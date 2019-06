Hailey Bieber está lanzando una línea de maquillaje llamada Bieber Beauty

La industria de la belleza sigue creciendo, gracias a las celebridades. La semana pasada trajo la noticia de que Ariana Grande está planeando lanzar una línea de belleza llamada’Thank U, Next’ y Rihanna está expandiendo Fenty Beauty al cuidado de la piel. Ahora, Hailey Bieber, de soltera Baldwin, ha presentado la documentación para lanzar una línea de cosméticos y productos para el cuidado de la piel bajo la marca Bieber Beauty. Su marido es Justin Bieber, después de todo.

TMZ fue el primero en informar que Hailey Bieber presentó la semana pasada una marca comercial para Bieber Beauty, que abarca desde cosméticos, perfumes y productos para el cabello. La recién casada adoptó el apellido de Bieber justo después de su boda, y también ha presentado una marca registrada de su nuevo apellido. Me costó un poco acostumbrarme, sin duda», dijo Baldwin a Bustle sobre su nuevo apellido. Es definitivamente extraño, hay que adaptarse. La pareja se casó el pasado otoño en una ceremonia privada en la ciudad de Nueva York y, según se informa, está planeando otra ceremonia de boda en un futuro cercano.

Los Biebers tienen experiencia en productos de belleza. El músico superestrella ha tenido una línea de perfumes y fragancias desde 2011 (quizás recuerdes -o incluso te preocupes- de Someday and Girlfriend). También lanzó una línea de esmaltes de uñas con Nicole de OPI. Aunque recientemente ha dado un paso atrás en la música, Bieber lanzó una línea de moda llamada Drew House este año.

La antigua Baldwin y top model trabaja con Bareminerals, L’Oréal y Modelco, la última de las cuales lanzó una colección de maquillaje en cápsula en 2016. Siempre he querido hacer algo con una marca de belleza que utiliza ingredientes naturales en sus productos, y ya era fan de ModelCo», dijo la modelo a Glamour en su momento.

Todavía no se sabe qué esperar de Bieber Beauty ni cuándo se lanzará, pero podemos esperar que sea una marca de belleza verde con un énfasis en la belleza natural. Todo lo que necesitas para eso es un poco de corrector, un poco de iluminador y un poco de rímel. Algunas personas no se sienten cómodas con esa cantidad mínima de cobertura, pero un truco que he aprendido es mezclar el humectante con su base de maquillaje para que sea un poco menos espeso. De esa manera es un poco más pura», dijo Baldwin a Glamour en 2016.

Una cosa que realmente no me gusta ver es cuando las chicas hacen un contorno completo y luego la base y luego el polvo y luego más contorno y luego es una cara completa de maquillaje. «Eso no me gusta nada».