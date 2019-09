10 Programas gratuitos para crear y editar videos

En Internet puedes encontrar muchos programas de edición de vídeo gratuitos que tienen poco que envidiar a las muchas alternativas de pago.

Llega un momento en la vida en el que necesitamos editar un vídeo. Y ahí es donde empiezan los problemas, especialmente si buscamos un software semiprofesional y libre, para crear o editar una de nuestras queridas películas. Y tal vez incluso fácil de usar. ¿Qué podemos hacer?

El truco más corto es pedir ayuda a un amigo con experiencia, uno de los que durante años ha disfrutado de la pasión de editar la boda de su hermana o de hacer videoclips para YouTube. De esta manera también evitaremos la molestia de estar horas y horas delante del ordenador. O alternativamente podemos confiar en Internet, donde, como es sabido, se puede encontrar un gran número de programas de edición de vídeo semi-profesional sin gastar ni un solo centavo. ¿Fácil? No siempre. Precisamente porque la oferta es amplia, el riesgo de encontrar soluciones que no satisfagan plenamente nuestros «deseos» es muy alto. Es probable, de hecho, que terminemos instalando y desinstalando docenas de programas antes de encontrar el correcto. Aquí tienes 10 programas de edición de vídeo gratuitos.

Lightworks

Empecemos con el primer software de edición de vídeo gratuito: Lightworks. Es un programa profesional a todos los efectos. ¿No puedes creerlo? Si realiza una breve búsqueda en línea, encontrará que Lightworks se utilizó en Hollywood para editar algunas películas famosas. Aunque lleva algún tiempo sacarle el máximo provecho, Lightworks es una de las mejores soluciones que puede encontrar. La versión básica del programa de edición de vídeo, aunque gratuita, está llena de características: con Lightworks puede, por ejemplo, añadir numerosos efectos o cambiar el color de los clips que se van a montar. Lightworks funciona en Windows, Linux y macOS.

VideoPad Editor de vídeo

¿Eres nuevo en esto? El consejo entonces es probar el VideoPad Video Editor. A diferencia del programa anterior, la característica principal del VideoPad Video Editor es, de hecho, la facilidad de uso. Esto no significa que el software no haga bien su trabajo. Todo lo contrario. Aunque no tiene muchas de las funciones avanzadas que se encuentran en otros programas de edición de vídeo, VideoPad Video Editor incluye numerosas herramientas para crear o editar vídeos. Puede añadir transiciones, efectos e importar películas para editarlas desde la memoria de su ordenador o directamente desde su cámara.

Avidemux

Otro programa muy sencillo de usar es Avidemux. Es un software de edición de vídeo gratuito para aquellos que no tienen demasiadas exigencias. Avidemux es ideal, de hecho, para hacer pequeños cambios. La característica principal del programa es que permite editar clips muy rápidamente. Avidemux, sin embargo, incluye la mayoría de las características básicas de la edición de vídeo y también es muy ligero (recomendado para aquellos que tienen un dispositivo con características técnicas limitadas). ¿Un defecto? Es difícil encontrar todas las características del programa.

Shotcut

Un programa muy completo y similar a Lightworks es Shotcut, con la diferencia de que gráficamente parece mucho más complicado. El software de edición de vídeo, creado para la plataforma Linux de código abierto, no tiene nada que envidiar a los programas mejor pagados. El único defecto es que lleva algún tiempo aprender a usarlo. Pero después de esta fase de «aprendizaje», los resultados estarán asegurados.

VSDC Free Video Editor

Si te gustan los efectos deberías descargar VSDC Free Video Editor. El programa se distingue del software presentado hasta ahora, especialmente por la amplia gama de efectos y filtros disponibles. El software de edición de vídeo se presenta con un diseño gráfico muy simple e incluye una serie de características avanzadas útiles para ser utilizadas también en un entorno profesional. La característica principal es la barra de trabajo que, a diferencia de la mayoría de los programas de edición, no es lineal. De hecho, los usuarios pueden insertar y editar clips en cualquier posición.

Windows Movie Maker

Aunque parece haber desaparecido del radar, el programa de edición de Microsoft es una alternativa viable para aquellos que no buscan demasiado. Con Windows Movie Maker puede crear y editar numerosos formatos de vídeo. El software ofrece la posibilidad de añadir efectos, transiciones, textos a clips y mucho más. Uno de los puntos fuertes de Windows Movie Maker es su gráfica inmediata y sencilla. El software de edición de vídeo es fácil de usar. La herramienta Redmond también es útil para crear vídeos para muchas plataformas en línea, como YouTube.

iMovie

Este programa no necesita presentación. Es el software de edición de vídeo de Apple y una de las mejores herramientas gratuitas. iMovie también es muy fácil de usar. Tiene gráficos claros y atractivos. Y es especialmente rico en características que le permiten crear y editar clips con facilidad. Con iMovie puedes añadir efectos de audio a tu material importado. El programa, al igual que Windows Movie Maker, le permite guardar vídeos en diferentes formatos. En la última versión hemos incluido la función que permite al software importar desde diferentes dispositivos, como smartphones y cámaras de acción, clips hechos con una resolución de 4K.

Black Magic

Black Magic es uno de los mejores y más completos programas para aquellos que necesitan cambiar especialmente el color de las imágenes, tanto es así que a menudo es utilizado por los grandes estudios de cine. La versión básica contiene numerosas características que van más allá de la corrección de fotos. Siendo un software de edición profesional, Black Magic tarda algún tiempo en ser «entendido» en su totalidad. Pero una cosa está clara: una vez que entiendas cómo funciona, tendrás una herramienta poderosa y sobre todo gratuita en tu mano.

Blender

En este resumen de programas de edición de vídeo gratuito no podía faltar Blender. A diferencia de todos los otros programas mostrados hasta ahora, Blender es un programa para ser usado principalmente en animación 3D. El programa permite crear vídeos y editarlos, añadiendo a los clips insertados en la línea de tiempo una serie de efectos gráficos. También es posible combinar animaciones con videoclips de imágenes reales. El material importado se puede corregir gracias a las numerosas funciones de edición incluidas en el programa.

HitFilm

Terminemos con HitFilm, otro excelente programa que también puede ser utilizado en el campo profesional. La versión gratuita del software incluye muchas de las funciones que se encuentran en HitFilm Pro (que cuesta unos 300 euros). El programa le permite crear y editar clips de vídeo y crear composiciones complejas, añadiendo uno de los muchos efectos. HitFilm también es útil para manejar videos en 3D y corregir el color de las imágenes.