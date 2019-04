Chloë Grace Moretz: No hay límite de edad para la aceptación del aprendizaje

La actriz estadounidense Chloë Grace Moretz sabe un par de cosas sobre la educación entre personas del mismo sexo.

Creciendo en la ciudad cristiana conservadora de Roma, Georgia, dos de sus hermanos sintieron que tenían que “rezar para que los gays se alejaran” antes de salir del clóset.

Eso la llevó a tomar un papel en la Miseducation of Cameron Post del año pasado, donde interpretó a un personaje que fue enviado a un centro de terapia de conversión gay.

Ahora, con las historias sobre la educación LGBT en los titulares, Moretz le dice a la BBC que no debería haber “ningún límite de edad” para aprender sobre estos temas.

Hablando desde Los Ángeles antes del lanzamiento de su nuevo thriller psicológico, Greta, la estrella dice: “Creo que los niños saben lo que les enseñas.

“Tenía dos hermanos gays en mi familia, y nuestros primos pequeños han conocido a mis hermanos como gays desde que eran pequeños bebés.

“Crecieron entendiendo que eso era parte de la vida y que el amor viene en muchas formas. Así que siento que no debería haber un límite de edad para eso, creo que es injusto para el niño”.

Ella añade: “Es como decir:’No le voy a dar a mi hijo la caja de colores completa porque ahora mismo sólo deberían dibujar en blanco y negro’ – nosotros no trabajamos así.

“¿Por qué no darles todo el espectro para que crezcan en sí mismos y entiendan que tienen el mundo en la palma de la mano?”

Aunque sólo tiene 22 años, Moretz tiene uno de los currículums más variados del cine, con una filmografía que incluye terror (Suspiria, Let Me In), acción (Kick-Ass), comedia (Big Momma’s House 2, 500 Days of Summer) y una desgarradora comida para niños (Hugo, Muppets Most Wanted).

En su último papel, la actriz interpreta a Frances McCullen, una joven camarera de fuera de la ciudad que está tratando de salir adelante por su cuenta en la gran ciudad.

Cuento de hadas retorcido

La niña, que acaba de perder a su madre, se hace amiga de una anciana aparentemente querida, Greta Hideg – interpretada por la “increíble” Isabelle Huppert – después de encontrar su bolso en el metro.

Pero rápidamente se descubre que la bolsa se dejó allí deliberadamente – y Frances está destinada a convertirse en la última de una larga lista de niñas que Greta espera que reemplace a su propia hija desaparecida.

“Es un cuento de hadas retorcido en muchos sentidos y muy divertido de contar”, dice Moretz.

“Lo que me pareció interesante cuando leí el guión por primera vez fue esta visión psicológica: ¿Nace un monstruo o se cría un monstruo?

“Es una película sobre el dolor, la pérdida y el aislamiento de muchas maneras y lo que eso hace con la mente de la gente.”

Pero, ¿devolvería Moretz la bolsa ella misma si la situación fuera real?

“En este momento puedo decir con seguridad que nunca más seré una buena samaritana”, bromea, “¡Nunca ayudaré a nadie!”

La ex estrella infantil admite que “siempre ha estado interesada en la oscuridad o en lo oculto”, desde el momento en que hizo su primera película, The Amityville Horror, de 2005.

“Siempre he tenido este tipo de tono más oscuro subyacente en mi carrera”, explica.

“Creo que es que siempre me ha interesado la psicología anormal de eso y retratarlo en una película me parece muy interesante y muy polifacético, y se puede bucear profundamente, separarlo y usar esta piel poco natural para uno mismo.

“Como actor, para mí, creo que realmente amplía mi paisaje emocional.”

Los momentos más aterradores de su última película fueron un enfrentamiento maníaco en un restaurante (en realidad trabajó en un restaurante de Dublín para prepararse), una escena sangrienta con utensilios de cocina y -lo que es más aterrador- ser encerrada en un armario.

“Ese fue definitivamente el peor momento para mí”, dice.

“He saltado de aviones y estoy completamente bien con el miedo la mayor parte del tiempo, pero lo único que tengo es claustrofobia y es completamente debilitante.

“Tratamos de mantenerlo lo más sucinto posible y la menor cantidad de tomas posible, pero a veces, como va, no siempre se tiene esa opción.

“Pero[el director] Neil[Jordan] fue realmente maravilloso conmigo, y realmente se tomó su tiempo para asegurarse de que me sintiera lo más cómodo posible…. ¡mientras tenía un ataque de pánico!”

Lente macho

Con 15 años de experiencia en la pantalla, Moretz también ha sido testigo de la parte más oscura de la industria cinematográfica, y recientemente obtuvo su apoyo de la película de animación Red Shoes and the Seven Dwarfs (Zapatos rojos y los siete enanitos), a la que prestó su voz, después de que un póster promocional apareciera ante la vergüenza de Snow White.

Si bien la actriz afirma que “ha visto cambios en la industria”, cree que aún queda mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad de género.

“La representación sigue siendo escasa, porque, al fin y al cabo, la mayor parte del tiempo seguimos siendo dirigidos, escritos, vistos y filmados a través de una lente masculina”, afirma.

“Pueden hacer un papel principal femenino, pero eso no significa que sea una historia impulsada por mujeres, ya que todavía se necesita que la gente entre bastidores sea de un estado mental diferente, porque así es como se ve el progreso.

“No se trata sólo de la niña del cartel -‘oh, tenemos una protagonista femenina’ – se trata de lo que realmente está sucediendo en el funcionamiento interno y lo que el producto va a ser.

“Lo máximo que puedo hacer como actor es presentarme y hacer mi trabajo, pero hay otras cien personas que toman lo que hago, lo editan y lo convierten en lo que su visión es.

“Así que es un paso en la dirección correcta, pero tenemos mucho más terreno por delante.”

La siguiente parada en la misión personal de Moretz de superar a todos sus compañeros es proporcionar la voz del “icónico” Wednesday Addams en la nueva animación de la familia Addams.

La grabación de su papel fue “una explosión total”, pero con un “paraguas ominoso colgando sobre ella”.

“No sé qué dice eso de mi personalidad”, se ríe – “¡o de mi psique!”