El hombre que se bebía 7 pintas al día se deshace del 14º después de no poder subir una colina en Benidorm.

Un hombre que se tomaba siete pintas al día y se emborrachaba con comida chatarra se ha despojado más de 14 después de que un día festivo en Benidorm le obligara a cambiar sus costumbres.

Paul Aitchison, de 59 años, a menudo comenzaba el día con un desayuno inglés completo, un bocadillo de pastel y un paquete de galletas después, y luego devoraba dos comidas para llevar cada noche.

Entre comida para llevar, el hombre de Liverpool se dirigía al pub y se hundía unas siete pintas -o hasta 50 a la semana- mientras jugaba a los dardos y se ponía al día con sus amigos.

Pero el Sr. Aitchison, que pesaba 29 libras y pesaba más de lo que pesaba, hizo cambios dramáticos en su estilo de vida después de que no pudo subir una pequeña colina en España o agacharse para atarse los cordones de sus zapatos, informa el Liverpool Echo.

El Sr. Aitchison ya tenía 25 años cuando se casó con su esposa Pam a los 30, y a los 57 años pesaba 28 libras y 13 kilos.

Ahora ha perdido casi la mitad de su peso corporal después de dejar los desayunos grasientos y las comidas para llevar, y de deshacerse de la comida chatarra y la cerveza.

Tanto él como su esposa pueden caber dentro de sus pantalones más viejos.

Él dijo: «Almorzaba con pan blanco y muchos de ellos con jamón, queso o carne en conserva.

«Y siempre tenía pastel y galletas después, fácilmente pasando por al menos un paquete de galletas al día.

«Para el té, normalmente bajábamos a tomar un curry o un filete con un montón de patatas fritas.

«Comía bocadillos todo el día con pasteles y galletas, pero era por la noche cuando, aunque no me daba cuenta, estaba realmente acumulando kilos.

«Me gustaban mis dardos y me iba a mi local a jugar, pero por supuesto, mientras tirabas las flechas, también bebías.

«Probablemente tomé entre 40 y 50 pintas, lo que hace un promedio de siete pintas por noche.

«Y todas las calorías vacías. Pero eso no era todo – cuando volvía de una noche de fiesta, llamaba a la comida para llevar para otra comida de papas fritas o una pizza.

«Intenté hacer dieta, pero nunca funcionó.»

El Sr. y la Sra. Aitchison, de 59 años, se unieron a Slimming World cuando regresaron de sus vacaciones en Benidorm.

El Sr. Aitchison dijo: «Mi hermana y su marido habían reservado el hotel y no teníamos ni idea de que estaba en la cima de una colina antes de irnos.

«Me horroricé cuando lo vi porque no había forma de que pudiera subir fácilmente, especialmente con el calor español.

«Posiblemente podría haberme forzado a llegar a la cima, pero no tengo ni idea de en qué estado estaría para cuando llegara allí.

«Al final, dejamos a mi hermana y a su marido en la colina, y Pam y yo nos dimos por vencidos y nos subimos a un taxi.

«Era tan grande que ni siquiera podía agacharme para atarme los cordones de los zapatos y eso, y la colina del hotel, me hizo darme cuenta de que tenía que hacer algo al respecto.»

Cuando el Sr. Aitchison se unió a Slimming World hace dos años ya había perdido una piedra, pero no estaba seguro de poder perder más peso.

Él dijo: «Al principio bromeaba con que sólo le hacía compañía a Pam, pero en realidad me daba vergüenza admitir que lo hacía por mí y que necesitaba hacerlo.

«Y, si soy honesto, me preocupaba no poder hacerlo. Había sido grande durante tanto tiempo que no estaba seguro de poder perder peso».

Ahora ha bajado a la 15ª edición de 11½lbs después de cambiar drásticamente su dieta y hacer ejercicio.

Él dijo: «Ir a Slimming World y pagar esa primera cuota fue la mejor cantidad de £5 que he gastado.

«Durante los primeros seis meses perdí seis piedras – una piedra al mes – y todavía se me está cayendo.

«Cambié el desayuno frito por Weetabix con leche descremada y comeré sándwiches con pan integral para el almuerzo o, a veces, simplemente comeré fruta.

«Ya no voy a ir a la fiesta de las papas fritas y hago toda la comida para mí y para Pam, y disfruto haciéndolo. Así que ahora es un guiso saludable o una cazuela, o pollo o bistec con verduras.

«Y corté la cerveza totalmente. No tenía idea de lo malo que era para mí, así que dejé de beber y ahora sólo tomo Coca-Cola light o agua y me siento mucho mejor por ello.

«Quiero llegar a 12½st, así que me quedan otros tres, pero sé que puedo hacerlo, y luego tendré que quitar el exceso de piel, pero mi médico ya ha mencionado que lo he hecho porque dice que lo he hecho muy bien para llegar hasta aquí.

«Hace diez años apenas podía caminar, ahora me siento en mejor forma que nunca y camino a todas partes. Mi vida ha cambiado y levantaré un vaso – de agua – para eso.»