Los problemas más comunes de Xbox One X y cómo solucionarlos

La Xbox One X es la consola más potente jamás creada. Capaz de jugar a muchos juegos con una resolución nativa de 4K a 60 fotogramas por segundo y ocupando aún menos espacio que los modelos anteriores de Xbox One, es una maravilla técnica. Sin embargo, todavía ha habido varios problemas de Xbox One X – tanto triviales como graves – desde su lanzamiento en 2017.

Afortunadamente, la mayoría de estos problemas se pueden solucionar siguiendo algunos pasos de resolución de problemas, por lo que estarás listo para volar el Swarm in Gears of War 4 o establecer un récord en Forza Horizon 4 en un abrir y cerrar de ojos. Para un resumen completo de los problemas comunes de la Xbox One estándar, consulta nuestra guía anterior, pero si tienes problemas específicos de la Xbox One X, has llegado al lugar correcto. Aquí están algunos de los problemas más comunes de Xbox One X y cómo puede solucionarlos.

Los juegos no se muestran en 4K o HDR

Si los juegos no se muestran en 4K con su Xbox One X, es probable que el problema esté en la configuración de su televisor. Ocasionalmente, puede ser algo tan simple como que el juego no soporte 4K, o una configuración dentro del juego que limite la resolución a favor de otra característica.

Posibles soluciones:

Hemos creado una guía completa para sacar el máximo provecho de 4K y HDR con tu Xbox One X, pero aquí tienes lo básico:

Asegúrese de que está utilizando un cable HDMI de «alta velocidad». Si estás usando el cable estándar que viene con tu Xbox One, ya lo estás usando. Los reemplazos están disponibles por casi nada en caso de que algo ocurra con el original.

Asegúrese de que el puerto HDMI de su televisor esté habilitado para HDMI 2.0a/HDCP 2.2-. Estos son los únicos puertos de su televisor que podrán utilizarse para contenido 4K y HDR. Si está utilizando un conmutador HDMI o un receptor AV, asegúrese de que también está habilitado para HDMI 2.0a/HDCP 2.2-. Esto le permitirá conectar varias consolas a uno o dos puertos compatibles de su televisor.

La Xbox One X de repente se apaga

Es lo peor que podría pasarle a tu Xbox One X. Estás en medio de un combate de PlayerUnknown’s Battlegrounds y estás a sólo unos segundos de una «cena de gallinas» cuando tu consola se apaga por completo. La pantalla es negra y es posible que no pueda volver a encender la consola.

Posibles soluciones:

En algunos casos, la propia consola podría estar defectuosa. Si este es el caso, su única opción es enviar la consola a Microsoft para que la sustituya o la repare. Para ello, utilice la herramienta de registro de productos Xbox e introduzca el número de serie de su sistema. Se encuentra en la parte posterior derecha de la Xbox One X y lleva la etiqueta «SN».

Sin embargo, antes de empaquetar tu Xbox One X para devolverlo, deberás comprobar el cable de alimentación. Un puñado de usuarios que se encontraron con que su sistema se apagaba espontáneamente pudieron solucionar el problema cambiando el cable incluido por un cable de otro fabricante. Debido a que la Xbox One X utiliza una fuente de alimentación interna, el cable de alimentación de CA básico de Nyko que se vende en GameStop es supuestamente compatible, y también funciona con la PlayStation 4. Desafortunadamente, a diferencia de la Xbox One original, si tu fuente de alimentación es defectuosa, no podrás cambiarla.

Si anteriormente eras el propietario de la Xbox One S, los usuarios también han informado del éxito del cable de alimentación de esa consola. Es idéntico al que se incluye con la Xbox One X.

No has iniciado sesión automáticamente en Xbox Live

Si utilizas el modo de ahorro de energía en lugar de «encendido instantáneo» en tu Xbox One X, de vez en cuando encenderás tu consola y te darás cuenta de que no está conectada a Xbox Live. Esto se debe a veces a un contratiempo en el extremo de Microsoft, y usted puede simplemente introducir manualmente su información de inicio de sesión para volver a conectarse, pero a menudo es causado por una memoria aparentemente corta en la propia consola – básicamente se ha olvidado de su red Wi-Fi.

