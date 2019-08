Fui a Myanmar durante la crisis de Rohingya y por eso creo que más gente debería viajar a destinos «poco éticos».

La conversación se centró este mes en Turquía y en si deberíamos visitar un país dirigido por un hombre fuerte como Recep Tayyip Erdogan. Una amiga dijo que su esposo absolutamente no visitaría Turquía, ni viajaría a los Estados Unidos mientras Trump fuera presidente.

Esto plantea una pregunta más importante: ¿deberíamos visitar países con un historial pobre en materia de derechos humanos, o países gobernados por regímenes con los que no estamos de acuerdo? No hay una respuesta sencilla.

El turismo tiene la capacidad de cambiar la suerte de un país. Casi el 40 por ciento del PIB de las Maldivas proviene de los turistas que visitan sus lujosos complejos turísticos; en Europa, la economía de Malta recibe un aumento del 14,2 por ciento por el dólar de los visitantes. Esto significa que los lugares a los que viajamos pueden tener un gran impacto en la población local.

Viajé a Myanmar el año pasado, pasando 10 días recorriendo el país, desde Yangon hasta el lago Inle, pasando por los campos del templo de Bagan. Myanmar es un país espectacular, con una comida sorprendentemente buena, y los birmanos fueron increíblemente bienvenidos, aunque el momento del viaje planteó un dilema.

El viaje estaba reservado cuando la crisis de Rohingya fue, por desgracia, poco más que una mención fugaz en The Economist. Cuando las atrocidades aparecieron en los titulares internacionales, me pregunté brevemente si debía cancelar mi viaje y boicotear a Myanmar, como hicieron muchas personas.

Mi agente de viajes me advirtió que no hablara de política con ningún guía turístico. Lo hice de todos modos, y me sorprendió que mi guía, por lo demás urbana, en Rangún sólo supiera un poco de lo que estaba ocurriendo en el Estado de Rakhine (por cierto, muy lejos, muy lejos de cualquier itinerario turístico «típico»). Para él, los rohingya eran «terroristas» y responsables de la masacre de los hindúes birmanos. Era feo lo poco que entendía de lo que estaba sucediendo, o incluso de la protesta internacional. Pero cuando la noticia de la difícil situación de los rohingya fue enterrada como una pequeña noticia cerca de la parte posterior del periódico en inglés The Myanmar Times, ¿lo habría sabido mejor?

En cualquier caso, mis fotos cuidadosamente curadas de los templos de Bagan y de la arquitectura colonial de Yangon se hundieron como una tonelada de ladrillos en Instagram, donde algunos comentaron: «¿Qué hay del genocidio?

Mi primera respuesta es que visitar un país como turista no significa que usted apoye al gobierno y sus acciones. Sí, pica el dinero que se paga por un visado -especialmente en los países en desarrollo, donde un visado a la llegada a menudo parece totalmente innecesario- y la tasa aeroportuaria suele ir directamente a las arcas del gobierno, pero aún así: visitar no es lo mismo que un acuerdo tácito. Cuando viajé por Myanmar, reservé con una agencia de viajes local, me alojé en hoteles locales y empleé guías locales, asegurándome de que (a mi leal saber y entender) el dinero se dirigiera a los que se encontraban sobre el terreno.

Al permanecer activamente alejados de estos países, estamos perjudicando no al régimen sino a la porción de la sociedad que más necesita nuestros dólares turísticos. Lastimamos a los comerciantes, camareros y personal de los hoteles, que no tienen la culpa de las acciones de su gobierno. El juicio de Aung San Suu Kyi por parte de los turistas es una tontería cuando la comunidad internacional ha entrado en acción y la ha despojado de varios premios.

Y al no visitar estas naciones, nos estamos privando de la oportunidad de entender el régimen y la caldera en la que existe, así como de exponer a esa nación a los pensamientos de la comunidad en general. Al visitar el país, los turistas pueden mantener el foco en un régimen represivo y recordar al resto del mundo que todo un pueblo no es responsable de su gobierno. Los regímenes opresores sólo pueden prosperar cuando no hay nadie que los refute.

Esta lógica no se aplica a todos los países. Probablemente no pondría un pie en Corea del Norte: porque viajar en una gira autorizada por el estado significa que no hay oportunidad de entender cómo vive realmente la gente allí. (La principal agencia de viajes de la RPDC, Koryo Tours, quiere destacar que la cantidad de dinero que recibe el gobierno norcoreano a través del turismo es «muy mínima y ciertamente no suficiente para financiar un programa nuclear»). En un tono más ligero, la aerolínea Air Koryo está destinada a ser absolutamente espantosa.

Así que, vete. ¿Por qué no deberías? Pero cuando lo hagas, sé responsable. Lee el periódico. Gastar dinero localmente. Habla con los locales. Pregúnteles qué piensan de su gobierno (si cree que es sensato hacerlo). Sólo entonces podremos empezar a cambiar las cosas.