9 Problemas de Wi-Fi y cómo solucionarlos

¿Las velocidades de Internet son lentas? He aquí cómo arreglar tu Wi-Fi con estos consejos rápidos

Internet inalámbrico es como la electricidad en este punto – sólo se nota que existe cuando deja de funcionar. Entonces entras en pánico. Pero no es necesario! Hay muchas formas únicas en las que tu router puede dejar de funcionar, pero te sorprendería saber cuántos de estos problemas pueden solucionarse fácilmente.

Incluso puedes arreglarlo tú mismo con unos cuantos y sencillos consejos. He aquí una lista de cosas que suelen fallar con Wi-Fi, y cosas sencillas que puedes intentar resolver.

Acceso lento o nulo a Internet en algunas habitaciones

Wi-Fi son ondas de radio, lo que significa que tu router emite en todas las direcciones desde una ubicación central. Si tu router está en un rincón lejano de tu casa, entonces estás cubriendo una gran parte del mundo exterior innecesariamente. Si puede, mueva su router a una ubicación más centralizada. Cuanto más cerca pueda colocar su enrutador en el centro de su área de cobertura, mejor será la recepción en toda su casa.

Si tiene antenas externas, puede intentar ajustarlas también. Alternar entre las posiciones completamente vertical y completamente horizontal puede ayudar a alcanzar en múltiples direcciones.

Si usted vive en un edificio de apartamentos, es posible que otros enrutadores estén interfiriendo con los suyos. El software gratuito como NetSpot en Mac y Windows (y Android) o Wi-Fi Analyzer para Android, puede mostrarle todas las redes inalámbricas cercanas y el canal que están utilizando. Si su enrutador se superpone con redes cercanas en habitaciones particulares, considere cambiar a un canal menos congestionado.

Si nada de eso ayuda, tu casa podría ser demasiado para que un solo enrutador la maneje. Considere comprar un repetidor inalámbrico o configurar un enrutador antiguo para que sirva como uno para extender el alcance de su enrutador principal.

Internet lento en todas partes

Si tu velocidad Wi-Fi es lenta sin importar dónde estés, intenta conectar un portátil directamente a tu módem y prueba la velocidad de Internet usando un sitio como speedtest.net. Si las velocidades siguen bajando, es probable que el problema sea con su conexión a Internet, no con su enrutador. Póngase en contacto con su ISP.

Si ese no es el problema, podría ser que su canal inalámbrico actual esté saturado por sus dispositivos o por los de otras redes cercanas. Considere la posibilidad de cambiar el canal de su enrutador en la configuración de su enrutador. Sin embargo, cada marca de router lo hace de forma diferente.

Si eso no ayuda, realizar un restablecimiento de fábrica en tu router y configurarlo de nuevo puede ayudar. En la mayoría de los routers, hay un botón «Reset» que puedes mantener presionado con un sujetapapeles. Hágalo durante 30 segundos y el enrutador debería tener los valores predeterminados de fábrica. Utilice nuestra guía para configurar un enrutador inalámbrico para que todo esté bien configurado, y vea si eso ayuda.

Si nada de eso funciona y su Internet está bien en una conexión por cable, su enrutador podría estar muriendo. Considere la posibilidad de comprar uno nuevo: Aquí están cinco de los mejores routers que conocemos. Si el enrutador parece estar bien, entonces podría ser tu módem, el cual podría sufrir problemas de conectividad si se está saliendo.

Un dispositivo no puede conectarse a la Wi-Fi

A veces te encuentras con un problema con un dispositivo en particular. Probablemente sea sólo un problema momentáneo. Intenta apagar la Wi-Fi de tu dispositivo y volver a activarla. Si esto no funciona, haz lo mismo con tu router desenchufándolo y volviéndolo a enchufar 30 segundos después.

Si esto no ayuda, o si el problema se repite, considere la posibilidad de eliminar su red actual de la lista de redes guardadas en su dispositivo y, a continuación, vuelva a conectarse.

Si está ejecutando Windows 10, busque la solución de problemas de Wifi y abra el resultado, Identifique y repare los problemas de red. Eso pasará por una serie de diagnósticos que pueden restaurar la conectividad. En MacOS, puede ejecutar Wireless Diagnostics. Mantenga pulsada la tecla Opciones y haga clic en el icono AirPort (Wi-Fi) de la barra de menús. Busque Open Wireless Diagnostics y siga las instrucciones en pantalla.

