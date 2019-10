League of Legends llega al móvil y a la consola

Uno de los juegos de PC más grandes del mundo está finalmente llegando a otras plataformas. En la celebración de su décimo aniversario esta noche, Riot Games anunció una nueva versión de League of Legends llamada Wild Rift que llegará tanto a los dispositivos móviles como a las consolas no especificadas.

Parece ser en gran medida la misma que la versión principal de la Liga, con una jugabilidad de MOBA casi idéntica. Pero ha sido modificado para adaptarse mejor a las nuevas plataformas, incluyendo un nuevo esquema de control con dos palancas, un nuevo mapa y partidos más cortos que duran entre 15 y 20 minutos. «Wild Rift no es un puerto de LoL en PC», dice Riot, «es un nuevo juego construido desde cero para asegurar que sea una experiencia de LoL pulida y legítima que valga la pena el tiempo de los jugadores».

Una versión móvil de League, que se lanzó por primera vez en 2009, ha sido rumoreada durante años. Mientras tanto, otros juegos, incluyendo el Tencent-developed Arena of Valor, han tenido mucho éxito en llenar ese nicho. (Riot también es propiedad de Tencent.) Mientras tanto, otros juegos de PC populares -más notablemente Fortnite, Call of Duty y PUBG- han crecido sustancialmente al expandirse a plataformas móviles y otras plataformas. De hecho, PUBG Mobile se encuentra entre los juegos móviles más populares del mundo, mientras que Call of Duty ha tenido recientemente uno de los mayores lanzamientos en la historia del móvil.

La versión móvil de Wild Rift se lanzará en 2020, con prerregistro disponible hoy a través de Google Play. Todavía no se sabe cuándo estará disponible el juego en la consola.