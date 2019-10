La verdadera farsa de la tabla de ouija

Hay una explicación sencilla para el funcionamiento de la tabla Ouija: no son los fantasmas, sino cómo te sientes al respecto.

Recuerdas la tabla Ouija, ¿verdad? Si te quedabas a dormir en casa de un niño, podrías haber jugado con uno. Te reuniste con unos amigos, pusiste tus dedos en el puntero e hiciste una pregunta. El puntero parecía moverse por sí mismo mientras explicaba las respuestas a sus preguntas. Tal vez pensaste que era un juego divertido, o que en realidad estabas hablando con los muertos. Quizás pensaste que fuerzas más siniestras estaban haciendo que se moviera, o simplemente alguien más sentado alrededor de la mesa.

Es ampliamente aceptado por los científicos que la Ouija funciona a través del efecto ideomotor. Las personas cuyas manos flotan sobre el pequeño puntero que se desliza alrededor del tablero lo están moviendo para deletrear las respuestas, incluso si no es su intención. Los movimientos ideomotores son gestos inconscientes que hacemos en respuesta a ideas o emociones fuertes. Aunque existen diferentes teorías sobre el efecto ideomotor, la expectativa y la imaginación juegan un papel clave: anticiparse a una acción, ya sea para realizarla o para resistirla.

La tabla Ouija, desde su diseño hasta los mitos que la rodean, prácticamente tararea con el deseo de movimiento. Tenemos esta idea de que el puntero se balancea alrededor del tablero. Tal vez pensamos en ello porque queremos que suceda, o porque tenemos miedo de que suceda. Esos pensamientos preparan nuestras manos inconscientemente, casi irresistiblemente, para hacer que esa primera sacudida. Una vez que el movimiento comienza, la emoción y el drama se acumulan – ¿Quién lo está moviendo? No lo soy, ¿lo eres tú?, haciéndonos más susceptibles a los movimientos ideomotores y aún más inconscientes de que los estamos haciendo.

Como los movimientos ideomotores son inconscientes, son fácilmente atribuibles a fuerzas externas: espíritus en el caso de la tabla Ouija. Pensamos que la tabla Ouija está deletreando cosas que no podríamos escribir o saber, pero simplemente estamos tan atrapados en el momento que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo nosotros mismos. A veces las preguntas que se le hacen a la junta son respondidas por uno de los participantes, quien sin saberlo comienza a deletrear una respuesta y sin querer anima a otros a hacer lo mismo. Otras veces, la pregunta es amplia y abierta, dando cabida a un grupo ansioso por inventarla juntos. A pesar de la poderosa naturaleza de los movimientos ideomotores, el funcionamiento de la Ouija ha sido desacreditado por los participantes con los ojos vendados. Cuando los usuarios no pueden ver las letras del pizarrón, se deletrean galimatías o se pierden las letras por completo:

Si eres un creyente, esto podría ser un fastidio. La tabla Ouija es el tipo de cosa que algunas personas quieren creer que es real, una esperanza que ha mantenido el objeto relevante en la cultura estadounidense desde el siglo XIX. El foro hace cosas inesperadas e inexplicables que sus usuarios creen que no podrían hacer por sí mismos. Ese potencial de sorpresa era parte del encanto del Espiritismo, el movimiento religioso del que surgió la Ouija.

Popular en Europa como una moda centrada en el contacto con los muertos, el Espiritismo se impuso en América en 1848 con las hermanas Fox. Eran chicas jóvenes del norte del estado de Nueva York que decían comunicarse con un espíritu en su casa a través de una serie de raptos inexplicables. El espiritualismo floreció desde allí, con tantos médiums apareciendo como espíritus dispuestos a derramar los secretos de la vida después de la muerte.

Originalmente conocida como tablero de espíritu o tablero parlante, las primeras tablas Ouija se fabricaron con objetos domésticos a mediados del siglo XIX. Los usuarios empujaron un vaso hacia las cartas del alfabeto en una mesa, o incluso movieron la mesa misma. La plancheta, el indicador móvil que ahora asociamos con la tabla, apareció en la década de 1850 a medida que crecía la popularidad de la tabla. Mover una plancheta era más fácil que perseguir una mesa voladora por toda la habitación. Algunas planchetas tenían un agujero para un lápiz para facilitar la escritura automática. La estudiosa feminista Anne Braude señala que la plancheta era «fácil de usar, no requería experiencia ni conocimientos especializados, y podría conducir al descubrimiento o estímulo de la mediumnidad en investigadores desprevenidos». El espiritismo encontró poder en espacios comunitarios y domésticos como la cocina y el salón, y en cualquiera de sus habitantes -en su mayoría mujeres- con una mente abierta y algunas herramientas sencillas.

A finales del siglo XIX y mediados del XX, la popularidad del Espiritismo disminuyó a medida que se demostró que más y más médiums eran un fraude. Pero el misterio y la posibilidad en el corazón de la junta seguía siendo seductora, y la gente fuera de los círculos espiritistas quería sacar provecho de ello. En 1890, Charles Kennard y varios otros inversionistas iniciaron la Kennard Novelty Company para fabricar el tablero como un juguete. Smithsonian informa que el nombre Ouija no era, como se cree ampliamente, una mezcla de las palabras francesas y alemanas para «sí» (prominente en la pizarra), sino más bien un nombre que la propia pizarra proporcionó a través de la cuñada de uno de los inversores, Helen Peters. El nombre es potencialmente la mala ortografía del nombre de una activista de los derechos de la mujer llamada Ouida, cuya foto Peters llevaba en un relicario en ese momento, un hecho que sin duda encajaría con la historia de la junta. Según el historiador de la Ouija Robert Murch, para probar que la junta funcionaba para obtener una patente, el jefe de patentes exigió que se explicara su nombre, que supuestamente era desconocido para los solicitantes de patentes. La junta lo hizo, para asombro del oficial, y la patente fue concedida.

A pesar de que el movimiento ideomotor había sido estudiado en relación con prácticas espiritualistas como el tablero de espíritus ya en 1852, el misterio era uno de los puntos de venta más importantes del tablero de la Ouija. La única manera de ver si la tabla Ouija funcionaba era probándola tú mismo. William Fuld, un empleado de Kennard, se hizo cargo de la patente de la Ouija en 1892. Mientras que la patente original no mencionaba cómo funcionaba la tabla Ouija, la patente de Fuld de 1892 afirma que funcionaba a través del «movimiento muscular involuntario de las manos de los jugadores, o a través de alguna otra agencia», satisfaciendo tanto a la ciencia como a la mística.

A pesar de los años siguientes, la tabla Ouija continuó hablando a lo que más le gustaba a los estadounidenses, ya sea la iluminación espiritual o los placeres más mundanos. Anuncios de la década de 1920 para las tablas Fuld’s Ouija lo presentan como un juego de fiesta alegre. Las canciones románticas y las pinturas de Norman Rockwell de esta época enfatizan su frivolidad y ligereza. La junta vio renovada la popularidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses buscaron consuelo en cualquier lugar que pudieran. A finales de los años 40 y principios de los 50, la junta se volvió familiar y dominante, y algunos de los anuncios comerciales de Fuld señalaron que estaba «entretejida en el tejido mismo de la tradición estadounidense». A finales de los años 50 y principios de los 60, a medida que aumentaba el interés estadounidense por lo esotérico, la junta apeló a personas curiosas sobre los fenómenos psíquicos.

La tabla Ouija experimentó un auge de popularidad en los años 60 y 70, tras una ola de nuevos movimientos espirituales y contraculturales relacionados con lo oculto. Los hermanos Parker adquirieron los derechos del consejo de administración de los descendientes de William Fuld en 1966, y las ventas se dispararon. Mientras que la junta todavía tenía algunos adornos de diversión y romance, una vibración más siniestra se deslizó, ayudada por películas como El exorcista de 1973. La posibilidad de que fuerzas oscuras pudieran estar trabajando contribuyó al atractivo de la Ouija, especialmente para los jóvenes que buscaban rebelarse contra los valores conservadores de sus padres. Fue especialmente popular entre las mujeres jóvenes, el mismo grupo demográfico que lo utilizó por primera vez durante su apogeo espiritualista.

Hasbro adquirió Parker Brothers en 1991, y a lo largo de los años 90 el interés en el consejo disminuyó. Los tableros más recientes han sido rediseñados para que brillen en la oscuridad o para que se adapten a películas u otras franquicias de medios populares. Aunque las tablas Ouija todavía están disponibles comercialmente, y se han hecho varias películas sobre ellas recientemente, no son tan populares como solían serlo.

La tabla Ouija no se fabrica en una fábrica mágica con personal demoníaco como un portal único a otro mundo. Su poder proviene de una combinación de psicología y de nuestra profunda necesidad humana de dar sentido. En la historia de la patentabilidad original de la junta, algo tan mundano como el nombre del oficial de patentes se vuelve asombroso. El efecto ideomotor en el corazón del tablero funciona por la escena que ponemos cuando abrimos la caja, la curiosidad y los deseos que canalizamos juntos a través de ella. La Ouija nos permite escribir, decir o saber cosas de las que no creemos ser capaces. En lugar de ser una decepción que arruina nuestra infancia, la verdad detrás de la tabla Ouija quita ese poder a los fantasmas y espíritus y lo pone de nuevo en nuestras manos.