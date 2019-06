La ciudad rusa invadida por osos polares se ve obligada a establecer patrullas callejeras, mientras que los residentes sólo se atreven a viajar en coche.

Los residentes de una ciudad rusa invadida por osos polares han dicho que están llevando a los niños a la escuela en coche y patrullando las calles con granadas aturdidoras mientras esperan la llegada de los expertos en osos.

Nadezhda Kireyeva, una trabajadora postal de la ciudad militar ártica de Belushya Guba, dijo a The Telegraph que los lugareños han tomado precauciones contra los ataques mientras tratan de continuar con sus vidas cotidianas, a pesar de que encontrarse cara a cara con un oso polar incita a una mezcla de «adrenalina, terror y la pregunta de qué hacer». Recientemente vio a un grupo de siete osos en la calle.

Según la Sra. Kireyeva, los 2.000 residentes de la ciudad se han vuelto más vigilantes y no salen solos. A pesar de las cortas distancias, se han organizado coches para llevar a los empleados al trabajo y a los niños a la escuela. Los soldados tienen órdenes de moverse sólo en vehículos.

Un empleado de la administración local le dijo a The Telegraph que el personal de seguridad estaba «patrullando constantemente» y que actualmente no había osos en áreas pobladas. No obstante, admite que la situación cambia con frecuencia.

«Cuantos más osos, más patrullas», dijo, negándose a dar su nombre.

Los grupos suelen disparar al aire, lanzar granadas paralizantes o perseguir a los osos con vehículos grandes.

Pero la Sra. Kireyeva y otros advirtieron que los depredadores se estaban acostumbrando a los intentos de asustarlos mientras buscaban comida, atraídos por la basura de la ciudad.

«Noche y día caminan por las calles en pandillas de tres a seis personas, probando cuán sólidas son las puertas y ventanas», dijo un residente al sitio de noticias Fontanka. «No son agresivos, sino más bien descarados e intrépidos.»

Al menos 52 osos han sido vistos desde diciembre en las calles de Belushya Guba, que se encuentra cerca de una base militar y de una zona de pruebas nucleares en la isla de Novaya Zemlya. El sábado se declaró el estado de emergencia en la isla cuando aparecieron videos de osos entrando en bloques de pisos y buscando comida en un basurero.

Las autoridades culparon de la «invasión masiva» de osos polares al cambio climático, que ha derretido el hielo marino donde pueden cazar focas. La costa oeste de Novaya Zemlya está libre de hielo durante todo el año. Atascados en tierra, los osos a menudo buscan sustento entre los desechos humanos, como los que asediaron la ciudad costera de Dikson el otoño pasado.

Mientras tanto, más y más gente está llegando a los proyectos energéticos y bases militares que Rusia ha estado estableciendo en el calentamiento del Ártico, lo que aumenta el riesgo de conflicto. Un oso polar mató a un trabajador del petróleo y el gas en la tierra de Franz Josef en 2016.

Mientras que los administradores de Belushya Guba querían permiso para disparar a los animales protegidos, la agencia de vigilancia ambiental de Rusia envió a un grupo de expertos en respuesta a la crisis para que contara a los osos y encontrara una solución, quizás incluso para tranquilizarlos y alejarlos de la ciudad. Una ventisca con vientos de 20 metros por segundo en la isla ha retrasado la llegada del grupo al menos hasta el miércoles.

Cuando los osos comenzaron a aparecer, la Sra. Kireyeva y su hija de cinco años disfrutaron viéndolos como si estuvieran en el zoológico, dijo.

Pero en enero, la Sra. Kireyeva llevaba a su hija a la escuela cuando la «patrulla de osos» de la ciudad la persiguió sin querer.

«Habíamos decidido escondernos en algún lugar, pero de repente saltó delante de todos nosotros asustada», recuerda. «Agarré al niño y corrí en la otra dirección. Justo entonces la patrulla se puso al día y el oso huyó».

Ella y su hija nunca habían tenido tanto miedo, añadió.

Mikhail Stishov, un experto en osos polares del Fondo Mundial para la Naturaleza, dijo que Belushya Guba había guiado a los osos al no quemar o almacenar la basura fuera de su alcance. Un video reciente de los medios de comunicación social de la zona mostró un enorme paquete de osos agrupados en torno a los residuos de comida en un vertedero.

«Vienen a tierra más a menudo, pero el hecho de que se hayan instalado cerca de una aldea es culpa de las autoridades», dijo a The Telegraph. «Tarde o temprano, se comerán lo que hay allí y se irán, pero si estás tirando basura cerca, esto se repetirá.»

La agencia de vigilancia ambiental ha pedido a las autoridades de Belushya Guba que cierren el vertedero y reemplacen los contenedores abiertos por otros cubiertos.

La ciudad está planeando construir una instalación de procesamiento de basura, pero no entrará en funcionamiento hasta 2024.

Los osos polares, que pueden pesar 1.300 libras o más y correr hasta 25 millas por hora, no suelen cazar humanos pero pueden atacar si se sorprenden, se sienten amenazados o están buscando comida.

A medida que el hielo del mar retrocede más y más rápido, quedan cada vez más varados en tierra. Vladimir Putin, el presidente, dijo que sólo 25.000 de ellos fueron dejados en la naturaleza cuando midió un oso polar tranquilizado con científicos en Franz Josef Land en 2010, pero las estimaciones varían ampliamente.

A los que se encuentran con el «zar del Ártico» se les aconseja suprimir el instinto de huir para no ser confundidos con presas. En su lugar, deben tratar de asustarlo con ruidos fuertes.

Los habitantes de la zona, que manejan cámaras, a menudo alimentan a los animales, lo que aumenta sus expectativas y dificulta el ahuyentarlos. Varios videos en los últimos años han mostrado a los rusos en el lejano norte alimentando a los osos con galletas a través de las ventanas de la cocina.

«Están escupiendo sobre su propia seguridad», dijo el Sr. Stishov.

También recomendó que se instalen cercas eléctricas alrededor de las escuelas y que los residentes viajen en grupos para llevar pequeños fuegos artificiales con ellos para asustar a los osos.

Tanto el trabajador de petróleo y gas de Franz Josef Land como el jefe de una estación meteorológica que murió allí en 2011 a manos de un oso polar habrían violado las normas de seguridad al salir a la calle solo y desarmado.