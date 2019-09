Esta mujer se deshace de siete piedras y reduce a la mitad el tamaño de su cuerpo tras las fiestas de Benidorm

Una mujer derramó siete piedras y redujo a la mitad su tamaño corporal después de que se sintiera avergonzada de no poder caminar hasta su hotel Benidrom.

Pam Aitchison llegó para unas vacaciones de quince días, pero se horrorizó cuando no pudo hacer la caminata de media milla con el calor.

La mujer de 59 años de edad, de Toxteth, Liverpool, dijo que la dejaron sin aliento a medio camino y buscando un taxi para llevarla allí.

Ella dijo: «Fue horrible. No era que la caminata fuera alta o demasiado larga, simplemente no podía hacerlo – no podía hacerlo por mucho que lo intentara.

«La primera vez que lo hice me quedé tan sin aliento que pensé que me iba a desmayar, así que, a partir de ese momento, todos los demás siguieron caminando y yo cogí un taxi».

Fue la gota que colmó el vaso para Pam, que ha tenido sobrepeso desde la edad adulta.

Decidió perder peso y ha soltado siete piedras a tiempo para celebrar su nueva forma delgada para su 60 cumpleaños en octubre: «Y planeo quedarme así.»

Pam dice: «No me había dado cuenta de lo poco saludable que era y del efecto que estaba teniendo, a pesar de que tenía asma y presión arterial alta.

«Pero en ese momento supe que no era bueno para mí y que tenía que hacer algo, sobre todo porque tengo una hija adoptiva, de nueve años, y quiero poder jugar con ella y seguirle el ritmo en el parque. Tuve que perder peso.

«Carlee tiene síndrome de Down y es una niña encantadora y se lo debía a ella por ser mejor para ella; mi peso me estaba bajando cada vez más».

Cuando se unió a Slimming World en agosto de 2017, Pam pesaba la 16ª 5½lb y era una talla 24 – ahora pesa la 9ª 5½lb y es una talla 10!

«Y me siento increíble. Estoy en forma y más saludable y ya no tomo muchos medicamentos.

«Estoy maquillada.

«Ojalá lo hubiera hecho antes».

Pam dice que empezó a engordar a los 21 años.

«Cuando era adolescente estaba bien, no estaba tan mal, pero luego empecé a engordar, creo que porque era una mujer joven, saliendo, bebiendo y comiendo los alimentos equivocados.

«Pensé que se me caería. Pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de que no lo era.

«Pero con la dieta que comía a diario, no me sorprendió.»

Para desayunar, la ex funcionaria Pam tomó un desayuno completo y, aunque asó el tocino y las salchichas, frió los huevos en aceite y se los comió con pan tostado con mantequilla blanca.

«Comí sándwiches de jamón o queso en pan blanco para el almuerzo -en unas cuatro rebanadas de pan-, a los que seguía con pasteles o galletas (probablemente tenía un paquete de galletas al día).

«Para el té, a menudo iba a la papa frita, y tanto si comía curry como si comía bistec, siempre lo hacía con papas fritas. No me gustaba el arroz».

Luego, si Pam salía por la noche, bebía cerveza alta en calorías y decía: «Cuando llegaba a casa, llamaba para que me trajeran una pizza u otra comida de papas fritas».

Ella no puede creer lo que solía comer cuando mira su dieta diaria ahora.

«Tomo Weetabix para desayunar y, aunque a veces tomo un sándwich con pan integral, a menudo sólo como fruta para el almuerzo.

«Para el té tomaré un estofado saludable, pollo o bistec con verduras. Sólo de vez en cuando tomaré patatas, pero no muy a menudo y, si salgo a tomar una copa, tomaré una ginebra y un tónico delgado».

Pam dice que durante los primeros tres meses le resultó difícil cambiar sus hábitos alimenticios, pero no pasó mucho tiempo antes de que le resultara más fácil y agradable comer más sano y mejor.

«Ahora estoy recuperando mi peso y me siento brillante, mejor de lo que me he sentido en años», admite. «Incluso ahora, cuando estoy en mi peso objetivo, no puedo creer cómo me he hecho sufrir durante todos estos años por tener sobrepeso e insalubridad.

«Ahora estoy decidido a no cambiar nunca y volver a ser como antes.

«El otro día me compré unos pantalones nuevos en talla 10 y me encantó. Nunca he sido un 10 y eso hizo que mi día – mi año – pudiera encajar en ellos. El mes que viene cumplo 60 años y tengo la intención de mantenerme delgado y en forma de ahora en adelante.

«Ahora, en lugar de conseguir taxis por todas partes, camino por todas partes y, cuando volví a Benidorm este año, caminé unas 30 millas en una semana, lo que no fue un problema esta vez, y me ahorré una fortuna en tarifas de taxi.