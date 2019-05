Intenté usar pegamento para pestañas como gel para cejas, y nunca lo volveré a probar.

No estoy orgulloso de ello, pero hubo un tiempo en mi vida en el que todo lo que hice fue buscar en Internet para que los hacedores de belleza probaran. Me froté una funda de asiento de inodoro en la cara y lo llamé una mancha de aceite, y aprendí cómo quitar el brillo del cuerpo obstinado con un rodillo de pelusa. Quiero decir, chicos, incluso usé un inserto de silicona en el sujetador como una esponja de maquillaje (fue raro, pero funcionó). Con el tiempo, sin embargo, el impacto de todo esto desapareció, y me puse un poco cansado y me resultó difícil impresionar. Realmente pensé que había visto (y probado) todos los consejos raros que Internet tenía para ofrecer.

Eso fue hasta que me encontré viendo a Catriona Gray (también conocida como Miss Universo, NBD) romper su rutina de maquillaje en un video reciente para Vogue. Su línea de productos era clásica y esperada -corrector, contorno, sombra de ojos bellamente mezclada- hasta el punto en que sacó un poco de pegamento para pestañas y comenzó a usarlo como gel para cejas. Sí, lo has leído bien. Pegamento de pestañas. Pelo. Qué.

En el video, Catriona notó que tiene pelos largos en las cejas que apuntan hacia abajo, una cualidad que también comparto (las similitudes entre Miss Universo y yo terminan ahí, desafortunadamente). Y lo que pasa con las cejas largas y delgadas que apuntan en la dirección opuesta a la que quieres que lo hagan es que se niegan a permanecer cepilladas y arqueadas, sin importar cuánto gel para cejas uses. Y ahí es donde entra el adhesivo.

Había oído hablar de usar una barra de pegamento para cubrir los pelos de las cejas, pero de usar un pegamento para pestañas como gel para cejas? No tanto. Y tampoco pude encontrar una tonelada en línea (y claramente, sé cómo encontrar hacks raros). Así que volví a poner mi viejo sombrero de prueba -sin fundas para el inodoro- y lo probé yo mismo, esperando (¿soñando?) que mis cejas se vieran tan fantásticas como las de Catriona.