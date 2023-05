¿En qué consiste la comida fusión?

La comida fusión o cocina fusión es una tendencia gastronómica que cada vez se deja ver más en las redes sociales, en restaurantes y hasta en programas especializados en la cocina. Sin embargo, no es algo reciente, ya que se practica desde los años 70.

Se denomina comida fusión a una técnica que consiste en mezclar ingredientes y formas de preparación de diferentes culturas, en un mismo plato. Si bien tiene su origen en los Estados Unidos a mediados de los años 70, su popularidad hoy está en latitudes tan diversas y diferentes, como la misma variedad de técnicas culinarias existentes.

¿Cuáles son las bases de la comida fusión?

La comida fusión se plantea como la combinación de al menos dos tendencias e ingredientes culinarios de distintos países. Por lo general, en un plano más especializado, se suelen combinar dos cocinas mundiales que puedan tener algún punto de vinculación cultural, o directamente cuyos contrastes puedan aportar algo diferente a cada preparación.

Un buen ejemplo de ello sería la cocina Tex-Mex, que hace referencia a una cocina estadounidense, específicamente en la zona fronteriza con México, que se ve agrandada en contrastes, sabor y, por qué no, picante, por los ingredientes y formas de preparación típicas de la nación azteca.

Si bien es una técnica culinaria que se basa en la combinación, lo ideal es que se tome una receta o unos ingredientes como base, enfocándose en una forma gastronómica específica, y a esa base agregarle la “nueva cocina” con la que se quiere hacer la fusión.

Las cocinas fusión más populares en la actualidad

La tex mex es una de las cocinas fusión más conocidas a nivel mundial, sobre todo por el papel que cumple el cine en su expansión. No en vano, incluso actividades sociales como escoger un día para comer tacos vienen de la cocina tex mex, y no directamente de la cocina mexicana, donde los tacos forman parte de la dieta diaria de los mexicanos.

Otra cocina muy popular, quizá la más vanguardista y premiada, es la cocina nikkei, la fusión entre la cocina peruana y la cocina japonesa, donde el ceviche es una de sus recetas predilectas y uno de los platillos de fusión que se recomiendan probar al menos una vez en la vida, porque se trata, aunque con un resumen que tal vez no haga justicia, de una latinización del sushi, el plato estrella de la cocina japonesa original.

La historia, la política, la cultura, y por qué no, los conflictos sociales y bélicos a lo largo de la existencia de la Humanidad, han servido para crear cada vez más fusiones de la cocina. Un caso interesante es el de la cocina balti, una mezcla de la gastronomía británica con los ingredientes de la gastronomía de la India; la cocina criolla afroamericana, donde a muchas recetas estadounidenses se le agregan ingredientes propios de la gastronomía de distintos países africanos; o por qué no, la cocina derivada de la fusión de Venezuela y España, donde muchos platillos pueden servir de base.

Si bien en los últimos años la tendencia ha crecido, algunas recetas son ya una fija en las cartas más interesantes de restaurantes modernos. Por eso, es una buena recomendación para, si se ha ganado interés por este tipo de cocina, poder probar las recetas de la mejor manera posible, preparadas por profesionales del sector gastronómico donde se sirvan estos platos.

No obstante, la cocina fusión forma hoy parte de la cultura gastronómica de muchas personas alrededor del mundo, que incluso inconscientemente integran ingredientes de distintas regiones y culturas. Después de todo, la cocina fusión es una técnica de combinación, y no tiene reglas escritas de lo que pudiera o no combinarse, ya que la libertad creativa es lo que ha dado pie, desde sus orígenes, a la llegada de platillos fusionados que hoy son un símbolo gastronómico a nivel global.