Pulsa el botón de inicio del mando de tu Xbox One para abrir la guía y, a continuación, selecciona el símbolo del cambio que deseas llevar a la pantalla de ajustes. Desde aquí, seleccione Red, luego Configuración de red y, por último, Configurar red inalámbrica. Elija la red que desea utilizar e introduzca la contraseña y volverá a estar en línea.

Hemos notado que este problema tiende a ocurrir cuando no has jugado en tu Xbox One X durante unas semanas. En nuestra experiencia, no es causado por la red Wi-Fi, ya que nuestra PlayStation 4 y Switch se reconectan sin problemas después de un tiempo de inactividad prolongado.

Si la consola se desconecta de Xbox Live de forma intermitente, el problema podría estar relacionado con el módem o router. Intente cambiar del canal de 2.4GHz al canal de 5GHz, o viceversa, y podría experimentar menos problemas.

Se ve obligado a descargar actualizaciones de 4K para los juegos

La Xbox One X se encarga de la gestión de archivos de sus juegos «mejorados» de 4K, lo que facilita las cosas, pero también puede obligarte a pasar mucho más tiempo y ancho de banda descargándolos. En los juegos One X, Xbox One «Enhanced» descargan automáticamente la versión mejorada del juego, que puede ser el doble del tamaño de la versión estándar. No hay forma de descargar el juego estándar, incluso si no está utilizando un televisor 4K – los juegos no se jugarán en la consola sin la actualización. Si tienes una Xbox One antigua y planeas transferir tus juegos a la Xbox One X, este es otro paso entre tú y tus juegos.

Soluciones:

No todos los juegos son compatibles con 4K u otras mejoras de Xbox One X todavía, y si tienes algún juego no compatible instalado en tu Xbox One actual, podrás jugarlo inmediatamente después de transferir el contenido y las demás actualizaciones de los juegos. Sin embargo, esta no es una solución ideal, ya que muchos de los juegos más grandes y nuevos de Xbox One ya han sido mejorados.

Puede mitigar la espera planificando con anticipación y descargando las actualizaciones de 4K en su sistema original. Abra la configuración de su sistema y seleccione Sistema, luego Copia de seguridad y transferencia, y verá la opción de descargar el contenido del juego 4K. Marque esta casilla y los juegos compatibles comenzarán automáticamente el proceso de actualización, lo que significa que estarán listos en cuanto los mueva a la Xbox One X.

No puedes usar a Kinect

Al igual que la Xbox One S anterior, la Xbox One X no tiene un puerto Kinect incorporado. Esto significa que sin el uso de un adaptador, no podrá utilizar el sensor para los juegos compatibles o la interfaz de usuario de Xbox One. Desafortunadamente, tanto el sensor Kinect como el adaptador han sido descontinuados, por lo que no podrá adquirirlos directamente de Microsoft.

Posibles soluciones:

Casi todos los comandos de voz diseñados originalmente para Kinect son ahora compatibles con los auriculares con micrófono. No puedes encender tu consola usando tu voz sin Kinect, pero puedes usar la función para moverte por los menús y hacer selecciones. Sin embargo, debe estar utilizando el asistente de Cortana para que esto funcione. Los comandos de voz originales de la Xbox no son compatibles con los auriculares.

Tanto el adaptador Kinect como el adaptador Kinect siguen estando disponibles técnicamente a través de vendedores externos, aunque los precios ya son bastante altos. (Usted puede terminar pagando lo mismo que pagó por la Xbox One X en sí misma). A menos que tengas una buena razón para necesitar un Kinect y no quieras usar el modelo original de Xbox One, déjalo ir.

La Xbox One X no se enciende con un controlador

Ocasionalmente, tu Xbox One X se negará a encenderse cuando presiones el botón central de tu mando. Incluso después de desenchufar la consola de la toma de corriente e intercambiar las baterías del controlador, el sistema simplemente no se enciende. Es un tema espeluznante, pero la solución es mucho más simple de lo que se espera.

Solución: