se parecen más a las directrices que a las reglas reales. La proporción áurea es otra de las que puede haber oído hablar (y si tiene problemas con ella, hay herramientas para ayudarle). Pero la razón de la regla de la popularidad de los terceros radica menos en lo que promueve, y más en lo simple y fácil que es de entender. En pocas palabras, la regla de los tercios es la base de la mayoría de las discusiones sobre la composición; es la base de las prácticas compositivas más aceptadas, y por esta razón, es uno de los primeros conceptos que se les dice a los fotógrafos que aprendan. Entonces, ¿cuál es la regla de los tercios?

La regla de los tercios es un conjunto de pautas destinadas a ayudar a un fotógrafo a colocar un sujeto en la imagen, de una manera que sea agradable para el espectador. La forma más común en que se muestra visualmente es con un patrón de cuadrícula colocado sobre la imagen, mostrando dos líneas verticales (dividiendo la imagen en tercios verticalmente) y dos líneas horizontales (dividiendo la imagen en tercios horizontalmente), como se muestra en la imagen de abajo.

Esta regla es tan popular y tan importante para los procesos creativos de muchos fotógrafos que hoy en día muchas cámaras digitales tienen la opción de superponer el patrón de cuadrícula sobre el visor o el monitor de visualización en vivo. Esto permite al fotógrafo o videógrafo alinear correctamente el sujeto para cumplir con la regla de los terceros.

Pero, una vez más, ¿cuáles son las directrices? Varían de persona a persona, pero en general, las pautas aceptadas son las siguientes:

Al fotografiar a personas, usted desea que su objeto esté alineado con una de las líneas verticales del marco. Esto no necesita ser exacto, pero cuanto más cerca, mejor. Además de que el sujeto esté alineado con una de esas líneas verticales, usted también quiere que sus ojos estén aproximadamente alineados con una de las líneas horizontales. Además, si la persona no está mirando directamente a la cámara, usted quiere que la mayor parte del marco esté abierto en la dirección en la que él o ella está mirando. Así que si el sujeto está mirando a la derecha (su izquierda), usted querrá que el sujeto esté alineado a la línea vertical derecha; si ella está mirando a su izquierda (su derecha), entonces usted querrá alinearlo con la línea vertical izquierda.

Al fotografiar paisajes (como se puede ver en esta serie), se desea alinear el horizonte con una de las líneas horizontales, generalmente la inferior. Esto es para evitar que el horizonte quede en el centro del cuadro y que la imagen se corte visualmente por la mitad. Esto también se aplica a las fotos de personas, pero las directrices mencionadas anteriormente deberían tener prioridad sobre ésta y a menudo ocuparse de la cuestión de un horizonte centrado.

Lo ideal es que el punto de interés (para un retrato, normalmente serán los ojos) esté en o alrededor de uno de los puntos en los que una línea vertical cruza una línea horizontal. Esto no siempre es posible, mientras se siguen todas las reglas anteriores, pero cuando lo es, los resultados son maravillosos.

¿Tienes que usarlo?

A pesar de que se le llama una regla, como se señaló anteriormente, la regla de los tercios no es más que un conjunto de directrices para ayudarle a componer sus imágenes, vídeo o arte de una manera atractiva para el espectador. Como con cualquier guía, pueden y deben romperse, pero es importante tener una razón para romperlas, y más allá de eso, una comprensión de cómo su elección afectará al espectador.

Así que no, no tienes que usar la regla de los tercios. Sin embargo, recomendamos usarlo siempre que sea posible ya que es una fórmula comprobada que funciona, y como dice el dicho: Si no está roto, no lo arregles. Así que a menos que la regla de los tercios rompa tu imagen (es decir, que no produzca el aspecto, la sensación o el estilo que buscas) es mejor hacer uso de ella.

Aprender a usar la regla de los tercios

Si quieres aprender a usar la regla de los tercios con mayor efecto en tus imágenes, es importante que te hagas dos preguntas importantes con respecto al tema de tu imagen:

¿Con qué línea vertical debe alinearse (recuerde prestar atención a la dirección que están mirando)?

¿Qué alineación horizontal, para los ojos, da la apariencia más atractiva? En la mayoría de los casos, ésta será probablemente la parte superior de las dos líneas horizontales, pero la inferior siempre debe ser considerada también.

Además de hacerse estas dos preguntas, también recomendamos encendamos la rejilla de su cámara si tiene esa opción. Esto es increíblemente útil porque le permite ver visualmente dónde se está alineando el sujeto en tiempo real, como se muestra en este vídeo.

Utilizar esta regla es más natural para algunos que para otros, pero si sigues los puntos anteriores y haces un esfuerzo por considerar la regla antes de cada toma, entonces eventualmente mejorarás en la implementación instintiva de la misma en tus imágenes.

Cuándo no utilizarlo

Hay algunos casos de nicho en los que la aplicación estándar de la norma, o partes de ella, no se aplica. Uno de estos ejemplos se encuentra en la fotografía de cabecera estándar, que casi siempre requiere que el sujeto esté centrado en el marco. En un caso así, usted no tendría en cuenta las líneas verticales y sólo se preocuparía de alinear los ojos de su sujeto con la línea horizontal de su elección (generalmente la superior).

Lo más importante aquí es tener en cuenta sus propias necesidades o las de sus clientes antes de aplicar la regla a una imagen determinada. Al igual que en el ejemplo anterior con respecto a las fotos de la cabeza, ya que el uso previsto requiere un sujeto centrado, es apropiado ignorar la alineación de inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha.

Otra razón para abandonar la regla de los tercios es la simetría. Centrar un paisaje simétrico llamará la atención sobre esa simetría, mientras que usar la regla de los tercios romperá ese efecto. Una composición centrada puede resaltar la simetría, así como algunas líneas y patrones.

La regla de los tercios no sólo es importante en la captura

Otra cosa a considerar con la regla de los tercios es que usted no está casado o divorciado de ella en el momento de capturar su imagen. La mayoría de los programas de edición de imágenes de hoy en día vienen con herramientas de recorte avanzadas que facilitan el reencuadre de una imagen para cumplir con la regla de los tercios en caso de que decida más tarde que el cambio es necesario (siempre y cuando esté de acuerdo con perder algo de resolución recortando parte de la imagen).

Esperamos que esta visión general le haya dado un entendimiento básico sobre la regla de los terceros – qué es, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, y cómo implementarlo en su flujo de trabajo. Compositivamente, nada mejorará sus imágenes tan dramáticamente como la regla de los tercios, así que tómese un tiempo para memorizarlas y practicar su uso – sus imágenes serán mucho mejores para ello.