Si nada de eso funciona, considere reiniciar el dispositivo.

Nada puede conectarse a Wi-Fi

Si no puedes conectarte a tu Wi-Fi, conecta tu portátil al enrutador directamente usando un cable Ethernet, y mira si puedes conectarte de esa manera. Si eso funciona, el problema es tu Wi-Fi, pero si no funciona, es posible que tu Internet no funcione. En ese caso, debe ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

El restablecimiento de su router puede solucionar un sinnúmero de problemas y la incapacidad de conectarse es uno de ellos. Presione el botón de reinicio en la parte posterior del enrutador con un sujetapapeles durante 30 segundos y el enrutador deberá tener los valores predeterminados de fábrica. Utilice nuestra guía para configurar un enrutador inalámbrico para que todo esté bien configurado.

Si eso no sirve de nada, es posible que deba considerar la compra de un nuevo enrutador.

Las conexiones caen en momentos aleatorios

¿Hay algún tipo de patrón? ¿Caen las conexiones cada vez que usas el microondas? Puede sonar raro, pero algunos routers tienen problemas con esto, especialmente en la frecuencia de 2.5GHz o si usted está usando un microondas más antiguo con problemas de escudos.

Puede ser que esté experimentando interferencias de otras redes o dispositivos. Si sus vecinos son grandes usuarios de Wi-Fi a una hora en particular cada día, esto podría ser una ralentización. Cambiar el canal de tu router puede ayudar. Puede utilizar NetSpot en Mac y Windows y Wi-Fi Analyzer para Android para mostrarle todas las redes inalámbricas cercanas. Si el tuyo se superpone con redes cercanas, el cambio a un canal menos congestionado en la configuración de tu router puede ser de ayuda.

Si esto no funciona, intenta realizar un restablecimiento de fábrica en tu router presionando un clip en el agujero en miniatura que tiene.

La red Wi-Fi desaparece por completo

Si pierdes el rastro de tu red Wi-Fi en cualquier dispositivo, es posible que tu router se reinicie solo. ¿Ves una red desprotegida con el nombre de tu marca de router? Eso podría ser tuyo. Conecte un ordenador portátil o de sobremesa a través de un cable Ethernet y utilice nuestra guía para configurar un router inalámbrico para que todo vuelva a estar correctamente configurado.

Si no ve una red de este tipo, conecte su portátil al enrutador con una Ethernet y compruebe si tiene una conexión. Utilice nuestra guía para encontrar la dirección IP de su router y la información de inicio de sesión para obtener más ayuda.

La red se conecta, pero no hay acceso a Internet.

Puede sonar como un consejo cansado, pero intenta reiniciar tu módem desenchufándolo y volviéndolo a enchufar. Si esto no funciona, intenta reiniciar tu router de la misma manera, asumiendo que se trata de un dispositivo separado.

Conecte un ordenador portátil o de sobremesa a su router con un cable Ethernet (estos son los mejores). Si esto funciona, entonces el enrutador está teniendo un problema y es posible que sea necesario restablecerlo. Sin embargo, si todavía no hay Internet, es posible que haya un apagón. Póngase en contacto con su ISP.

El enrutador se bloquea regularmente y sólo reiniciarlo ayuda

Si tu router necesita ser reiniciado regularmente, considera darle un restablecimiento completo. En la mayoría de los routers, encontrarás un botón «Reset» que puedes mantener presionado con un sujetapapeles. Hágalo durante 30 segundos y el enrutador debería tener los valores predeterminados de fábrica. Utilice nuestra guía para configurar un enrutador inalámbrico para que todo esté bien configurado.

Si eso no funciona, es posible que tu router esté a punto de salir. Su única opción real es devolverlo si está dentro de su período de garantía o comprar uno nuevo. Si tienes que seguir ese camino, aquí tienes algunos de nuestros routers favoritos.

Olvidó la contraseña de Wi-Fi

Si realmente no recuerdas tu contraseña Wi-Fi y no hay notas o tarjetas con ella escritas en algún lugar, tendrás que restablecer tu router. Utiliza un clip para presionar el interruptor oculto en el estenopeo de la parte posterior de tu enrutador durante 30 segundos. A continuación, debe ser el valor predeterminado de los ajustes de fábrica.

Utilice nuestra guía para configurar un enrutador inalámbrico para que todo esté bien configurado.