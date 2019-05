Cómo su propio plasma puede ayudar a detener la pérdida de cabello

Quedarse calvo puede parecer un hecho en la vida de muchos hombres y mujeres a medida que envejecen, pero hay nuevos tratamientos que podrían hacer una diferencia.

Aunque ha habido algunos tratamientos recomendados durante mucho tiempo para la pérdida hereditaria de cabello como Rogaine y Propecia, no ha habido ningún avance importante en los últimos años.

Ahora más dermatólogos están ofreciendo un nuevo tipo de procedimiento que utiliza la propia sangre de una persona.

La terapia con plasma rico en plaquetas (PRP) se utiliza para acelerar la cicatrización en una amplia gama de aplicaciones, desde la odontología hasta la ortopedia.

Un uso bien conocido es en «faciales de vampiros», pero también es la siguiente gran cosa en el tratamiento de la pérdida de cabello.

La investigación sobre la terapia sigue en sus primeras etapas, y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aún no la ha aprobado para la pérdida de cabello. Pero muchos dermatólogos dicen que creen que el tratamiento puede ser beneficioso.

¿Qué es esto?

La terapia de PRP consiste en extraer la propia sangre de una persona y colocarla en una centrífuga que separa los glóbulos rojos del plasma. El plasma, que contiene factores de crecimiento, se inyecta de nuevo en la persona.

Cuando la terapia PRP se utiliza para el tratamiento de la pérdida de cabello, el plasma se inyecta en los folículos pilosos de la persona. Implica sólo una molestia mínima y puede durar unos 10 minutos.

Después del primer tratamiento, las personas se inyectan mensualmente durante tres meses, luego una vez cada tres a seis meses. A los pocos meses de tratamiento, pueden notar menos pérdida de cabello. Poco después, pueden experimentar un aumento en el grosor o un nuevo crecimiento.

El seguro no cubre el procedimiento, que puede costar alrededor de $1,000 por tratamiento, según el Dr. Joshua Zeichner, un dermatólogo radicado en la ciudad de Nueva York.

La terapia de PRP está autorizada por la FDA para su uso en ortopedia, pero se considera no apta para procedimientos de piel y cabello, dice la Dra. Amelia K. Hausauer, una dermatóloga con sede en California que ha publicado una investigación sobre la terapia de PRP para la pérdida de cabello.

Los dispositivos que separan las células del plasma están aprobados por la FDA, señala el Dr. Neil Sadick, dermatólogo de la ciudad de Nueva York.

¿Funciona?

Los estudios han encontrado que las personas con pérdida hereditaria de cabello o calvicie de patrón masculino o femenino pueden potencialmente reducir o incluso volver a crecer algo de cabello después de las inyecciones de PRP.

Un pequeño estudio publicado en septiembre de 2018 con 39 participantes encontró que aquellos que recibieron un total de cuatro inyecciones de PRP tenían una densidad y grosor del cabello mucho mejor que aquellos que recibieron dos inyecciones durante un período de seis meses.

Otros estudios pequeños han demostrado que el procedimiento ha tenido altas tasas de éxito en personas con ciertos tipos de pérdida de cabello, a saber, aquellas que experimentan calvicie o adelgazamiento hereditario del cabello.

Esto no significa que si usted es casi completamente calvo debe probar la terapia de PRP.

Los candidatos ideales para la terapia de PRP son las personas que tienen cabello que está presente pero que está adelgazando, dice Zeichner.

«La PRP es mejor para las personas que tienen adelgazamiento del cabello de leve a moderado», dijo. «No volverá a crecer una cabeza llena de pelo si ya estás calvo.»

Sadick dice que tanto hombres como mujeres responden bien al tratamiento, particularmente aquellos con pérdida genética de cabello por las sienes o la corona.

La terapia PRP ha funcionado bien para el tipo más común de pérdida de cabello, que se conoce como alopecia androgenética o calvicie de patrón masculino. Pero los dermatólogos también están examinando si se puede utilizar para otros tipos de calvicie, incluyendo la pérdida de cabello inducida por autoinmunes.

Hausauer dice que ha tenido éxito usando la terapia PRP para la forma autoinducida de pérdida de cabello llamada alopecia areata.

La terapia de PRP también puede funcionar para la alopecia por tracción. Es la pérdida de cabello causada por una fuerza de tracción regular en el cabello.

«Si la pérdida de cabello comenzó hace menos de cinco años, aumenta la posibilidad de un crecimiento notable, pero incluso los que tienen alopecia prolongada o avanzada y no han respondido a otras terapias pueden tener buenos resultados con la PRP», dijo.

Qué hay que saber si se quiere probar el PRP

Zeichner dice que la terapia PRP no es una «solución perfecta o permanente», pero puede ayudar.

«Le explico a la gente que este tratamiento es como un fertilizante para los folículos pilosos para ayudar a que el cabello pequeño o perezoso crezca lo mejor que pueda», dijo. «No creo que le crezca pelo en áreas donde no lo hayas cultivado ya, así como el fertilizante no hará crecer el césped si no hay semillas.»

«El PRP requiere tratamiento de mantenimiento, y es extremadamente seguro y natural porque utiliza su propia sangre», señaló Zeichner.

Hausauer dice que incluso las personas con miedo a las agujas no necesitan temer el dolor del procedimiento.

«La gente se sorprende de lo indoloro y sencillo que es el tratamiento», dijo. «Usamos agujas del tamaño de la acupuntura, así que la puntuación media de dolor es de 2 en una escala de 0 a 10.»

Agrega que prácticamente no hay tiempo de inactividad después del procedimiento.

«La gente puede volver a trabajar, viajar y hacer ejercicio con muy poca interrupción, lo que hace que sea fácil adaptarse a cualquier estilo de vida», dijo Hausauer. «Puede producir resultados dramáticos mientras restaura la confianza.»