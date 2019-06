Los chistes son una de las mejores formas de entretenimiento, no solo infantil, sino, humano.

Recurrimos a ellos para olvidar o aliviar momentos vergonzosos, de ira, de tristeza, o simplemente pasar un buen rato con nuestros cercanos.

Los chistes para niños, aunque utilicen un humor blanco (también conocido como humor familiar), estos pueden causar gracia tanto a infantes como mayores.

Con chistes de connotación que no contienen negatividad (racismo, sexismo…) nuestros niños son capaces de aprender mientras se divierten.

Estos suelen ser tan diferentes del nuestro



¿Qué es un chiste?

Es un diálogo humorista (sencillo) que les permite reír, así como distraerlos al momento de decirlo y escucharlo. Los niños son característicos en la risa. Ellos proporcionan sus propios chistes con su habla infantil (de 1 a 2 años). Con sus travesuras en ingenuidad producen carcajadas entre ellos; y logra la atención de los adultos.

Estos, a diferencia del humor que manejamos los mayores, suelen ser más inocente; sin ironía, cinismo o machismo de por medio.

¿En qué momento se cuenta un chiste?

En ciertas ocasiones se hacen rondas de chistes entre niños, pero, existen momentos donde el niño naturalmente hace su propio chiste. Esto se debe a su desarrollo creativo por el ambiente en el que se encuentra.

¿Por qué de los chistes infantiles?

Aparte de servir como entretenimiento para los niños, los chistes pueden ser utilizados como estrategia de enseñanza.

Pone al alcance de los más pequeños algo que es primordial para su desarrollo creativo, como lo es su imaginación y la fantasía. Anima a los niños para que aprendan a hablar (los que todavía no saben), ya que pueden repetir las palabras mientras escuchan el chiste, y así memorizarlas; así como el leer más libros que implique dicho diálogo cómico.

Chistes para Niños

Al contar relatos fantasiosos, los niños se sentirán cautivados unos y otros, porque los personajes (generalmente) son representados por mismos infantes; de este modo los pequeños se sentirán identificados con los protagonistas, ya que creen que tienen su misma edad.

¿Todos los niños cuentan chistes?

De acuerdo a su entorno, los niños desarrollan su creatividad para contar chistes. Algunas veces reproducen las narrativas que ya han escuchados por compañeros, amigos o familiares; y otros hacen sus propios chistes sacados de su imaginación.

Pero hay quienes no lo hagan, por no contar con una creatividad tan desarrollada como otros, por factores como: No contar con personas con habilidades humorísticas a su alrededor.

¿Qué puede lograr una ronda de chiste?

Consolidar amistades: Entre ellos se forma un lazo amistoso, mientras comparten chistes y anécdotas divertidas.

Entre ellos se forma un lazo amistoso, mientras comparten chistes y anécdotas divertidas. Generosidad: Aprenden a convivir y a compartir en todo tiempo sus alegrías, o cualquier otra emoción.

Estereotipos en chistes infantiles

Normalmente los chistes para niños utilizan a los animales, frutas, verduras y estereotipos nacionales para representar situaciones poco comunes (o cotidianas) graciosas.

Utilizan recursos semánticos para darle más vida al personaje representado.

Estructura de un chiste

La mayoría de los chistes se dividen en dos partes; introducción, que le da inicio a un chiste, y una cualidad graciosa. Estas suelen tener un factor sorpresa, brevedad y cuentan con pocos personajes, para que sea más sencillo de comprender y disfrutar.

Chistes ejemplos:

1.- Un loro gritando: “Soy el rey de la Selva”. Llegó el león y le dio una paliza, y lo dejó noqueado. Alguien lo recogió y lo colocó en una jaula. Cuando despertó, y se vio en una jaula dijo: ¡Qué paliza le habré dado al león, que me metieron preso!

2.- Le dice una cebolla a la cocinera: “¡No seas hipócrita! Primero me cortas, y después lloras”

3.- Le dice un pescado al otro:

Juan: ¿Sabes que tenemos dos segundos de memoria?

Tulio: ¿Qué?

Juan: ¿Qué, de qué?

4.- Papá, ¿cuántos años tiene el gato?

2 años.

Y, ¿cuántos tengo yo?

5 años.

Y, ¿por qué yo no tengo bigotes y el gato sí?

5.- Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo: ¡El mundo es mío!

6.- Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte?

Miércoles

7.- Pepito le pregunta a su maestra:

Maestra, ¿me castigaría por algo que no hice?

No, Pepito. Claro que no.

Qué bueno; porque no hice la tarea.

8.- Mamá, en el colegio me llaman distraído

Juanito, tú vives en la casa de enfrente

9.- Una profesora pregunta a sus alumnos:

¿Qué es la letra E?

Y todos contestan, una vocal profesora.

¿Y qué es la letra K?

Y contesta Jaimito, una letra que no se puede volver a repetir.

10.- Esto Jaimito entrando en una óptica y le dice:

Buenos días señor, necesito unas gafas.

¿Para el sol?

No son para mí.

11.- ¿Sabes cómo se dice en chino pelo sucio?

Chin Cham pu.

Recursos de un chiste para niños

Nuestro interés se ve motivado según sea narrado el chiste. Los recursos suelen ser un elemento esencial si queremos atrapar el interés de las personas, y más si es para captar la atención de un público menor.

Apariencia del Emisor: Tenemos a los payasos. Su aspecto suele ser my llamativa, reflejado en su pintura facial, atuendos y peluquines, para generar en los niños risas; pero su apariencia extravagante en ciertos niños suele causar desconfianza.

Expresión Corporal: La interpretación escénica en el momento de contar un chiste, suele crear expectativa en el público, y que estos se encuentren más interesados.

Expresión Verbal: Debe ser un lenguaje sencillo y claro de entender, para comprender el mensaje transmitido a través del humor.

El Bienestar de una risa

Aunque nos cueste creerlo, no hay nada mejor que unas cuantas carcajadas. Aquí sus beneficios: