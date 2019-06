Maneras de garantizar su mejor noche de sueño antes de que usted llegue a la almohada

Sueño de belleza: es probable que puedas vivir menos oyendo hablar de ello, pero definitivamente no puedes vivir sin él. Desde el aumento de la función cerebral y la mejora de la salud inmunológica hasta una tez resplandeciente, le ahorraremos los recordatorios sobre lo que un sueño sólido de siete horas (al menos) cada noche puede hacer por usted. Pero, ¿y si le dijéramos que descansar bien durante la noche no comienza cuando su cabeza golpea la almohada? En realidad, empieza mucho antes.

Los pasos que usted toma para llegar a esas preciadas horas de descanso juegan un papel importante en la determinación de la calidad de su sueño una vez que se acuesta. Es por eso que una rutina completa para ayudarle a relajarse es imperativa. Estamos compartiendo maneras fáciles pero importantes de prepararse para el éxito a lo largo de la noche y hasta el día siguiente, desde crear el ambiente ideal en la habitación hasta disfrutar de una rutina de cuidado de la piel para la noche.

Transforme su dormitorio en un santuario del sueño

No se trata sólo de un colchón de alta calidad y ropa de cama acogedora (aunque esto ciertamente ayuda). El primer paso hacia una noche de descanso es asegurarse de que su dormitorio sea un lugar oscuro y fresco, ya que su cuerpo asocia estos factores con la hora de acostarse. Esto significa que no hay luces, incluyendo la luz azul de sus aparatos electrónicos, y no hay temperaturas tostadas. Comience atenuando las luces temprano en la noche y ajustando su termostato a 20 grados centígrados. Para cuando se meta en la cama más tarde, el aire frío le ayudará a bajar la temperatura corporal, señalando a su cerebro que es hora de dormir.

Tome un baño caliente

Una respuesta a la relajación instantánea? Un baño de burbujas caliente. Los estudios demuestran que un baño de 30 minutos de duración en agua a 40 grados centígrados ayudará a elevar la temperatura de su cuerpo para que baje rápidamente en el momento en que usted se acuesta para estimular el sueño. Pero los beneficios no terminan ahí. Un baño también ayudará a aliviar la tensión en su cuerpo, aliviar los músculos rígidos y reducir la ansiedad.

Beba una Taza de Té Calmante

De manera similar a como los ingredientes herbales pueden ayudar a calmar su cutis y sus sentidos, beberlos también puede ayudar a aliviar su mente y cuerpo para un mejor sueño. No sólo las infusiones de hierbas como la lavanda, la manzanilla o la hierbabuena promueven la relajación y facilitan la somnolencia, sino que el hecho de beber algo caliente también puede tener un efecto sedante en sí mismo.

Reserve tiempo para hacer una cosa que le guste

Termine su rutina nocturna con algo inesperado: una actividad divertida. Mientras que usted puede pensar que esto podría ser demasiada estimulación justo antes de acostarse, su cerebro se relaja cuando usted hace algo delicioso. Involucrarse en cosas como leer, tejer, escribir en un diario o escuchar música le permitirá disfrutar, reducir cualquier estrés persistente y terminar la noche con una nota positiva para ponerlo en el espacio de cabeza correcto a la mañana siguiente.